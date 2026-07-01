FOTO Pamela Anderson bila je najveći seks-simbol na svijetu: Pogledajte kako se mijenjala

Pamela Anderson je karijeru započela kao manekenka, a malo nakon toga postala je zaštitno lice časopisa Playboy te jedan od najvećih seks-simbola 90-ih godina. Pažnju javnosti plijenila je i privatnim životom, a posljednjih godina odustala je od šminke. Danas slavi 59. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
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Pamela Denise Anderson rođena je 1. srpnja 1967. godine u gradiću Ladysmith u Kanadi. Odrasla je u skromnoj radničkoj obitelji, no njezino djetinjstvo obilježilo je nasilje. Još kao djevojčica doživjela je događaje koji su ostavili duboke emocionalne posljedice.
| Foto: Oliver Ateilers
Pamela Denise Anderson rođena je 1. srpnja 1967. godine u gradiću Ladysmith u Kanadi. Odrasla je u skromnoj radničkoj obitelji, no njezino djetinjstvo obilježilo je nasilje. Još kao djevojčica doživjela je događaje koji su ostavili duboke emocionalne posljedice. |
Foto: Oliver Ateilers
Pamela Denise Anderson rođena je 1. srpnja 1967. godine u gradiću Ladysmith u Kanadi. Odrasla je u skromnoj radničkoj obitelji, no njezino djetinjstvo obilježilo je nasilje. Još kao djevojčica doživjela je događaje koji su ostavili duboke emocionalne posljedice.
| Foto: Oliver Ateilers
Kada je imala oko šest godina, postala je žrtva seksualnog zlostavljanja koje je počinila njezina dadilja, a koje je trajalo nekoliko godina. Kasnije je u memoarima "Love, Pamela" otkrila kako joj je zlostavljačica prijetila da nikome ne govori što se događa. Tijekom odrastanja doživjela je i nova seksualna zlostavljanja, zbog čega je razvila osjećaj srama i izrazitu povučenost.
| Foto: Oliver Ateilers
Unatoč teškim životnim okolnostima, Pamela je završila srednju školu 1985. godine, gdje je igrala odbojku. Već sa 17 godina napustila je roditeljski dom nakon brojnih pokušaja da nagovori majku da napusti nasilnog supruga. Jednom je čak fizički napala oca kako bi zaštitila majku tijekom jednog od njegovih ispada.
| Foto: Oliver Ateilers
Godine 1988. preselila se u Vancouver, gdje je radila u solariju unutar fitness centra i pohađala satove aerobika. Sudbina joj se potpuno promijenila godinu dana kasnije tijekom utakmice kanadskog nogometa. Kamera stadiona snimila ju je na velikom ekranu dok je nosila majicu s logotipom pivovare Labatt. Upravo taj trenutak privukao je pozornost marketinških stručnjaka, koji su joj ponudili angažman u reklamnim kampanjama.
| Foto: Oliver Ateilers
Njezina pojava nije promaknula ni osnivaču Playboya Hughu Hefneru. Pozvao ju je u Los Angeles na fotografiranje za poznati časopis, a već u listopadu 1989. godine pojavila se na naslovnici Playboya. Kasnije je priznala kako je upravo to fotografiranje doživjela kao osjećaj oslobođenja. Preselila se u Kaliforniju te je u veljači 1990. proglašena Playboyevom zečicom mjeseca, čime je započeo njezin uspon među najveće seks-simbole svijeta.
| Foto: Nadja Wohlleben
Tijekom karijere Pamela Anderson krasila je naslovnicu Playboya čak četrnaest puta, što je rekord časopisa. Bila je i posljednja žena koja se fotografirala gola za tiskano izdanje Playboya, u dvobroju za siječanj i veljaču 2016. godine. Osim toga, surađivala je s brojnim modnim i kozmetičkim brendovima te se pojavila na modnim pistama luksuznih kuća.
| Foto: Nadja Wohlleben
Nakon uspješne manekenske karijere uslijedili su televizijski angažmani. Prvu veću priliku dobila je 1991. godine kao "Tool Time Girl" u popularnoj humorističnoj seriji "Home Improvement". Upravo ondje zapazili su je producenti serije "Baywatch", koji su tražili zamjenu za jednu od glavnih glumica. Uloga C. J. Parker pretvorila ju je u jednu od najpoznatijih televizijskih zvijezda devedesetih. Iako su kritičari često osporavali kvalitetu serije, "Baywatch" je postao jedna od najgledanijih televizijskih produkcija u svijetu, a Pamela njihovo zaštitno lice.
| Foto: Nadja Wohlleben
Filmska karijera nije pratila isti uspjeh. Unatoč velikoj medijskoj pažnji, akcijski film "Barb Wire" iz 1996. godine doživio je komercijalni i kritički neuspjeh. Ipak, nastavila je graditi televizijsku karijeru. Godine 1998. postala je izvršna producentica i glavna zvijezda serije "V.I.P.", koja se prikazivala četiri sezone.
