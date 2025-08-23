MODEL, TRENERICA, AUTORICA... FOTO 'Ja sam seksi baka od 65 i lovim dečke u 20-im godinama. Misle da mi je unuka sestra...'

Ja sam seksi baka od 65 godina i u lovu sam na mlađeg dečka. Muškarci u 20-im godinama imaju toliko više energije. Ljudi nekad misle da mi je 21-godišnja unuka sestra, kaže Australka Leslie Maxwell, koja sebe predstavlja kao osobnu trenericu slavnih. Ni 'influencanje' joj nije strano, na Instagramu je prati oko 150.000 ljudi, s kojima svakodnevno dijeli savjete o vježbanju...