FOTO Ovi slavni izgubili su život u teškim nesrećama: Stradali su u trenucima najveće slave

Aaliyah je bila velika zvijezda 90-ih, a danas je opet tema u javnosti nakon uhićenja P. Diddyja. Stradala je u padu aviona 2001. godine. Cessna u kojoj je bila srušila se na Bahamima brzo nakon što je poletjela. Danas se ponovno spekulira o nesreći, a pojavile su se i teorije zavjere koje tvrde da su Diddy i drugi nekako utjecali na smrt ove zvijezde. | Foto: Henry McGee