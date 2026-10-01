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MNOGI JE KRITIZIRALI

FOTO Ovako se Adriana Lima mijenjala kroz godine: Sada je smršavjela, neprepoznatljiva je

Brazilka Lima je imala različite faze, a radi toga je bila na meti kritika. Dok je nakon rođenja trećeg djeteta dobila na kilaži, a i sada kada je, kako neki kažu, previše izgubila... Evo kako je sve izgledala
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Adriana Lima Leaves Revolve Party During Paris Fashion Week Wearing Leather Jacket Dress - 29 Sep 2026
Adriana Lima (45) desetljećima je jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije. Od trenutka kada je kao mlada manekenka zakoračila na svjetsku modnu scenu pa sve do danas, njezin se izgled mijenjao. U utorak se pojavila u svojem najmršavijem izdanju dosad i šokirala mnoge. | Foto: Profimedia.hr
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Adriana Lima (45) desetljećima je jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije. Od trenutka kada je kao mlada manekenka zakoračila na svjetsku modnu scenu pa sve do danas, njezin se izgled mijenjao. U utorak se pojavila u svojem najmršavijem izdanju dosad i šokirala mnoge. | Foto: Profimedia.hr
Komentari 0

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