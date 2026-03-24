FOTO Ornela iz BB-a družila se s J.Lo: 'Najbolje prijateljice'

Nekadašnja kandidatkinja 'Big Brothera', Ornela Bešker, živi svoj američki san. Preselila se u SAD, uspješno našla posao i udala se. Sad je gospođa March. Danas se kreće u društvu svjetskih zvijezda, a njezin život izgleda kao scena iz Hollywooda. Na društvenim mrežama često dijeli fotografije s poznatim imenima, a u ponedjeljak je podijelila i onu s glumicom i pjevačicom Jennifer Lopez
'Najbolje prijateljice', napisala je Ornela.
I ranije se pohvalila druženjima s poznatima.
Upoznala je i Elona Muska.
S Meryem Uzerli, zvijezdom planetarno popularne turske serije 'Sulejman Veličanstveni', susrela se na jednom društvenom događaju u Los Angelesu.
Ornella se druži i s popularnom glumicom Rebel Wilson.
S Mikeom Tysonom.
S Georgeom R.R.Martinom.
Družila se i sa zvijezdama 'Squid Gamea'.
S Marthom Stewart
S Lilly Allen.
Ove je godine bila i na Oscarima u društvu kanadske skladateljice Lesley Barber.
Ornela je gledateljima ostala u pamćenju još 2008. godine, kad je sudjelovala u 'Big Brotheru'.
Tijekom boravka u kući istaknula se temperamentom i iskrenošću, zbog čega je brzo stekla simpatije publike. Bila je jedna od favoritkinja i dogurala je sve do finala.
Danas Ornela živi u Los Angelesu, gdje vodi galeriju umjetnina ‘Allouche’. Upravo u toj galeriji prije nekoliko godina svoju prvu izložbu slika pod nazivom 'Shedding' predstavila je holivudska diva Sharon Stone.
U Americi se udala za Josepha Marcha, a sreću je pronašla i u filmskoj i televizijskoj industriji.
Ornela se lani godine pojavila na prestižnom Vanity Fair Oscar partyju, gdje je pozirala na crvenom tepihu u elegantnom crnom odijelu.
Splićanka pojavila se i u publici poznate američke emisije 'Jimmy Kimmel Live', čime je još jednom pokazala koliko je bliska holivudskom krugu.
Na jednom od prestižnih događanja viđena je nedaleko od Stevea Carella, zvijezde kultne serije 'The Office', što nije prošlo nezapaženo okupljenim uzvanicima.
