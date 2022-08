U Tribunju su na natjecanju 'Look like Mišo' šest imitatora glasom i stasom nastojali su imitirati legendarnog Mišu Kovača. Interesantno je da su ove godine nastupale i dvije djevojke, no pobjedu je odnio Ante Nakić

