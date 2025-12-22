FOTO Opa! Velika promjena za Martinu Tomčić: Čim je završilo finale Supertalenta se ošišala

Martina Tomčić bila je jedna od članica žirija i u ovoj sezoni Supertalenta koja je završila u nedjelju navečer. Nakon emisije uživo, Martina je odlučila skratiti kosu. Pogledajte njezinu novu frizuru!
U nedjelju se održalo veliko finale 12. sezone showa 'Supertalent', a pobijedila je obitelj Duo Turkeev & Kids.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
U nedjelju se održalo veliko finale 12. sezone showa 'Supertalent', a pobijedila je obitelj Duo Turkeev & Kids. |
Foto: Marko Seper/PIXSELL
U nedjelju se održalo veliko finale 12. sezone showa 'Supertalent', a pobijedila je obitelj Duo Turkeev & Kids.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Jedna od članica žirija je, već godinama, operna pjevačica Martina Tomčić, poznata po svojim oštrim kritikama.
| Foto: NOVA TV
Jučer je za finale odabrala efektivnu crnu haljinu. Što se frizure tiče, ona je bila valovito stilizirana.
| Foto: Instagram
No, veliku stvar je Martina napravila baš nakon samog showa.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
'Emisija je završila i prvi put se šišam u 11 i 15 navečer', rekla je u videu koji je objavila na Instagramu u obliku storyja.
| Foto: screenshot/instagram
Na snimci se vidi kako sjedi u stolcu s frizerskim ogrtačem oko sebe, a šiša je frizer Martin Posavec.
| Foto: screenshot/instagram
Ispričala je kako joj je Martin skratio dio kose još prije emisije. 'A sada da ne bih bila malo u 'stepenicama', ispunjava mi želju. Supertalent mi je ošišao kosu', rekla je.
| Foto: screenshot/instagram
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Nova Tv
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/
Foto Instagram screenshot
Foto ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto NOVA TV/PROMO
Foto Instagram/
Foto Gordan Svilar/Bravo!
Foto Davor Visnjic/PIXSELL
Foto Instagram