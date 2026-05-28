FOTO Ove ljepotice natječu se za Miss Zagrebačke županije

Jezero Kipišće u Svetoj Nedelji ovog će četvrtka postati kulisa za izbor Miss Zagrebačke županije za 31. Miss Hrvatske. Uz večernje haljine, vjenčanice, glazbu i festivalsku atmosferu, djevojke će se od 19 sati predstaviti stručnom žiriju, dok će publiku zabavljati Jure Brkljača. Program će voditi Davor Garić, a ulaz na događaj bit će slobodan za sve posjetitelje
Korina Sviben ima 20 godina i dolazi iz Zagreba. Studentica je odnosa s javnošću i medija na Veleučilištu VERN’, a dugoročni cilj joj je izgraditi karijeru u području komunikacija i otvoriti vlastitu agenciju. Od malih nogu posvećena je glazbi , školovala se za klaviristicu i opernu pjevačicu te sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim natjecanjima. Uz studij radi u agenciji za nekretnine te se dodatno educira u području komunikacije i javnog nastupa. Aktivno trenira šah, voli umjetnost, pisanje i humanitarni rad. Govori engleski jezik, a služi se i njemačkim, talijanskim i turskim jezikom. Na izboru za Miss želi promovirati obrazovanje, kulturu, humanost i poruku da prava ljepota dolazi iz karaktera, znanja i djelovanja.
Foto: Danijel Coric
Ana Draganić ima 25 godina i dolazi iz Zagreba. Završila je Ugostiteljsko-turističko učilište, smjer konobar, a svoj profesionalni put želi graditi u beauty industriji. Posebno ju zanimaju makeup, njega kože i estetika, zbog čega kontinuirano ulaže u dodatne edukacije i usavršavanja. U slobodno vrijeme voli teretanu, šetnje, rekreativni padel i pisanje. Aktivno govori engleski jezik. Opisuje se kao komunikativnu, ambicioznu, empatičnu i upornu osobu. Sudjelovanjem na izboru za Miss želi izaći iz zone komfora, predstaviti svoj grad i inspirirati djevojke da budu hrabre, autentične i svoje.
Matea Buconjić ima 25 godina i dolazi iz Zagreba. Po struci je nastavnica povijesti, a dodatno se educira za pomoćnika u nastavi kako bi doprinosila inkluzivnom obrazovanju. Uz obrazovanje, velika joj je strast stvaranje digitalnog sadržaja, fotografija i video produkcija. Sudjelovala je u Erasmus+ projektu u Italiji gdje je usavršavala stručna znanja i talijanski jezik. Aktivno se bavi pilatesom, badmintonom i plivanjem, govori engleski jezik, a planira učiti španjolski. Prijatelji je opisuju kao komunikativnu, organiziranu i lojalnu osobu. Na izboru za Miss želi promovirati autentičnost, hrabrost i važnost unutarnje ljepote.
Maja Šimić ima 21 godinu, dolazi iz Dugog Sela, a trenutno živi u Vilniusu u Litvi. Po struci je primalja asistentica, a studira psihologiju. Oduvijek ju je vodila želja za pomaganjem ljudima, posebno djeci, zbog čega se usmjerila prema zanimanjima koja traže empatiju, razumijevanje i brigu za druge. Aktivno se bavila plesom osam godina, a danas slobodno vrijeme provodi trenirajući u teretani. Govori engleski jezik, a želi dodatno usavršiti španjolski. Opisuje se kao empatičnu, komunikativnu i hrabru osobu koja vjeruje da nas izazovi oblikuju i jačaju. Sudjelovanjem na izboru za Miss želi širiti pozitivne vrijednosti, vjeru, dobrotu i biti inspiracija drugima.
Laura Tkalčić ma 22 godine i dolazi iz Jastrebarskog. Završila je Prometnu školu u Karlovcu, a cilj joj je jednog dana postati uspješna poslovna žena. Mažoretkinja je i pleše već 15 godina. Kroz ples je naučila disciplinu, odgovornost i upornost. U slobodno vrijeme voli ići u teretanu i rolati se. Govori engleski jezik. Vjeruje u poštenje, odgovornost i pomaganje drugima I sudjeluje u humanitarnim akcijama. Komunikativna je, zabavna, uporna i pomalo tvrdoglavu osobu koja nikada ne odustaje od svojih ciljeva. Sudjelovanjem na izboru za miss želi promovirati svoj zavičaj, njegovu ljepotu, kulturu I vrijednosti na koje je ponosna. Također želi biti inspiracija drugim djevojkama da vjeruju u sebe, slijede svoje snove i nikada ne odustaju.
Ema Rutić ima 21 godinu i dolazi iz Zagreba. Studentica je Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, smjer računovodstvo i financije, a planira karijeru razvijati u području računovodstva i vlastitog poslovanja. Uz fakultet profesionalno se bavi šminkanjem te već dvije godine radi makeup na televiziji. Nekada se bavila klizanjem, a danas rekreativno trenira u teretani. Govori engleski jezik te volontira i radi s djecom, što joj predstavlja posebno zadovoljstvo. Prijatelji je opisuju kao brižnu, kreativnu, upornu i snalažljivu osobu. Sudjelovanjem na izboru za Miss želi potaknuti mlade djevojke da vjeruju u sebe, njeguju pozitivno razmišljanje i razvijaju samopouzdanje.
