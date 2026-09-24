FOTO Oženio se fatalni Talijan s Eurosonga! Mlada je nosila odijelo, poznati i drugi detalji

Damiano David (27) i Dove Cameron (30) više nisu samo jedan od najpoznatijih glazbeno-glumačkih parova, od četvrtka su i supružnici. Bivši frontmen Måneskina i američka glumica i pjevačica vjenčali su se u Montalcinu, gradiću u srcu Toskane, a pred gradskom vijećnicom dočekali su ih brojni znatiželjnici i obožavatelji.

Dove i Damiano na ceremoniju su se dovezli u bijeloj starinskoj Lanciji, a pjevač je po dolasku izašao iz automobila i otvorio vrata svojoj budućoj supruzi. Oboje su za vjenčanje odabrali bijelo. Damiano je nosio odijelo bez kravate, s raskopčanom košuljom i svilenim detaljem oko vrata, dok je Dove odabrala bijelu kombinaciju naglašenog struka, s košuljom i uskim detaljem nalik kravati. U rukama je držala buket bijelih kala.

Foto: GIDA

Građansko vjenčanje održano je u povijesnoj gradskoj vijećnici u Montalcinu, a par je vjenčao gradonačelnik Silvio Franceschelli. Prema talijanskoj agenciji ANSA, ceremoniji je prisustvovalo tridesetak članova obitelji i prijatelja. Prostor su ukrasili bijelim hortenzijama, kalama, ljiljanima i svijećama, a organizatori su prije početka naglašavali da su mladenci željeli jednostavno uređenje.

Foto: Ginevra Fatarella

Po izlasku iz vijećnice dočekao ih je pljesak okupljenih. Iz mase se ubrzo začulo i skandiranje 'Bacio, bacio', odnosno 'Poljubac, poljubac', a mladenci su im ispunili želju. Prve fotografije i snimke s vjenčanja potom su se brzo proširile društvenim mrežama. Slavlje se tu ne završava. Talijanski mediji navode da će se svadbena proslava nastaviti u petak u Castiglionu del Boscu, luksuznom resortu u Val d'Orciji nedaleko od Montalcina. Tko se sve našao na popisu uzvanika zasad nije službeno objavljeno.

Damiano i Dove upoznali su se još na dodjeli MTV Video Music Awards 2022., kad su Dove i Måneskin bili nominirani za najboljeg novog izvođača. Tad među njima nije bilo romantike. Ponovno su se susreli na dodjeli godinu poslije, počeli razgovarati, a ubrzo i izlaziti. Kao par prvi su put zajedno prošetali crvenim tepihom u veljači 2024. godine. Glasine o zarukama krenule su u listopadu 2025., kad se Dove u Sydneyju pojavila s prstenom, no par je vijest službeno potvrdio tek 3. siječnja ove godine.