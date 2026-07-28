FOTO Ovo su skupocjene torbice Marka Grubnića iz kolekcije koja vrijedi 40.000 eura

Za nešto opušteniji, ali i dalje raskošni styling, Marko poseže za Christian Dior Saddle torbicom od 3900 €, a za odlazak u teretanu Marko bira Givenchy torbu od 1500 €, pokazujući kako se stil ne izostavlja niti kad je riječ o odlasku na trening. | Foto: Instagramž