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ŠTO SU STARIJE, TO SU BOLJE

FOTO Ove slavne dame imaju 50+ godina, a i ovog su ljeta bombe u tangicama i badićima

Poznate dame su dolaskom visokih temperature ponovno došle na svoje, jer napokon mogu bez povoda skinuti odjeću i pokazati atribute. Iako su neke od njih debelo prešle pedesetu, i dalje izgledaju kao upale mlađe i time se ponose...
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FOTO Ove slavne dame imaju 50+ godina, a i ovog su ljeta bombe u tangicama i badićima
Poznata glumica Elizabeth Hurley nedavno je ugasila 61 svjećicu na torti. A kako i priliči, rođendan je proslavila u mini badiću. | Foto: Instagram
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Poznata glumica Elizabeth Hurley nedavno je ugasila 61 svjećicu na torti. A kako i priliči, rođendan je proslavila u mini badiću. | Foto: Instagram
Komentari 3

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