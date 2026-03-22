FOTO Ovo je prva dama Slovenije: Često je pozirala u tangicama, a bila je i misica

Napeta izborna noć je u Sloveniji. Cijelu večer vodila se 'mrtva trka' između Pokreta Slobode Roberta Goloba i SDS-a Janeza Janše, na kraju je prema neslužbenim rezultatima, nakon prebrojanih 99 posto glasova, situacija ovakva - Golobova stranka osvojila je 29 mandata, Janšina je na 28 mandata... Za većinu u parlamentu treba 46 ruku, idući dani će biti napeti, više je tu mogućih koalicija...