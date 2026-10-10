NAJAVIO KONCERT FOTO Pale i puse! Luka Nižetić priredio show u centru Zagreba, evo tko je sve od poznatih bio

Luka Nižetić je u subotu u centru Zagreba okupio kolege i publiku te je najavio svoj veliki koncert 1. travnja iduće godine u Lisinskom. Unatoč kiši, okupile su se brojne domaće zvijezde među kojima su bili Nina Badrić, Franka Batelić, Domenica, ToMa, Aljoša Šerić i brojni drugi.

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