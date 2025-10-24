FOTO Ovi slavni izgubili su život u teškim nesrećama: Stradali su u trenucima najveće slave

Hrvatsku i svijet više je puta potresla vijest o tragičnoj smrti poznatih osoba, a mnogi se vrlo dobro sjećaju gdje su se nalazili u trenutku kada su čuli da je poginuo Dražen Petrović. princeza Diana, Grace Kelly, Ena Begović, James Dean...
Ove slavne zvijezde su zadesile teške nesreće koje su za njih bile pogubne. Automobilske, zrakoplovne i druge nesreće prerano su ih odvojile od obitelji, prijatelja, ali i obožavatelja...
| Foto: profimedia/Jurica Galoic/PIXSELL/Zeljko Lukunic/PIXSELL/imdb
Foto: profimedia/Jurica Galoic/PIXSELL/Zeljko Lukunic/PIXSELL/imdb
Dražen Petrović tragično je preminuo 7. lipnja 1993. godine u prometnoj nesreći u mjestu Denkendorf u Njemačkoj.
| Foto: Privatan album
U automobilu je bio putnik, vozilo je naletjelo na kamion-prikolica.
NBA. Prijavljeno je da nije bio vezan sigurnosnim pojasom, što je dodatno pogoršalo posljedice sudara. Imao je samo 28 godina.
| Foto: Privatna arhiva
Petrović je ostavio trajan trag u košarci — svojim načinom igre, talentom i probojem europskog igrača u NBA. Njegova prerana smrt označila je veliki gubitak za sport. Smatra se jednim od najvažnijih europskih igrača u povijesti košarke jer je pomogao otvoriti put europskim igračima u NBA-u.
| Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook
Poznati hrvatski pjevač i kantautor Tomislav Ivčić poginuo je 4. ožujka 1993. u prometnoj nesreći u Zagrebu, u dobi od 40 godina. U nesreći su, uz njega, stradale i još tri osobe
| Foto: Privatni album/canva
Ivčić je ostavio značajan trag u hrvatskoj glazbi—njegove pjesme i danas se slušaju i prisjećaju. Također je svoj glas dao i političkoj angažiranosti u razdoblju domovinskog rata.
| Foto: Privatni album/canva
Na području Jablanice, koju su prošle godine pogodile strašne poplave, je 1986. godine život u prometnoj nesreći izgubio član Crvene jabuke Aljoša Buha
| Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Njegov kolega Dražen Ričl podlegao je ozljedama 1. listopada. Umjesto koncerta ispred 1500 ljudi i najveselije noći u njihovoj karijeri, taj datum postao je jedan od najtragičnijih dana za regionalnu glazbenu scenu
| Foto: Youtube/Screenshoot
Aaliyah je bila velika zvijezda 90-ih, a danas je opet tema u javnosti nakon uhićenja P. Diddyja. Stradala je u padu aviona 2001. godine. Cessna u kojoj je bila srušila se na Bahamima brzo nakon što je poletjela. Danas se ponovno spekulira o nesreći, a pojavile su se i teorije zavjere koje tvrde da su Diddy i drugi nekako utjecali na smrt ove zvijezde.
| Foto: Henry McGee
Glumica Anne Heche imala je tešku prometnu nesreću u kolovozu 2022. godine. Zabila se autom u zid privatne garaže u Los Angelesu brzinom od 144 kilometara na sat
| Foto: Janet Gough / AFF-USA.com
Prevezena je u bolnicu gdje se borila za život zbog teških ozljeda...
| Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com
Obitelj ju je odlučila isključiti s aparata
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Princeza od Monaka i glumica Grace Kelly život je također izgubila u teškoj prometnoj nesreći...
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Zbog moždanog udara izgubila je kontrolu nad vozilom i sletjela s ceste u provaliju 14. rujna 1982.
| Foto: Profimedia/Pool
Natasha Richardson bila je supruga glumca Liama Neesona. Poginula je u ožujku 2009. godine
| Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL
Ozlijedila se u nesreći na skijanju u Quebecu. Pala je na stazi, a na glavi nije imala kacigu.
| Foto: Jackson Lee/Press Association/PIXSELL
Liječnici su isprva mislili da je ozljeda lakša, no nekoliko dana kasnije pala je u komu zbog izlijeva krvi u mozak. Na životu su je održavali samo aparati...
| Foto: Myung Jung Kim/Press Association/PIXSELL
Smrt Ene Begović bila je jedna od velikih tragedija koja je potresla Hrvatsku. U kolovozu 2000. godine stradala je u nesreći na Braču, 45 dana nakon što je rodila kćer Lanu.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija
Njena sestra Mia za nesreću je čula na autoputu za Mariju Bistricu. Izjurila je iz automobila i počela trčati...
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija
James Dean također je tragično poginuo u prometnoj nesreći, i to 30. rujna 1955. godine.
| Foto: IMDB/screenshot
Glumac je život izgubio u frontalnom sudaru, a okolnosti nesreće nisu nikada bile sasvim razjašnjene.
Tog 31. kolovoza 1997. cijeli svijet je stao kada se proširila vijest da je voljena Diana Spencer poginula.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
'Poginula je princeza Diana', prenosili su svi svjetski mediji.
| Foto: Ron Bell/PRESS ASSOCIATION
Automobil u kojem je bila je u nerazjašnjenim okolnostima naletio na zid tunela uz rijeku Sieneu u Parizu. Četiri sata kasnije podlegla je ozljedama...
| Foto: PA/PA Images/PIXSELL
Legendarni Buddy Holly poginuo je u padu zrakoplova prije više od 65 godina. Imao je tek 21 godinu
| Foto: Public domain / mediadrumworld.com
Kobe Bryant i njegova kći Gianna poginuli su u padu helikoptera u siječnju 2020. godine.
| Foto: Instagram/ kolaž
Zbog loše vidljivosti, pilot je odlučio ići okolnim putem krenuvši prema planinskim terenima te je u kratkom periodu, za oko 36 sekundi, podigao visinu s 350 metara na visinu od 600 metara. Nedugo nakon toga, došlo je do udara i helikopter se srušio na brdu Santa Monica, u Calabasasu u Kaliforniji. Putnicima nije bilo spasa.
| Foto: pixsell/ilsutracija
16. listopada 2007. godine nastao je muk kada se saznalo da je na autocesti kod Nove Gradiške, makedonski slavuj tragično preminuo.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Njegov prijatelj i vozač, Georgij Georgijevskim izgubio je kontrolu nad osobnim automobilom i udario je u teretno vozilo.
| Foto: Slavko Midzor/24sata
Toše je smrtno stradao na licu mjesta, zbog ozljeda vratne kralježnice. Imao je 26 godina.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
U teškoj prometnoj nesreći 2013. kraj Slavonskog Broda je život izgubila i Dolores Lambaša.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Glumica je imala samo 32 godine, a javnost je vijest o tragediji šokirala...
| Foto: Željko Lukunić/PIXSELL/Privatna arhiva
Iste godine je u prometnoj nesreći poginuo i Paul Walker, glumac kojeg je obilježila uloga u franšizi filmova 'Brzi i žestoki'.
| Foto: IMDb/screenshot
Za volanom nije bio on, već njegov prijatelj Roger Rodas. Zbog prevelike brzine zabili su se autom u drvo, nakon čega se i zapalio.
| Foto: JB NETO
Njegova smrt šokirala je svijet, a Paulova majka je prije nekoliko godina tvrdila da ne vjeruje da je nesreća bila slučajna...
| Foto: Imdb