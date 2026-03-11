FOTO Oni su najbogatiji slavni na svijetu. Evo tko je broj jedan

Prema časopisu Forbes, ove godine čak 22 slavne osobe nose titulu milijardera, a njihova ukupna vrijednost iznosi 48,1 milijardu dolara. To je porast u odnosu na 2025. godinu, kada je na listi bilo 18 slavnih milijardera s ukupno 39 milijardi dolara. Evo tko su oni, čime se bave, u kakvim kućama žive...
22. Dr. Dre (61): Njegova neto vrijednost iznosi 1 milijardu dolara.
Legendarni reper i producent suosnovao je proizvođača slušalica Beats Electronics i streaming servis Beats Music, koje su on i investitori 2014. prodali tvrtki Apple za oko 3 milijarde dolara u gotovini i dionicama. Godine 1996. osnovao je izdavačku kuću Aftermath Entertainment te pomogao lansirati karijere zvijezda poput Eminem, 50 Cent i Kendrick Lamar.
| Foto: Maximilian Haupt/DPA
22. Dr. Dre (61): Njegova neto vrijednost iznosi 1 milijardu dolara.
Legendarni reper i producent suosnovao je proizvođača slušalica Beats Electronics i streaming servis Beats Music, koje su on i investitori 2014. prodali tvrtki Apple za oko 3 milijarde dolara u gotovini i dionicama. Godine 1996. osnovao je izdavačku kuću Aftermath Entertainment te pomogao lansirati karijere zvijezda poput Eminem, 50 Cent i Kendrick Lamar. |
Foto: Maximilian Haupt/DPA
22. Dr. Dre (61): Njegova neto vrijednost iznosi 1 milijardu dolara.
Legendarni reper i producent suosnovao je proizvođača slušalica Beats Electronics i streaming servis Beats Music, koje su on i investitori 2014. prodali tvrtki Apple za oko 3 milijarde dolara u gotovini i dionicama. Godine 1996. osnovao je izdavačku kuću Aftermath Entertainment te pomogao lansirati karijere zvijezda poput Eminem, 50 Cent i Kendrick Lamar.
| Foto: Maximilian Haupt/DPA
21. Beyoncé Knowles-Carter (44)
Neto vrijednost: 1 milijarda dolara. Većina bogatstva Beyoncé dolazi iz gotovo tri desetljeća karijere kao solo izvođačice i članice grupe Destiny's Child. Drži rekord po broju osvojenih nagrada Grammy Awards – ukupno 35. Sa suprugom, reperom Jay-Z, 2023. kupila je vilu u Malibuu vrijednu 200 milijuna dolara, najskuplju kuću prodanu u povijesti Kalifornije.
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
20. Rihanna (38) Neto vrijednost: 1 milijarda dolara.
Iako obožavatelje već deset godina drži u neizvjesnosti oko nove glazbe i albuma, Rihanna je većinu svog bogatstva izgradila izvan pozornice. Njezina najveća imovina je Fenty Beauty, kozmetička tvrtka koju posjeduje zajedno s luksuznim konglomeratom LVMH. Taj konglomerat navodno razmatra prodaju svog udjela u Fentyju, u poslu koji bi tvrtku mogao procijeniti na između 1 i 2 milijarde dolara.
| Foto: Instagram
19. James Cameron (71) Neto vrijednost: 1,1 milijarda dolara.
Cameron je režirao tri od četiri najuspješnija filma svih vremena po zaradi: Titanic, Avatar i Avatar: The Way of Water. Drugi je najuspješniji redatelj u povijesti po ukupnoj zaradi filmova, odmah iza milijardera Steven Spielberg, s gotovo 9 milijardi dolara prihoda na svjetskim kinoblagajnama. Kada je Avatar u kinima zaradio gotovo 3 milijarde dolara, uz dodatne milijune od prodaje DVD-a i streaming platformi, Cameron je, prema procjenama, zaradio oko 350 milijuna dolara prije poreza i naknada.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
18. Roger Federer (44) Neto vrijednost: 1,1 milijarda dolara.
Federer nije osvojio samo 20 Grand Slam naslova prije umirovljenja 2022. godine. Izgradio je i jedan od najvrjednijih sponzorskih portfelja u povijesti sporta, zarađujući u vrhuncu karijere oko 100 milijuna dolara godišnje izvan terena zahvaljujući brendovima poput Uniqlo, Rolex i Mercedes-Benz. Njegov najveći poslovni potez je procijenjeni udio od oko 3 % u švicarskoj sportskoj tvrtki On, koja je izašla na burzu 2021. godine i danas ima tržišnu vrijednost od gotovo 15 milijardi dolara.
