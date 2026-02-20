Obavijesti

LJEPOTICA MAMI UZDAHE

FOTO Oprez, jako vruće! Sofia Vergara objavila fotku iz svoje mladosti. Nosi samo mini tange

Sofia Vergara već godinama slovi za jednu od najljepših glumica u Hollywoodu. Svjetsku slavu stekla je u sitcomu 'Moderna obitelj', a često voli svoje pratitelje 'počastiti' i fotkama iz mladosti...
Glumica (53) žari i pali gdje god dođe i nitko nije imun na njezinu ljepotu. Još od mladosti se ponosila svojim izgledom, a na društvenim mrežama voli pokazati pratiteljima kako je tada izgledala.  | Foto: Instagram
