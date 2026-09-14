FOTO Omiljena Marija u 'Životu na vagi' izgubila je 45 kg, a sad na plaži uživa sa zaručnikom

Marija Bartulović u showu je odnijela pobjedu među nefinalistima, a nakon toga sreću je pronašla i u ljubavi. Početkom godine se zaručila za dečka Ivana, a sada s njim ponosno pozira na društvenim mrežama
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Marija Bartulović pobjednica je među nefinalistima u devetoj sezoni popularnog showa "Život na vagi".
| Foto: rtl
Marija Bartulović pobjednica je među nefinalistima u devetoj sezoni popularnog showa "Život na vagi". |
Foto: rtl
Marija Bartulović pobjednica je među nefinalistima u devetoj sezoni popularnog showa "Život na vagi".
| Foto: rtl
Njena je priča ganula gledatelje diljem zemlje. U emisiji je postigla nevjerojatnu fizičku transformaciju. Na početku showa težila je 145 kg, a do kraja emisije izgubila je čak 45 kg. Početkom godine je podijelila i radosnu vijesti.
| Foto: RTL
Naime, zaručila se s dečkom Ivanom, i to u Međugorju, ispred crkve svetog Jakova, mjestu koje za Mariju ima dubok duhovni značaj. Fotografijama prstena jasno je poručila da joj je srce ispunjeno, a budućnost nikad blistavija.
| Foto: Instagram
Prosidbu nisam očekivala. Ivan je cijeli dan bio čudan pa se izgubio uz izliku da je nešto zaboravio. Bili smo otisli na ručak i do kapelice pomoliti se Bogu. Nakon toga je rekao da me mora nešto pitati, kleknuo i zaprosio me. Bila sam iznenađena, prevladale su me emocije, rekla sam da i rasplakala se, ispričala je za RTL.
| Foto: rtl
Veza između nje i Ivana tada je trajala oko godinu dana, a javno su ju potvrdili lani u prosincu.
| Foto: Instagram/Marija Bartulović
Marija je ovo ljeto sa zaručnikom uživala na plaži.
| Foto: Instagram
Osim toga, ponosno je pozirala u badiću.
| Foto: Instagram
Da je sreća na njihovoj strani, svjedoči i događaj kada je Ivan osvojio glavnu nagradu od četiri tisuće eura na božićnoj tomboli u Vrgorcu.
| Foto: Instagram
Ja sam pobijedila u 'Životu na vagi', a on na tomboli, rekla je tada.
| Foto: Instagram/Marija Bartulović
Sada je objavila fotke na kojima sa zaručnikom uživa u ljubavi na ušću kod Blaca.
| Foto: instagram
Oboje u bijelom, prošetali su držeći se za ruke na pješćanoj plaži.
| Foto: instagram
"Neka nam ljubav bude poput ovog zalaska sunca nježna, topla i beskrajno lijepa. I kad prođu godine, želim da se i dalje gledamo istim očima, da se smijemo istim sitnicama i da jedno drugome budemo najljepše mjesto na svijetu", napisala je Mare uz fotografije.
| Foto: instagram
Evo kako se Marija mijenjala.
| Foto: rtl
Foto rtl
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Marija Bartulović
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Marija Bartulović
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram