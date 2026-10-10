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NAJAVIO KONCERT

FOTO Pale i puse! Luka Nižetić priredio show u centru Zagreba, evo tko je sve od poznatih bio

Luka Nižetić je u subotu u centru Zagreba okupio kolege i publiku te je najavio svoj veliki koncert 1. travnja iduće godine u Lisinskom. Unatoč kiši, okupile su se brojne domaće zvijezde među kojima su bili Nina Badrić, Franka Batelić, Domenica, ToMa, Aljoša Šerić i brojni drugi.
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Zagreb: Luka Nižetić najavio koncert 1.4.2027.
Luki Nižetiću su se na najavi koncerta pridružili roditelji i sestra Petra Nižetić. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Luki Nižetiću su se na najavi koncerta pridružili roditelji i sestra Petra Nižetić. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Komentari 1

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