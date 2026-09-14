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SJEĆATE JE SE?

FOTO Omiljena Marija u 'Životu na vagi' izgubila je 45 kg, a sad na plaži uživa sa zaručnikom

Marija Bartulović u showu je odnijela pobjedu među nefinalistima, a nakon toga sreću je pronašla i u ljubavi. Početkom godine se zaručila za dečka Ivana, a sada s njim ponosno pozira na društvenim mrežama
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FOTO Omiljena Marija u 'Životu na vagi' izgubila je 45 kg, a sad na plaži uživa sa zaručnikom
Marija Bartulović pobjednica je među nefinalistima u devetoj sezoni popularnog showa "Život na vagi". | Foto: rtl
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Marija Bartulović pobjednica je među nefinalistima u devetoj sezoni popularnog showa "Život na vagi". | Foto: rtl
Komentari 4

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