| Foto: Nadja Wohlleben
Početkom novog tisućljeća nastavila je koristiti svoj status pop-kulturne ikone. Posudila je glas glavnoj junakinji animirane serije "Stripperella", pojavila se u filmu "Scary Movie 3", glumila u humorističnoj seriji "Stacked", a posebnu je pozornost privukla pojavom u hit-filmu "Borat", gdje je glumila samu sebe u jednoj od najupečatljivijih scena filma.
| Foto: Nadja Wohlleben
Istodobno je sudjelovala u brojnim televizijskim projektima, uključujući vlastiti reality show "Pam: Girl on the Loose", filmove "Blonde and Blonder" i "Superhero Movie", kao i dvije sezone američkog showa "Dancing with the Stars". Okušala se i u francuskoj verziji istog natjecanja.
| Foto: Nadja Wohlleben
Posljednjih godina njezina glumačka karijera doživjela je svojevrsnu renesansu. Nakon uloge u filmu "Alone at Night", 2024. godine ostvarila je jednu od najboljih izvedbi karijere u drami "The Last Showgirl". Tumačila je Shelly Gardner, dugogodišnju plesačicu iz Las Vegasa koja se suočava s krajem svoje karijere. Kritičari su posebno pohvalili njezinu emotivnu i zrelu interpretaciju, a Pamela je za tu ulogu prvi put nominirana za nagradu Zlatni globus u kategoriji najbolje glumice.
| Foto: Nadja Wohlleben
Godine 2025. vratila se na velika platna u novoj verziji komedije "The Naked Gun", gdje glumi spisateljicu Beth Davenport uz Liama Neesona. Istaknula je kako joj je sudjelovanje u projektu bilo pravo osvježenje jer smatra da je smijeh najbolji lijek i da publici danas više nego ikad trebaju kvalitetne komedije.
| Foto: Christian Mang
Veliku pozornost izazvao je i dokumentarni film "Pamela, a Love Story", koji je Netflix objavio 2023. godine. Film je poslužio kao njezin odgovor na seriju "Pam & Tommy", omogućivši joj da prvi put ispriča vlastitu verziju priče o usponu do slave, turbulentnim vezama i krađi privatne snimke s bivšim suprugom Tommyjem Leejem.
| Foto: Christian Mang
Osim glume, Anderson se ostvarila i kao spisateljica. Objavila je romane "Star" i "Star Struck", umjetničku knjigu "Raw", knjigu o partnerskim odnosima "Lust for Love", autobiografiju "Love, Pamela" te vegansku kuharicu "I Love You: Recipes from the Heart", koja je nominirana za prestižnu nagradu James Beard.
| Foto: ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI
Privatni život Pamele Anderson desetljećima je bio pod povećalom javnosti. Bila je udana pet puta za četvoricu muškaraca. Najpoznatiji brak bio je onaj s bubnjarom grupe Mötley Crüe, Tommyjem Leejem, s kojim ima dvojicu sinova, Brandona Thomasa i Dylana Jaggera. Njihovu vezu obilježili su brojni skandali, uključujući krađu i objavu njihove privatne videosnimke te obiteljsko nasilje, nakon čega je Lee osuđen, a brak okončan razvodom.
| Foto: Randy Bauer/PRESS ASSOCIATION
Kasnije je bila u braku s glazbenikom Kid Rockom, producentom Rickom Salomonom te svojim tjelohraniteljem Danom Hayhurstom. Kratko je bila povezana i s producentom Jonom Petersom, iako se kasnije pokazalo da njihov brak nikada nije bio pravno valjan. Tijekom prošle godine izazvala je medijsku pažnju vezom s glumcem Liamom Neesonom, kolegom iz filma "The Naked Gun".
| Foto: Isabel Infantes
Pamela Anderson godinama je otvoreno govorila i o svom zdravstvenom stanju. Godine 2002. objavila je da boluje od hepatitisa C, za koji je vjerovala da ga je dobila dijeljenjem igle za tetoviranje s Tommyjem Leejem. Nakon liječenja 2015. godine objavila je da je potpuno izliječena te je postala jedna od javnih osoba koje aktivno potiču testiranje i uklanjanje stigme povezane s ovom bolešću.
| Foto: Myung Jung Kim/PRESS ASSOCIATION
Posljednjih godina Anderson je sve više usmjerena prema aktivizmu, zaštiti životinja, veganskom načinu života i osobnom razvoju. U svojim javnim nastupima naglašava važnost autentičnosti i prihvaćanja vlastitih životnih iskustava.
| Foto: ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI
U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
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Foto All Action/PRESS ASSOCIATION
Foto JK/PRESS ASSOCIATION
Foto All Action/PRESS ASSOCIATION
Foto Frank Griffin/PRESS ASSOCIATION
Foto Frank Griffin/PRESS ASSOCIATION
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Foto Stephen Trupp/PRESS ASSOCIATION
Foto Neil Munns/PRESS ASSOCIATION
Foto Isabel Infantes
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