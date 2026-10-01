FOTO Ovako se Adriana Lima mijenjala kroz godine: Sada je smršavjela, neprepoznatljiva je

S vremenom se njezin stil počeo mijenjati. Nakon što je postala majka, Lima je sve češće birala jednostavnije i opuštenije kombinacije izvan crvenog tepiha, dok je pred kamerama i dalje njegovala glamurozan izgled. I dalje je bila vrlo aktivna u modnom svijetu, no njezin se izgled prirodno mijenjao kroz različite životne faze. | Foto: ESON