FOTO Oprez, jako vruće! Sofia Vergara objavila fotku iz svoje mladosti. Nosi samo mini tange

Sofia Vergara već godinama slovi za jednu od najljepših glumica u Hollywoodu. Svjetsku slavu stekla je u sitcomu 'Moderna obitelj', a često voli svoje pratitelje 'počastiti' i fotkama iz mladosti...
Glumica (53) žari i pali gdje god dođe i nitko nije imun na njezinu ljepotu. Još od mladosti se ponosila svojim izgledom, a na društvenim mrežama voli pokazati pratiteljima kako je tada izgledala.
| Foto: Instagram
Glumica (53) žari i pali gdje god dođe i nitko nije imun na njezinu ljepotu. Još od mladosti se ponosila svojim izgledom, a na društvenim mrežama voli pokazati pratiteljima kako je tada izgledala. |
Foto: Instagram
Glumica (53) žari i pali gdje god dođe i nitko nije imun na njezinu ljepotu. Još od mladosti se ponosila svojim izgledom, a na društvenim mrežama voli pokazati pratiteljima kako je tada izgledala.
| Foto: Instagram
Sada je objavila fotografije sebe kako pozira gola, samo s ogrlicom i u mini tangicama. U objavi je napisala: 'Vidimo se, Miami'.
| Foto: Instagram
Glumica je u nedavno zasjala na premijeri dokumentarca "Infinite Icon: A Visual Memoir" u Los Angelesu.
| Foto: Mario Anzuoni
Za tu je prigodu odavbrala usku kožnu haljinu boje kestena koja je savršeno istaknula njene obline.
| Foto: Mario Anzuoni
Bujne grudi bile su u prvom planu, a njena puštena kosa padala je u laganim valovima.
| Foto: Mario Anzuoni
Vergara je spremno pozirala fotografima.
| Foto: Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Njezine modne kombinacije redovito balansiraju na rubu glamura i seksipila. Duboki dekoltei, uske siluete i visoki prorezi postali su njezin zaštitni znak,
| Foto: Instagram
Njene objave na Instagramu skupljaju milijune lajkova, a pratitelji ne štede komplimente. “Najljepša žena Hollywooda”, “Boginja”, “Ovo nije legalno”
| Foto: Instagram
Što god da stavi ili ne stavi na sebe, Vergara obara s nogu.
| Foto: ADM/Capital Pictures
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Mike Blake
Foto Mike Blake
Foto Mike Blake
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Doug Peters
Foto OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE