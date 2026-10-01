FOTO Ovako se Adriana Lima mijenjala kroz godine: Sada je smršavjela, neprepoznatljiva je

Brazilka Lima je imala različite faze, a radi toga je bila na meti kritika. Dok je nakon rođenja trećeg djeteta dobila na kilaži, a i sada kada je, kako neki kažu, previše izgubila... Evo kako je sve izgledala
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Adriana Lima (45) desetljećima je jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije. Od trenutka kada je kao mlada manekenka zakoračila na svjetsku modnu scenu pa sve do danas, njezin se izgled mijenjao. U utorak se pojavila u svojem najmršavijem izdanju dosad i šokirala mnoge.
| Foto: Profimedia.hr
Adriana Lima (45) desetljećima je jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije. Od trenutka kada je kao mlada manekenka zakoračila na svjetsku modnu scenu pa sve do danas, njezin se izgled mijenjao. U utorak se pojavila u svojem najmršavijem izdanju dosad i šokirala mnoge.
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Foto: Profimedia.hr
Adriana Lima (45) desetljećima je jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije. Od trenutka kada je kao mlada manekenka zakoračila na svjetsku modnu scenu pa sve do danas, njezin se izgled mijenjao. U utorak se pojavila u svojem najmršavijem izdanju dosad i šokirala mnoge.
| Foto: Profimedia.hr
Foto DAHU
Foto Profimedia.hr
Brazilska ljepotica najveću je slavu stekla kao jedna od zaštitnih lica Victoria's Secreta. Godinama je nosila revije poznatog brenda, a njezina duga kosa, izražajne oči i prepoznatljive obline postali su njezin zaštitni znak. U tom razdoblju Lima je često bila na listama najpoželjnijih žena svijeta, a njezin izgled postao je svojevrsni sinonim za estetiku supermodela 2000-ih.
| Foto: Andrew Kelly
Foto Andrew Kelly
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
S vremenom se njezin stil počeo mijenjati. Nakon što je postala majka, Lima je sve češće birala jednostavnije i opuštenije kombinacije izvan crvenog tepiha, dok je pred kamerama i dalje njegovala glamurozan izgled. I dalje je bila vrlo aktivna u modnom svijetu, no njezin se izgled prirodno mijenjao kroz različite životne faze.
| Foto: ESON
Posebnu pažnju javnosti privukla je posljednjih godina. Nakon rođenja trećeg djeteta 2022., Lima se povukla iz dijela modnih aktivnosti, a njezino se lice i tijelo s vremenom mijenjalo. Upravo su fotografije iz tog razdoblja izazvale brojne komentare na društvenim mrežama, posebice zbog toga što se njezin izgled razlikovao od onog po kojem je bila poznata na vrhuncu karijere.
| Foto: JM HAEDRICH/SIPA
Foto Instagram
Foto ETIENNE LAURENT/REUTERS
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
No Lima se ponovno vratila velikim modnim događanjima. Pojavila se i na Victoria's Secret reviji, a posljednjih mjeseci sve češće je viđamo na prestižnim modnim događanjima diljem svijeta.
| Foto: Felix Hörhager/DPA
Foto Instagram
Iako se njezin izgled kroz desetljeća mijenjao, Lima je ostala prepoznatljivo lice modne scene. Od mladog Victoria's Secret anđela do iskusne manekenke koja se i danas pojavljuje na velikim modnim događanjima, njezina karijera traje više od dva desetljeća.
| Foto: Instagram
Foto pixsell/ilsutracija
Foto Profimedia/Pool
Foto MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto J.Galoić
Foto Instagram/Adriana Lima
Foto Ik Aldama
Foto Ik Aldama
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
Foto Instagram/Adriana Lima
Foto Instagram/Adriana Lima
Foto PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL
Foto Instagram/Adriana Lima
Foto Profimedia/Pool
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL
*uz korištenje AI-ja
| Foto: KATE MUNSCH/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL