FOTO Ove ljepotice natječu se za Miss Zagrebačke županije

Laura Tkalčić ma 22 godine i dolazi iz Jastrebarskog. Završila je Prometnu školu u Karlovcu, a cilj joj je jednog dana postati uspješna poslovna žena. Mažoretkinja je i pleše već 15 godina. Kroz ples je naučila disciplinu, odgovornost i upornost. U slobodno vrijeme voli ići u teretanu i rolati se. Govori engleski jezik. Vjeruje u poštenje, odgovornost i pomaganje drugima I sudjeluje u humanitarnim akcijama. Komunikativna je, zabavna, uporna i pomalo tvrdoglavu osobu koja nikada ne odustaje od svojih ciljeva. Sudjelovanjem na izboru za miss želi promovirati svoj zavičaj, njegovu ljepotu, kulturu I vrijednosti na koje je ponosna. Također želi biti inspiracija drugim djevojkama da vjeruju u sebe, slijede svoje snove i nikada ne odustaju. | Foto: Danijel Coric