FOTO Ovako se mijenjala Marija Husar Rimac: Rodila je u 46., a sad stiže u Ples sa zvijezdama

- I baš u tom trenutku kad čovjek sve nekako prihvati i otpusti, onda sam saznala da sam u drugom stanju. Za nas je bila radosna vijest što ćemo dobiti drugo dijete. Božji dar i čudo je da sam s 45 godina ostala trudna. Imala sam veliku podršku okoline, obitelji i prijatelja. Mislim da je danas jako bitan pozitivan stav prema daru života i u tom duhu je bila cijela moja trudnoća - rekla nam je ranije Husar Rimac. | Foto: boris scitar