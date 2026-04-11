Opušteno, ali znakovito
FOTO Pala pusa, a sad ruke ne puštaju! Savršeni Šime i Maja u romantičnoj šetnji Madridom
Jedan je ovako umra dok je čeka lipšu polovicu da se sredi... Vamos Maja, našalio se Šime Elez (27) iz Madrida, dok je uz pivo čekao Maju Šuput (46) da se spremi. Tek koji dan nakon što su privukli pažnju poljupcem u javnosti, par se držeći za ruke prošetao Madridom. U gotovo istim kombinacijama prošli su kroz parkove, kratko predahnuli pa nastavili dalje bez žurbe. Nisu zaobišli ni gastronomsku stranu grada. Uživali su u paelli i čaši vina, baš kako i ide uz španjolski đir.