| Foto: ANDREW BOYERS
17. Jerry Seinfeld (71) Neto vrijednost: 1,1 milijarda dolara.
Poznati komičar i dalje zarađuje zahvaljujući svojoj hit-seriji iz 1990-ih Seinfeld. On i suosnivač serije Larry David navodno dobivaju 15 % prihoda od sindikacije serije, što uključuje prodaju lokalnim televizijskim postajama i streaming platformama. Godine 2019. Netflix je kupio globalna prava za streaming serije u petogodišnjem ugovoru vrijednom više od 500 milijuna dolara.
| Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net
16. Arnold Schwarzenegger (78) Neto vrijednost: 1,2 milijarde dolara.
Jedan od najplaćenijih glumaca u povijesti Hollywooda i bivši guverner Kalifornije zaradio je oko 500 milijuna dolara (prije poreza i naknada) kroz honorare i udjele u dobiti od svojih filmova. Još je više zaradio zahvaljujući ranim ulaganjima – od nekretnina u Kaliforniji do nekih od najvrjednijih svjetskih brendova. Jedna od njegovih najboljih investicija bio je manjinski udio u investicijskoj tvrtki Dimensional Fund Advisors milijardera David Booth, u vrijeme kada je upravljala imovinom vrijednom 12 milijardi dolara. Danas ta tvrtka upravlja s više od 1 bilijun dolara imovine.
| Foto: Remo Casilli
15. Bruce Springsteen (76) Neto vrijednost: 1,2 milijarde dolara.
Član Rock and Roll Hall of Fame prodao je više od 140 milijuna albuma diljem svijeta tijekom više od 50 godina turneja i snimanja. Najveću pojedinačnu zaradu ostvario je 2021. godine prodajom svog glazbenog kataloga tvrtki Sony Music Entertainment za jednokratni iznos od 500 milijuna dolara.
| Foto: James Manning/PRESS ASSOCIATION
14. LeBron James (41) Neto vrijednost: 1,4 milijarde dolara.
James je zaradio više od 500 milijuna dolara plaće prije poreza tijekom karijere u NBA ligi igrajući za Cleveland Cavaliers, Miami Heat i svoj sadašnji klub Los Angeles Lakers. Prema procjenama časopisa Forbes, izvan terena zaradio je više od milijardu dolara (prije poreza) kroz poslovne pothvate i sponzorske ugovore s kompanijama poput PepsiCo, Nike i Beats by Dre.
| Foto: Dan Hamilton
13. Tyler Perry (56) Neto vrijednost: 1,4 milijarde dolara
Redatelj, glumac, producent i scenarist najpoznatiji je po franšizi Madea, koja je zaradila više od 660 milijuna dolara. Njegovo bogatstvo dolazi i od producentnog udjela u projektima, ali i od opsežne biblioteke sadržaja koja datira još iz ranih 1990-ih. Perry posjeduje 100 % sadržaja koji je stvorio.
| Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com/PRESS
12. Dick Wolf (79) Neto vrijednost: 1,5 milijardi dolara.
Wolf je kreator televizijskih franšiza Law & Order, Chicago i FBI. Njegova produkcijska kuća Wolf Entertainment od 2004. ima ugovor o podjeli dobiti s Universal Television, koji mu omogućuje da zadrži gotovo polovicu profita svojih serija kada se prodaju za emitiranje u reprizama (sindikaciji).
| Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM
11. Tiger Woods (50) Neto vrijednost: 1,5 milijardi dolara
Woods je tijekom svoje profesionalne golf karijere zaradio oko 1,9 milijardi dolara (prije poreza), uključujući rekordnih 121 milijun dolara nagradnog fonda na PGA Tour. To je postigao unatoč tome što je, prema navodima, odbio “nevjerojatno ogromnu” ponudu nove lige LIV Golf. Bivši izvršni direktor LIV Golfa Greg Norman rekao je za The Washington Post da bi ta ponuda bila vrijedna “visokih deveteroznamenkastih iznosa”.
| Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
10. Magic Johnson (66) Neto vrijednost: 1,6 milijardi dolara.
Johnson je tijekom igračke karijere zaradio oko 40 milijuna dolara plaće i manje od 4 milijuna dolara godišnje od sponzorskih ugovora, uglavnom dok je igrao za Los Angeles Lakers 1980-ih. Danas je manjinski vlasnik četiriju profesionalnih sportskih klubova, uključujući Los Angeles Dodgers i Washington Commanders. Ipak, najveći dio njegovog bogatstva dolazi od većinskog udjela u osiguravajućoj tvrtki Equitrust, koja upravlja imovinom vrijednom gotovo 34 milijarde dolara, a koju je preuzeo 2015. godine.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA
9. Peter Jackson (64) Neto vrijednost: 1,9 milijardi dolara.
Jackson je najpoznatiji po režiji trilogija The Lord of the Rings i The Hobbit. Milijarder je postao 2021. godine nakon što je tehnološki odjel svoje tvrtke za vizualne efekte Wētā FX prodao kompaniji Unity Software za 1,6 milijardi dolara u gotovini i dionicama. Kasnije ove godine trebao bi se vratiti franšizi koja ga je proslavila kao producent nadolazećeg filma The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.
| Foto: Steven Bergman/Press Association/PIXSELL
8. Kim Kardashian (45)
Neto vrijednost: 1,9 milijardi dolara.
