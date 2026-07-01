FOTO Pamela Anderson bila je najveći seks-simbol na svijetu: Pogledajte kako se mijenjala

Pamela Anderson godinama je otvoreno govorila i o svom zdravstvenom stanju. Godine 2002. objavila je da boluje od hepatitisa C, za koji je vjerovala da ga je dobila dijeljenjem igle za tetoviranje s Tommyjem Leejem. Nakon liječenja 2015. godine objavila je da je potpuno izliječena te je postala jedna od javnih osoba koje aktivno potiču testiranje i uklanjanje stigme povezane s ovom bolešću. | Foto: Myung Jung Kim/PRESS ASSOCIATION