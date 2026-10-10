FOTO Pale i puse! Luka Nižetić priredio show u centru Zagreba, evo tko je sve od poznatih bio

Luka Nižetić je u subotu u centru Zagreba okupio kolege i publiku te je najavio svoj veliki koncert 1. travnja iduće godine u Lisinskom. Unatoč kiši, okupile su se brojne domaće zvijezde među kojima su bili Nina Badrić, Franka Batelić, Domenica, ToMa, Aljoša Šerić i brojni drugi.
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Luki Nižetiću su se na najavi koncerta pridružili roditelji i sestra Petra Nižetić.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Luki Nižetiću su se na najavi koncerta pridružili roditelji i sestra Petra Nižetić.
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Luki Nižetiću su se na najavi koncerta pridružili roditelji i sestra Petra Nižetić.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Pale su i puse tijekom fotografiranja.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Mnogi su zapjevali Lukine pjesme, a među njima je bila trenerica Maja Ćustić te koreografkinja Larisa Lipovac Navojec.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Na događaju je bila i Franka Batelić.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Luki je podršku došla dati i Nina Badrić.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Domenica je također bila na promociji.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
U nastavku galerije pogledajte tko se sve okupio, a i tko je zapjevao s našim poznatim pjevačem.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL