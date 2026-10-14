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FOTO Ovako se mijenjala Marija Husar Rimac: Rodila je u 46., a sad stiže u Ples sa zvijezdama

Ples sa zvijezdama se vraća na HRT, a prvi plesni par koji je predstavljen ovih dana su Marija Husar Rimac i Ivan Jarnec. Pjevačica je, kako je ispričala, bila potpuno šokirana, ali je ples dugo bio njezina neostvarena želja.
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Zagreb: 25.06.1975. ro?ena pjeva?ica Marija Husar Rimac
S Vjekoslavom Rimcem u braku je od 2009. godine, a zajedno su prošli dug put do roditeljstva. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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S Vjekoslavom Rimcem u braku je od 2009. godine, a zajedno su prošli dug put do roditeljstva. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Komentari 2

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