FOTO Održana je dodjela nagrade Timeless Beauty: Pogledajte tko je sve bio tamo

U zagrebačkom Stil Eventu u utorak navečer održana je peta, jubilarna dodjela nagrade Timeless Beauty, prestižnog hrvatskog priznanja koje slavi snagu žena, njihova postignuća i bezvremensku ljepotu. Ova svečana večer posvećena je ženama koje svojim radom, ustrajnošću i autentičnošću ostavljaju snažan trag u društvu, pomiču granice i postaju uzor novim generacijama.
Tijekom protekle četiri godine nagradu su primile žene različitih profesionalnih profila, glumice, glazbenice, televizijske autorice i umjetnice – koje su svojim radom ostavile trajan doprinos hrvatskoj kulturnoj i medijskoj sceni.
Njihovi uvidi pokazuju da nagrada ne tematizira ljepotu u estetskom smislu, nego je promatra kao skup vrijednosti, stavova i osobnih iskustava.
Glumica Anja Šovagović Despot naglašava da joj je priznanje značajno jer prepoznaje dugogodišnji rad i prisutnost u kazalištu. Ističe da je snaga žene, kao i njezina ljepota, najviše vidljiva u unutarnjem miru, samosvijesti i dosljednosti vlastitim načelima.
Anđa Marić, autorica i glazbenica, nagradu vidi kao bilješku jednog osobnog puta. Za nju je bezvremenska ljepota proces, a ne statična kategorija – rezultat suočavanja s izazovima, rada na sebi i prihvaćanja vlastitih granica i mogućnosti.
Nagrada Timeless Beauty utemeljena je 2021. godine, a kroz dosadašnja izdanja obilježila je doprinos žena koje su svojim radom utjecale na hrvatsku kulturu, izvedbene umjetnosti i medije.
Među dosadašnjim dobitnicama nalaze se Ksenija Urličić, Zdenka Kovačiček, Ana Sasso, Sandra Bagarić, Suzana Mančić, Mia Begović i Anja Šovagović Despot.
Ovogodišnji program bio je podijeljen u tri tematske cjeline, a završio je svečanom dodjelom skulpture akademskog kipara Petra Popijača novoj laureatkinji, čija će priča nadopuniti viziju nagrade i njezino mjesto u kulturnom prostoru.
