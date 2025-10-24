Obavijesti

Galerija

Komentari 4
VELIKE TRAGEDIJE

FOTO Ovi slavni izgubili su život u teškim nesrećama: Stradali su u trenucima najveće slave

Hrvatsku i svijet više je puta potresla vijest o tragičnoj smrti poznatih osoba, a mnogi se vrlo dobro sjećaju gdje su se nalazili u trenutku kada su čuli da je poginuo Dražen Petrović. princeza Diana, Grace Kelly, Ena Begović, James Dean...
FOTO Ovi slavni izgubili su život u teškim nesrećama: Stradali su u trenucima najveće slave
Ove slavne zvijezde su zadesile teške nesreće koje su za njih bile pogubne. Automobilske, zrakoplovne i druge nesreće prerano su ih odvojile od obitelji, prijatelja, ali i obožavatelja... | Foto: profimedia/Jurica Galoic/PIXSELL/Zeljko Lukunic/PIXSELL/imdb
1/36
Ove slavne zvijezde su zadesile teške nesreće koje su za njih bile pogubne. Automobilske, zrakoplovne i druge nesreće prerano su ih odvojile od obitelji, prijatelja, ali i obožavatelja... | Foto: profimedia/Jurica Galoic/PIXSELL/Zeljko Lukunic/PIXSELL/imdb
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025