FOTO Ovako se mijenjala Marija Husar Rimac: Rodila je u 46., a sad stiže u Ples sa zvijezdama

Ples sa zvijezdama se vraća na HRT, a prvi plesni par koji je predstavljen ovih dana su Marija Husar Rimac i Ivan Jarnec. Pjevačica je, kako je ispričala, bila potpuno šokirana, ali je ples dugo bio njezina neostvarena želja.
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S Vjekoslavom Rimcem u braku je od 2009. godine, a zajedno su prošli dug put do roditeljstva.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
S Vjekoslavom Rimcem u braku je od 2009. godine, a zajedno su prošli dug put do roditeljstva. |
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
S Vjekoslavom Rimcem u braku je od 2009. godine, a zajedno su prošli dug put do roditeljstva.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Prvo dijete, sina Ivana, dobili su 2018., nakon pet godina braka.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Iako su se nadali još jednom djetetu, godine su prolazile, a do trudnoće nije dolazilo. Marija je već bila prihvatila da će sin Ivan ostati jedinac.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
- Niko nam se dogodio nakon 11 godina braka tako da, evo, imala s 45 godina onda, taman sam navršila i već sam mislila, OK, to je to, gotovo, Ivan ostaje jedinac i s tim sam zadovoljna, porazgovarala sam s dragim Bogom i rekla sam - i na tome ti puno hvala, valjda tako treba biti, to prihvaćam - prisjetila se ranije Marija za IN magazin.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
No onda je 2021., u 46. godini, stiglo iznenađenje!
| Foto: boris scitar
- I baš u tom trenutku kad čovjek sve nekako prihvati i otpusti, onda sam saznala da sam u drugom stanju. Za nas je bila radosna vijest što ćemo dobiti drugo dijete. Božji dar i čudo je da sam s 45 godina ostala trudna. Imala sam veliku podršku okoline, obitelji i prijatelja. Mislim da je danas jako bitan pozitivan stav prema daru života i u tom duhu je bila cijela moja trudnoća - rekla nam je ranije Husar Rimac.
| Foto: boris scitar
Trudnoću pamti kao lijepo iskustvo.
| Foto: anicrobe
- Nisam imala nikakvih komplikacija. Rodila sam carskim rezom. Malo kasniji oporavak je bio zahtjevniji, ali na kraju je sve bilo super. Niko je bio zdrava beba, lijepo se razvijao. Nama je to donijelo veliku radost i oplemenilo život - istaknula je Marija.
| Foto: galoicju
Husar Rimac je poznata i po svojoj dubokoj vjeri.
| Foto: lukunize
Na duhovni put krenula je s 27 godina.
| Foto: Marko PrpiÄ
Bilo je to u vrijeme velike slave s grupom Divas, kad je osjećala neku prazninu i smatrala da život prolazi pored nje.
| Foto: Marko PrpiÄ
I upravo na jednom duhovnom seminaru je upoznala svog supruga
| Foto: Martina Popovcic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Prohodali su, zaručili se nakon šest mjeseci, a godinu dana kasnije i vjenčali.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Dusko Marusic/PIXSELL
Husar Rimac će se pojaviti uskoro na malim ekranima, i to u emisiji Ples sa zvijezdama.
| Foto: Dario Njavro / HRT
Partner joj je Ivan Jarnec.
| Foto: Dario Njavro / HRT