KLUB ZVJEZDANIH MILIJARDERA

FOTO Oni su najbogatiji slavni na svijetu. Evo tko je broj jedan

Prema časopisu Forbes, ove godine čak 22 slavne osobe nose titulu milijardera, a njihova ukupna vrijednost iznosi 48,1 milijardu dolara. To je porast u odnosu na 2025. godinu, kada je na listi bilo 18 slavnih milijardera s ukupno 39 milijardi dolara. Evo tko su oni, čime se bave, u kakvim kućama žive...
22. Dr. Dre (61): Njegova neto vrijednost iznosi 1 milijardu dolara. Legendarni reper i producent suosnovao je proizvođača slušalica Beats Electronics i streaming servis Beats Music, koje su on i investitori 2014. prodali tvrtki Apple za oko 3 milijarde dolara u gotovini i dionicama. Godine 1996. osnovao je izdavačku kuću Aftermath Entertainment te pomogao lansirati karijere zvijezda poput Eminem, 50 Cent i Kendrick Lamar. | Foto: Maximilian Haupt/DPA
