Obavijesti

Galerija

Komentari 7
LUKSUZNI MODNI DODACI

FOTO Ovo su skupocjene torbice Marka Grubnića iz kolekcije koja vrijedi 40.000 eura

Kolekcija torbica Modnog Mačka itekako je bogata, a prema fotkama s društvenih mreža, ona vrijedi minimalno 40.000 eura. U kolekciji se ističu Hermès Birkin od 15.000 eura, ali i klasični Chanel Flap od 11.000 €. U galeriji pogledajte što se još krije u Grubnićevom ormar
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
storyeditor/2026-07-27/Living_by_black___white_codes_______.jpg
Grubnić posjeduje Chanel Classic Flap, ikoničnu torbu koja se već desetljećima smatra jednim od najsigurnijih modnih ulaganja, a njezina cijena je 11.000 € . | Foto: Instagram
1/14
Grubnić posjeduje Chanel Classic Flap, ikoničnu torbu koja se već desetljećima smatra jednim od najsigurnijih modnih ulaganja, a njezina cijena je 11.000 € . | Foto: Instagram
Komentari 7

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026