FOTO Papa ugostio filmske zvijezde u Vatikanu: Evo i liste njegova četiri najdraža filma

Piše HINA.,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Papa ugostio filmske zvijezde u Vatikanu: Evo i liste njegova četiri najdraža filma
Foto: The Independent

Papa Lav je na audijenciji u subotu u Vatikanu rekao skupini vodećih holivudskih glumaca i filmaša da se kina bore za opstanak i da bi trebalo više učiniti kako bi ih se zaštitilo i sačuvalo zajedničko iskustvo gledanja filmova.

Foto: Reuters

Među prisutnima bile su filmske zvijezde Cate Blanchett, Monica Bellucci, Chris Pine i oskarovac Spike Lee.

Foto: Reuters

Lav, prvi američki papa, rekao je da je kino vitalna "radionica nade" u vrijeme globalne nesigurnosti i digitalnog preopterećenja.

- Kina doživljavaju zabrinjavajući pad, a mnoga su uklonjena iz gradova - rekao je.

Foto: Reuters

- Više ljudi govori da su umjetnost filma i kinematografsko iskustvo u opasnosti. Pozivam institucije da ne odustanu, već da surađuju u potvrđivanju društvene i kulturne vrijednosti ove aktivnosti.

Foto: Reuters

Prihodi od kino blagajni u mnogim zemljama i dalje su znatno ispod razina prije pandemije covida-19, a multipleksi u Sjedinjenim Državama i Kanadi upravo su pretrpjeli svoje najgore ljeto od 1981., ne računajući vrijeme pandemije.

Foto: The Independent

Uoči subotnjeg sastanka, Vatikan je objavio četiri listu Papina omiljena filma: obiteljski mjuzikl Roberta Wisea "Moje pjesme, moji snovi", emotivni film Franka Capre "Divan život", dirljivi "Obični ljudi" Roberta Redforda i sentimentalnu dramu Roberta Benignija o Drugom svjetskom ratu "Život je lijep".