Kardashian je postala slavna kao zvijezda popularnog reality showa Keeping Up with the Kardashians. Ipak, status milijarderke duguje svom brendu oblikujućeg donjeg rublja Skims, koji su privatni investitori u posljednjem krugu financiranja 2025. godine procijenili na oko 5 milijardi dolara.
| Foto: Instagram
7. Taylor Swift (36) Neto vrijednost: 2 milijarde dolara.
Swift je milijarderka postala 2023. godine zahvaljujući ogromnoj zaradi od turneje The Eras Tour i vrijednosti svog glazbenog kataloga. Njezino bogatstvo uključuje gotovo milijardu dolara procijenjenih prihoda od tantijema i turneja, glazbeni katalog vrijedan oko 900 milijuna dolara te nekretnine procijenjene na oko 100 milijuna dolara.
| Foto: JENNIFER GAUTHIER/REUTERS
6. Jay-Z (56) Neto vrijednost: 2,8 milijardi dolara.
Otkako je 2019. postao prvi hip-hop milijarder, Jay-Z je gotovo utrostručio svoje bogatstvo, ponajviše zahvaljujući unosnim poslovima u industriji alkoholnih pića. Godine 2021. prodao je 50 % udjela u brendu šampanjca Armand de Brignac, poznatom i kao Ace of Spades, luksuznom konglomeratu LVMH, a 2023. prodao je većinski udio u brendu konjaka D'Usse kompaniji Bacardi.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
5. Oprah Winfrey (72) Neto vrijednost: 3,2 milijarde dolara.
Winfrey je svoj popularni talk-show The Oprah Winfrey Show, koji se emitirao 25 godina do 2011., pretvorila u medijsko i poslovno carstvo. Dio zarade od emisije, kao i prihode od filmova poput The Color Purple, Beloved i Selma (koje je koproducirala njezina tvrtka Harpo Productions), ponovno je uložila u opsežan portfelj nekretnina. On uključuje više od desetak posjeda i oko 2100 jutara zemljišta na Havajima.
| Foto: Oprah/Instagram
4. Vince McMahon (80)
Neto vrijednost: 3,6 milijardi dolara.
McMahon je tvrtku World Wrestling Entertainment (WWE) pretvorio iz regionalne organizacije u globalni fenomen. Pridružio se maloj očevjoj tvrtki za hrvanje 1972., kupio je deset godina kasnije, a na burzu ju je izveo 1999. godine. Godine 2023. spojio je WWE s organizacijom Ultimate Fighting Championship (UFC) i osnovao TKO Group Holdings u spajanju vrijednom 21 milijardu dolara. S mjesta izvršnog predsjednika TKO-a povukao se 2024. nakon optužbi za seksualno nedolično ponašanje, koje je negirao.
3. Michael Jordan (63)
Neto vrijednost: 4,3 milijarde dolara.
Jordan je tijekom svoje NBA karijere zaradio oko 90 milijuna dolara plaće, ali je više od 2 milijarde dolara (prije poreza) ostvario kroz partnerstva s velikim kompanijama poput Nike, Hanes i Gatorade. Većinski udio u NBA momčadi Charlotte Hornets prodao je 2023. godine u poslu koji je klub procijenio na oko 3 milijarde dolara, ali je navodno zadržao manjinski udio.
| Foto: NBC
2. George Lucas (81) Neto vrijednost: 5,2 milijarde dolara.
Nakon što je 2012. prodao svoju filmsku produkcijsku kuću Lucasfilm kompaniji Disney za 4 milijarde dolara u gotovini i dionicama, autor franšiza Star Wars i Indiana Jones uglavnom se povukao iz filmske industrije. Danas se posvećuje filantropiji i razvoju Lucas Museum of Narrative Art, koji bi se trebao otvoriti u Los Angelesu ove godine.
| Foto: Rocco Spaziani
1. Steven Spielberg (79)
Neto vrijednost: 7,1 milijarda dolara
Suosnivač studija DreamWorks i najuspješniji redatelj u povijesti po zaradi filmova i dalje zarađuje dio prihoda od svake prodane ulaznice u tematskim parkovima Universal Studios zahvaljujući blockbusterima poput Jaws, Jurassic Park i Indiana Jones. Njegov najnoviji film, znanstveno-fantastični triler Disclosure Day, trebao bi biti objavljen u svibnju.
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION