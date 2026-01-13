Obavijesti

VEČER POSVEĆENA ŽENAMA

FOTO Održana je dodjela nagrade Timeless Beauty: Pogledajte tko je sve bio tamo

U zagrebačkom Stil Eventu u utorak navečer održana je peta, jubilarna dodjela nagrade Timeless Beauty, prestižnog hrvatskog priznanja koje slavi snagu žena, njihova postignuća i bezvremensku ljepotu. Ova svečana večer posvećena je ženama koje svojim radom, ustrajnošću i autentičnošću ostavljaju snažan trag u društvu, pomiču granice i postaju uzor novim generacijama.
Zagreb: Dodjela nagrade Timeless Beauty
Tijekom protekle četiri godine nagradu su primile žene različitih profesionalnih profila, glumice, glazbenice, televizijske autorice i umjetnice – koje su svojim radom ostavile trajan doprinos hrvatskoj kulturnoj i medijskoj sceni. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
