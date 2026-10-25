FOTO Paris baš voli biti Britney: Nekoć su skupa tulumarile, a sad ju inspirira za Noć vještica

Paris Hilton je na društvenim mrežama otkrila kostim za Noć vještica, a prerušila se u prijateljicu Britney Spears. Ovo joj nije prvi put. Slavna bogatašica već je koristila spotove pjevačice s kojom je nekoć tulumarila do zore kao inspiraciju za kostime, no svi se pitaju zašto je toliko 'zapela' da bude baš Britney.
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Paris Hilton je odlučila kopirati Britney Spears i njen nastup s pjesmom "I'm slave 4 U' iz 2001. godine i dodjele MTV Video Music Awardsa.
| Foto: instagram
Paris Hilton je odlučila kopirati Britney Spears i njen nastup s pjesmom "I'm slave 4 U' iz 2001. godine i dodjele MTV Video Music Awardsa. |
Foto: instagram
Paris Hilton je odlučila kopirati Britney Spears i njen nastup s pjesmom "I'm slave 4 U' iz 2001. godine i dodjele MTV Video Music Awardsa.
| Foto: instagram
Pronašla je gotovo identičan zeleni top i modri donji dio vrućih hlačica.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
I prošle godine se prerušila u Britney Spears.
| Foto: Paris Hilton/Instagram
Uskočila je u dobro poznato crveno odijelo od lateksa u kojem je "pop princeza" briljirala u spotu za singl "Oops... I did it again".
| Foto: Paris Hilton/Instagram
- Odajem počast svojoj kraljici - stoji u opisu Parisinih fotografija na Instagramu.
| Foto: Paris Hilton/Instagram
Foto Paris Hilton/Instagram
Inače, Britney je naslovnu pjesmu svog drugog studijskog albuma "Oops... I did it again" objavila prije 26 godina.
| Foto: screenshot/Youtube
Foto screenshot/Youtube
Prije nekoliko godina inspiracija za Paris je bio spot za pjesmu "...Baby One More Time".
| Foto: Paris Hilton/Instagram
"...Baby One More Time" je debitantski spot popularne pjevačice objavljen 1998. godine.
| Foto: screenshot/Youtube
Školska uniforma u kojoj pleše u spotu postala je kultna u svijetu pop glazbe, a originalna odjeća izložena je u Hard Rock hotelu u Las Vegasu.
| Foto: screenshot/Youtube
Foto screenshot/Youtube
Još jedan poznati "look" iz spotova Britney Spears je i onaj za pjesmu "Toxic". Pjevačica je u plavoj uniformi stjuardese oduševila brojne obožavatelje.
| Foto: screenshot/Youtube
Njezina prijateljica je "ukrala" i tu kombinaciju za Noć vještica jedne godine.
| Foto: Paris Hilton/Instagram
Mnogi su se počeli pitati zašto se Paris toliko puta prerušila u Britney, a neki komentiraju kako bi bilo zanimljivo i da se pjevačica jednom preruši u svoju bogatu prijateljicu.
| Foto: screenshot/Youtube
Paris i Britney inače su od 2006. godine bliske. I danas se druže, no ne tulumare kao što su nekoć to radile.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Paparazzi su im stalno bili za petama te su pažljivo dokumentirali svaki njihov pokret.
| Foto: screenshot/Youtube
Paris Hilton je u intervjuima otkrila kako joj nimalo ne smeta što više ne izlazi previše vani, a kaže kako joj je uloga mame najomiljenija uloga u životu i ni za što ju ne bi mijenjala.
| Foto: Instagram
Foto screenshot/Youtube
Foto Nathan Howard
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS