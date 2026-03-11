FOTO Oni su najbogatiji slavni na svijetu. Evo tko je broj jedan

16. Arnold Schwarzenegger (78) Neto vrijednost: 1,2 milijarde dolara. Jedan od najplaćenijih glumaca u povijesti Hollywooda i bivši guverner Kalifornije zaradio je oko 500 milijuna dolara (prije poreza i naknada) kroz honorare i udjele u dobiti od svojih filmova. Još je više zaradio zahvaljujući ranim ulaganjima – od nekretnina u Kaliforniji do nekih od najvrjednijih svjetskih brendova. Jedna od njegovih najboljih investicija bio je manjinski udio u investicijskoj tvrtki Dimensional Fund Advisors milijardera David Booth, u vrijeme kada je upravljala imovinom vrijednom 12 milijardi dolara. Danas ta tvrtka upravlja s više od 1 bilijun dolara imovine. | Foto: Remo Casilli