FOTO Ove zvijezde živote su izgubile u tragičnim nesrećama

Tragični odlasci princeze Diane, Paula Walkera i brojnih drugih poznatih osoba ostavili su njihove obitelji i najbliže u dubokoj tuzi. Njihovi životi prekinuti su iznenada u teškim nesrećama, a vijesti o njihovoj smrti odjeknule su diljem svijeta i potresle milijune ljudi.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Ove slavne zvijezde su zadesile teške nesreće koje su za njih bile pogubne. Automobilske, zrakoplovne i druge nesreće prerano su ih odvojile od obitelji, prijatelja, ali i obožavatelja...
| Foto: profimedia/Jurica Galoic/PIXSELL/Zeljko Lukunic/PIXSELL/imdb
Ove slavne zvijezde su zadesile teške nesreće koje su za njih bile pogubne. Automobilske, zrakoplovne i druge nesreće prerano su ih odvojile od obitelji, prijatelja, ali i obožavatelja... |
Foto: profimedia/Jurica Galoic/PIXSELL/Zeljko Lukunic/PIXSELL/imdb
Ove slavne zvijezde su zadesile teške nesreće koje su za njih bile pogubne. Automobilske, zrakoplovne i druge nesreće prerano su ih odvojile od obitelji, prijatelja, ali i obožavatelja...
| Foto: profimedia/Jurica Galoic/PIXSELL/Zeljko Lukunic/PIXSELL/imdb
Legendarni Buddy Holly poginuo je u padu zrakoplova 1959., a imao je tek 21 godinu. Na današnji dan bi imao 90 godina.
| Foto: Public domain / mediadrumworld.com
Dražen Petrović tragično je preminuo 7. lipnja 1993. godine u prometnoj nesreći u mjestu Denkendorf u Njemačkoj.
| Foto: Privatan album
U automobilu je bio putnik, vozilo je naletjelo na kamion-prikolica.
NBA. Prijavljeno je da nije bio vezan sigurnosnim pojasom, što je dodatno pogoršalo posljedice sudara. Imao je samo 28 godina.
| Foto: Privatna arhiva
Petrović je ostavio trajan trag u košarci — svojim načinom igre, talentom i probojem europskog igrača u NBA. Njegova prerana smrt označila je veliki gubitak za sport. Smatra se jednim od najvažnijih europskih igrača u povijesti košarke jer je pomogao otvoriti put europskim igračima u NBA-u.
| Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook
Poznati hrvatski pjevač i kantautor Tomislav Ivčić poginuo je 4. ožujka 1993. u prometnoj nesreći u Zagrebu, u dobi od 40 godina. U nesreći su, uz njega, stradale i još tri osobe
| Foto: Privatni album/canva
Ivčić je ostavio značajan trag u hrvatskoj glazbi—njegove pjesme i danas se slušaju i prisjećaju. Također je svoj glas dao i političkoj angažiranosti u razdoblju domovinskog rata.
| Foto: Privatni album/canva
Na području Jablanice, koju su prošle godine pogodile strašne poplave, je 1986. godine život u prometnoj nesreći izgubio član Crvene jabuke Aljoša Buha
| Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Njegov kolega Dražen Ričl podlegao je ozljedama 1. listopada. Umjesto koncerta ispred 1500 ljudi i najveselije noći u njihovoj karijeri, taj datum postao je jedan od najtragičnijih dana za regionalnu glazbenu scenu
| Foto: Youtube/Screenshoot
Aaliyah je bila velika zvijezda 90-ih, a danas je opet tema u javnosti nakon uhićenja P. Diddyja. Stradala je u padu aviona 2001. godine. Cessna u kojoj je bila srušila se na Bahamima brzo nakon što je poletjela.
| Foto: Henry McGee
Glumica Anne Heche imala je tešku prometnu nesreću u kolovozu 2022. godine. Zabila se autom u zid privatne garaže u Los Angelesu brzinom od 144 kilometara na sat
| Foto: Janet Gough / AFF-USA.com
Prevezena je u bolnicu gdje se borila za život zbog teških ozljeda...
| Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com
Obitelj ju je odlučila isključiti s aparata
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Princeza od Monaka i glumica Grace Kelly život je također izgubila u teškoj prometnoj nesreći...
