FOTO Ovo su skupocjene torbice Marka Grubnića iz kolekcije koja vrijedi 40.000 eura

Kolekcija torbica Modnog Mačka itekako je bogata, a prema fotkama s društvenih mreža, ona vrijedi minimalno 40.000 eura. U kolekciji se ističu Hermès Birkin od 15.000 eura, ali i klasični Chanel Flap od 11.000 €. U galeriji pogledajte što se još krije u Grubnićevom ormar
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Grubnić posjeduje Chanel Classic Flap, ikoničnu torbu koja se već desetljećima smatra jednim od najsigurnijih modnih ulaganja, a njezina cijena je 11.000 € .
| Foto: Instagram
Grubnić posjeduje Chanel Classic Flap, ikoničnu torbu koja se već desetljećima smatra jednim od najsigurnijih modnih ulaganja, a njezina cijena je 11.000 € . |
Foto: Instagram
Grubnić posjeduje Chanel Classic Flap, ikoničnu torbu koja se već desetljećima smatra jednim od najsigurnijih modnih ulaganja, a njezina cijena je 11.000 € .
| Foto: Instagram
Tu je i Chanel Maxi Top Handle Flap Bag vrijedna 7000 €, model koji je posljednjih sezona osvojio modne piste.
| Foto: Instagram
Hermès Kelly Pochette model stoji vrtoglavih 7000 €.
| Foto: instagram
Foto instagram
Ova torbica, Hermès Birkin, pristupačnija je varijante od 9600 €.
| Foto: instagram
Torbica Goyard Petit Flot Mini Bucket Bag prodaje se po cijeni od 1550 €.
| Foto: instagram
U svojem ormaru Grubnić čuva i model Miu Miu Wander od 1800 €.
| Foto: Instagram
Jacquemus torba prodaje se po cijeni od 590 €.
| Foto: instagram
vjerojatno skuplja torba je Hermès Birkin 25 Cargo, model koji na tržištu dostiže vrijednost i do 14.900 €, a čija se dostupnost, kako dobro znaju ljubitelji luksuzne mode, mjeri mjesecima, pa i godinama čekanja na listi.
| Foto: instagram
Posebna je i Ami Paris Ami de Coeur torbica, znatno pristupačnijeg cjenovnog ranga od 400 €.
| Foto: Instagram
Za nešto opušteniji, ali i dalje raskošni styling, Marko poseže za Christian Dior Saddle torbicom od 3900 €, a za odlazak u teretanu Marko bira Givenchy torbu od 1500 €, pokazujući kako se stil ne izostavlja niti kad je riječ o odlasku na trening.
| Foto: Instagramž
Prada od 2000 eura.
| Foto: instagram
Foto Instagram