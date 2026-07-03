FOTO Ovako su za 'vatrene' navijale naše poznate dame: Njihovi aduti glavni su rekviziti

Burna je noć iza nas, a burno je bilo i našim poznatim damama koje su se svim silama potrudile što bolje bodriti vatrene. U galeriji donosimo sva modno-navijačka izdanja poznatih navijačica Nives Celzijus, Ivane Knoll, mame Renate, Magdalene Keškić, Claudije Rivier...
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Ivana Knoll ostala je vjerna navijačkom grudnjaku, a stajling je upotpunila mini kravatom s ovratnikom.
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Ivana Knoll ostala je vjerna navijačkom grudnjaku, a stajling je upotpunila mini kravatom s ovratnikom. |
Foto: Instagram/Ivana Knoll
Ivana Knoll ostala je vjerna navijačkom grudnjaku, a stajling je upotpunila mini kravatom s ovratnikom.
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Fotkala se prije utakmice Hrvatske protiv Portugala, uvjerena u pobjedu naših vatrenih.
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
"Hrvatska, vrijeme je za pobjedu protiv Portugala", napisala je uz fotke na Instagramu.
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Nives je pokazala kako se spremala za utakmicu Hrvatske protiv Portugala.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Zbog velikih vrućina, čak i tijekom noći, najbolje je navijati u što manje odjeće.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Stoga je Nives odlučila odjenuti navijački mini bikini.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
U sličnom je izdanju na jednoj utakmici bila i Ivana Knoll, koja je imala navijački grudnjak.
| Foto: Instagram
S njim je uskladila i navijačku traku za kosu.
| Foto: Instagram
U tom izdanju Knoll je definitivno privukla pažnju na tribinama.
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Za utakmicu protiv Gane u Philadelphiji obukla je bijeli grudnjak, a glavni modni dodatak bila je kravata na kockice.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Vesela Knoll slala je s tribina srca i puse oduševljenim obožavateljima.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Prije utakmice s Portugalom Knoll je pokazala unikatni dres s brojem 10.
| Foto: screenshoot/Instagram
Kratak i uzak, baš po želji vatrene navijačice, odlično je zagrijao atmosferu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Za prvu utakmicu na ovom Svjetskom prvenstvu, koj usmo igrali protiv Engleske, Knollica je obukla jedinstveni korzet koji je sama napravila.
| Foto: Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Bila je glavna zvijezda na tribinama...
| Foto: Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Kao i u Torontu, vruće je bilo i kod Magdalene Keškić, koja je za ovo SP pripremila vatrenu odjevnu kombinaciju.
| Foto: Instagram
U kratkom dresu i uskim tajicama pokazala je svoje adute.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Uzela je i našu zastavu te pozirala u minijaturnom navijačkom badiću.
| Foto: Instagram/Magdalena Keskic
Foto Instagram/Magdalena Keskic
Foto Instagram/Magdalena Keskic
Foto Instagram/Magdalena Keskic
Foto Instagram/Magdalena Keskic
Foto Instagram/Magdalena Keskic
Foto Instagram/Magdalena Keskic
Renata Lovrinčević Buljan poželjela je nogometašima sreću u jednodjelnom navijačkom kupaćem kostimu.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
A uoči jedne utakmice na plaži je spremno pozirala u badiću na kockice.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nives Celzijus je, osim navijačkog badića, za ovo SP pripremila izazovnu i vatrenu kombinaciju.
| Foto: Šime Eškinja
Nogometni teren bio je pravo mjesto za navijačko fotkanje.
| Foto: Srećko Rundić
Foto Srećko Rundić
Foto Srećko Rundić
Foto Srećko Rundić
I tijekom prijašnjih nogometnih prvenstvana naše poznate dame spremno su navijale za Vatrene.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Renata Lovrinčević Buljan svoj je plažni look začinila kockicama.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Inače, njen stariji sin Borna uspješan je nogometaš.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Facebook
Claudia Rivier još je jedna vatrena navijačica.
| Foto: Instagram/kerolaychaves
Za utakmice čak šije i posebne navijačke badiće.
| Foto: Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram/Claudia Rivier
Ima raznih modela, no svi su minijaturni.
| Foto: Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram/Claudia Rivier
Claudia je jednom čak na sebe oslikala kockice, što je raspametilo njene pratitelje.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Privatni album/canva
Foto Privatni album/canva
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Privatni album/canva
Foto Instagram/Ida Solbakken
I Ecija Ivušić prati nogometna prvenstva, a prije nekoliko godina fotakala se u dresu.
| Foto: Instagram / ginemargrethe
Vatrena navijačica svakako je i Nives Celzijus.
| Foto: Privatni album/canva
Svoje pratitelje često počasti golišavim fotkama, koje u jeku nogometnog ludila 'začini' kockicama.
| Foto: Privatni album/canva
Jednom je odradila i fotkanje na našoj zaastavi.
| Foto: Privatni album/canva
Foto Privatni album/canva
Foto Privatni album/canva
Foto Privatni album/canva
Foto Privatni album/canva
Foto Privatni album/canva
Ivana Knoll svjetsku je slavu postigla zahvaljujući svjetskim nogometnim prvenstvima.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Pohod na stadione započela je 2014. godine, no tek je 2022. postala svjetski poznata.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Nastupa na festivalima, sportskim događajima i u klubovima u Europi, SAD-u i na Bliskom istoku.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Ivana Knoll se posljednjih godina profilirala kao DJ-ica, a koristi ime KnollDoll.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Danas će nastupati na FIFA Fan Festivalu u Los Angelesu, a poručila je kako joj je to ostvarenje sna.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto PIXSELL/Saša Zinaja
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/kerolaychaves