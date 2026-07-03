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FOTO Ovako su za 'vatrene' navijale naše poznate dame: Njihovi aduti glavni su rekviziti

Burna je noć iza nas, a burno je bilo i našim poznatim damama koje su se svim silama potrudile što bolje bodriti vatrene. U galeriji donosimo sva modno-navijačka izdanja poznatih navijačica Nives Celzijus, Ivane Knoll, mame Renate, Magdalene Keškić, Claudije Rivier...
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FOTO Ovako su za 'vatrene' navijale naše poznate dame: Njihovi aduti glavni su rekviziti
Ivana Knoll ostala je vjerna navijačkom grudnjaku, a stajling je upotpunila mini kravatom s ovratnikom. | Foto: Instagram/Ivana Knoll
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Ivana Knoll ostala je vjerna navijačkom grudnjaku, a stajling je upotpunila mini kravatom s ovratnikom. | Foto: Instagram/Ivana Knoll
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