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Zbog moždanog udara izgubila je kontrolu nad vozilom i sletjela s ceste u provaliju 14. rujna 1982.
| Foto: Profimedia/Pool
Natasha Richardson bila je supruga glumca Liama Neesona. Poginula je u ožujku 2009. godine
| Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL
Ozlijedila se u nesreći na skijanju u Quebecu. Pala je na stazi, a na glavi nije imala kacigu.
| Foto: Jackson Lee/Press Association/PIXSELL
Liječnici su isprva mislili da je ozljeda lakša, no nekoliko dana kasnije pala je u komu zbog izlijeva krvi u mozak. Na životu su je održavali samo aparati...
| Foto: Myung Jung Kim/Press Association/PIXSELL
Smrt Ene Begović bila je jedna od velikih tragedija koja je potresla Hrvatsku. U kolovozu 2000. godine stradala je u nesreći na Braču, 45 dana nakon što je rodila kćer Lanu.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija
Njena sestra Mia za nesreću je čula na autoputu za Mariju Bistricu. Izjurila je iz automobila i počela trčati...
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija
James Dean također je tragično poginuo u prometnoj nesreći, i to 30. rujna 1955. godine.
| Foto: IMDB/screenshot
Glumac je život izgubio u frontalnom sudaru, a okolnosti nesreće nisu nikada bile sasvim razjašnjene.
Tog 31. kolovoza 1997. cijeli svijet je stao kada se proširila vijest da je voljena Diana Spencer poginula.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
'Poginula je princeza Diana', prenosili su svi svjetski mediji.
| Foto: Ron Bell/PRESS ASSOCIATION
Automobil u kojem je bila je u nerazjašnjenim okolnostima naletio na zid tunela uz rijeku Sieneu u Parizu. Četiri sata kasnije podlegla je ozljedama...
| Foto: PA/PA Images/PIXSELL
Kobe Bryant i njegova kći Gianna poginuli su u padu helikoptera u siječnju 2020. godine.
| Foto: Instagram/ kolaž
Zbog loše vidljivosti, pilot je odlučio ići okolnim putem krenuvši prema planinskim terenima te je u kratkom periodu, za oko 36 sekundi, podigao visinu s 350 metara na visinu od 600 metara. Nedugo nakon toga, došlo je do udara i helikopter se srušio na brdu Santa Monica, u Calabasasu u Kaliforniji. Putnicima nije bilo spasa.
| Foto: pixsell/ilsutracija
16. listopada 2007. godine nastao je muk kada se saznalo da je na autocesti kod Nove Gradiške, makedonski slavuj tragično preminuo.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Njegov prijatelj i vozač, Georgij Georgijevskim izgubio je kontrolu nad osobnim automobilom i udario je u teretno vozilo.
| Foto: Slavko Midzor/24sata
Toše je smrtno stradao na licu mjesta, zbog ozljeda vratne kralježnice. Imao je 26 godina.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
U teškoj prometnoj nesreći 2013. kraj Slavonskog Broda je život izgubila i Dolores Lambaša.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Glumica je imala samo 32 godine, a javnost je vijest o tragediji šokirala...
| Foto: Željko Lukunić/PIXSELL/Privatna arhiva
Iste godine je u prometnoj nesreći poginuo i Paul Walker, glumac kojeg je obilježila uloga u franšizi filmova 'Brzi i žestoki'.
| Foto: IMDb/screenshot
Za volanom nije bio on, već njegov prijatelj Roger Rodas. Zbog prevelike brzine zabili su se autom u drvo, nakon čega se i zapalio.
| Foto: JB NETO
Njegova smrt šokirala je svijet, a Paulova majka je prije nekoliko godina tvrdila da ne vjeruje da je nesreća bila slučajna...
| Foto: Imdb