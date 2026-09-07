Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NIKAD PREŽALJENI

FOTO Ove zvijezde živote su izgubile u tragičnim nesrećama

Tragični odlasci princeze Diane, Paula Walkera i brojnih drugih poznatih osoba ostavili su njihove obitelji i najbliže u dubokoj tuzi. Njihovi životi prekinuti su iznenada u teškim nesrećama, a vijesti o njihovoj smrti odjeknule su diljem svijeta i potresle milijune ljudi.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Ove zvijezde živote su izgubile u tragičnim nesrećama
Ove slavne zvijezde su zadesile teške nesreće koje su za njih bile pogubne. Automobilske, zrakoplovne i druge nesreće prerano su ih odvojile od obitelji, prijatelja, ali i obožavatelja... | Foto: profimedia/Jurica Galoic/PIXSELL/Zeljko Lukunic/PIXSELL/imdb
1/36
Ove slavne zvijezde su zadesile teške nesreće koje su za njih bile pogubne. Automobilske, zrakoplovne i druge nesreće prerano su ih odvojile od obitelji, prijatelja, ali i obožavatelja... | Foto: profimedia/Jurica Galoic/PIXSELL/Zeljko Lukunic/PIXSELL/imdb
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026