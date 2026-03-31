FOTO Otvorena je izložba Drama 165: Lica 165 glumaca vas gleda

Kažu da za javnost ne postojiš onaj trenutak kada napustiš pozornicu. U tome, nažalost, ima istine. Ova izložba oživila je trenutke naše baštine. Izložba je otvorena, ovim riječima glumica, kazališna redateljica i pedagoginja Neva Rošić otvorila je izložbu "Drama 165" koja je posvećena 165. obljetnici Drame Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, a realizirana je u sklopu trećeg Kazališnog pop-up muzeja.

Zagreb: Otvorena izložba “Drama 165” u HNK-u | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Nakon izložbi posvećenih našim umjetničkim granama baleta i opere, ovom izložbom posvećenom drami Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu zatvaramo važan ciklus koji obuhvaća tri umjetničke cjeline našega kazališta - rekla je u govoru intendantica HNK-a u Zagrebu dr. sc. Iva Hraste Sočo.

U atriju Kazališta otvoren je postav čiji je fokus na osobama koje su obilježile povijest Drame HNK u Zagrebu. Posjetitelji imaju priliku uz svaki portret skenirati QR te tako ući u biografiju, osobnu i kazališnu povijest.

- Kada radite ovakvu izložbu, 165 godina je toliko široko, duboko i turbulentno razdoblje da tijekom pripreme zapravo razgovarate sa sjenama, sa zaboravom, s velikanima i utemeljiteljima. Nekako se gurate pod njihov kaput. Tih 165 lica gleda vas bez obzira u koje doba dana dođete - rekla je autorica koncepta izložbe dr. sc. Snježana Banović.

Njena je inspiracija, kako je ispričala, bila prvenstveno arhitektura ove zgrade, koja traži svojevrsni panteonski postav.

- Ona nema klasičnih zidova, barem kada je riječ o pogledima iz gledališta. Ideja je bila da svatko tko dođe u kazalište automatski ostvari susret. Susret s umjetnicima, njihovim vremenom i kontekstom njihova djelovanja na ovoj sceni. Zato je ova izložba posvećena prvenstveno glumicama i glumcima ovoga kazališta, koji se ovdje nalaze zajedno, bez hijerarhije. Kao svojevrsni zajednički prostor prošlosti i budućnosti. Kazalište je poput ljubavi, ne može bez oduševljenja - dodala je Banović.

Koncept Kazališne zbirke Muzeja polazi od ideje da kazališna povijest nije statična arhiva, nego živa memorija koja se iznova otvara publici. Posebnu simboliku ima činjenica da se izložba otvara upravo u sezoni u kojoj obilježavaju 165 godina djelovanja drame, umjetničkog ansambla koji je od samih početaka bio jedno od središta hrvatskoga kazališnog i kulturnog života.

- Autorica izložbe Snježana Banović odabirom 165 lica potiče nas da kazališna povijest nije samo niz datuma i predstava, nego prije svega ljudi, njihove umjetničke poetike i susreti koji su oblikovali našu kazališnu povijest. Drama HNK u Zagrebu već je više od stoljeća i pol prostor u kojem se susreću klasika i suvremenost, nacionalna tradicija i međunarodni utjecaji, veliki autori i novi dramatičari — prostor umjetničkog istraživanja i javnog dijaloga o društvu u kojem živimo. Ta se tradicija nastavlja i danas radom našega dramskog ansambla. Drama HNK u Zagrebu i danas potvrđuje svoju umjetničku vitalnost u odnosu s publikom - kazala je Hraste Sočo.

Objasnila je kako su dramske predstave u protekloj godini punile gledalište s više od 95 posto, a interes publike i kritike potvrđen je brojnim nagradama njihovim umjetnicima i predstavama. Istaknula je da takav odaziv publike pokazuje da dramska umjetnost, unatoč svim promjenama u suvremenom društvu, i dalje ostaje jedan od najintenzivnijih prostora susreta između umjetnosti i zajednice.

- U vremenu ubrzanih promjena drama ostaje umjetnost živog susreta riječi i tijela, misli i emocija, umjetnika i publike. Upravo zato drama HNK u Zagrebu i nakon 165 godina ostaje jedno od ključnih mjesta hrvatske kulture, mjesto na kojem se kazalište uvijek iznova rađa pred našim očima.

Projekt je realiziran u suradnji Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu i Muzeja grada Zagreba, dviju institucija koje zajednički promiču i čuvaju kazališnu i kulturnu baštinu grada, uz podršku Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža". Izložba će biti otvorena do kraja kazališne sezone 2025./2026., a posjetitelji će je moći razgledati pola sata prije početka predstava te tijekom stanki programa u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu (ulaz slobodan) i u redovno radno vrijeme Muzeja grada Zagreba.

- Kazalište i muzeji dijele istu temeljnu zadaću: čuvati, tumačiti i prenositi kulturnu baštinu. Kazališna zbirka Muzeja grada Zagreba prikuplja, obrađuje i prezentira građu vezanu uz kazališnu djelatnost fotografije, plakate, programe, kostime, scenografije i osobne ostavštine umjetnika. Kazalište je umjetnost trenutka. Živi u izvedbi i nestaje spuštanjem zastora. Upravo zato je važno očuvati tragove te prolaznosti. Ova izložba nije samo pogled u prošlost, nego i poticaj za razmišljanje o budućnosti kazališta - rekla je viša kustosica Muzeja grada Zagreba Marina Perica Krapljanov.