Obavijesti

Galerija

Komentari 1
SLAVI 59. ROĐENDAN

FOTO Pamela Anderson bila je najveći seks-simbol na svijetu: Pogledajte kako se mijenjala

Pamela Anderson je karijeru započela kao manekenka, a malo nakon toga postala je zaštitno lice časopisa Playboy te jedan od najvećih seks-simbola 90-ih godina. Pažnju javnosti plijenila je i privatnim životom, a posljednjih godina odustala je od šminke. Danas slavi 59. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Pamela Anderson bila je najveći seks-simbol na svijetu: Pogledajte kako se mijenjala
Pamela Denise Anderson rođena je 1. srpnja 1967. godine u gradiću Ladysmith u Kanadi. Odrasla je u skromnoj radničkoj obitelji, no njezino djetinjstvo obilježilo je nasilje. Još kao djevojčica doživjela je događaje koji su ostavili duboke emocionalne posljedice. | Foto: Oliver Ateilers
1/51
Pamela Denise Anderson rođena je 1. srpnja 1967. godine u gradiću Ladysmith u Kanadi. Odrasla je u skromnoj radničkoj obitelji, no njezino djetinjstvo obilježilo je nasilje. Još kao djevojčica doživjela je događaje koji su ostavili duboke emocionalne posljedice. | Foto: Oliver Ateilers
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026