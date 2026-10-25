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DUGOGODIŠNJE PRIJATELJICE

FOTO Paris baš voli biti Britney: Nekoć su skupa tulumarile, a sad ju inspirira za Noć vještica

Paris Hilton je na društvenim mrežama otkrila kostim za Noć vještica, a prerušila se u prijateljicu Britney Spears. Ovo joj nije prvi put. Slavna bogatašica već je koristila spotove pjevačice s kojom je nekoć tulumarila do zore kao inspiraciju za kostime, no svi se pitaju zašto je toliko 'zapela' da bude baš Britney.
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FOTO Paris baš voli biti Britney: Nekoć su skupa tulumarile, a sad ju inspirira za Noć vještica
Paris Hilton je odlučila kopirati Britney Spears i njen nastup s pjesmom "I'm slave 4 U' iz 2001. godine i dodjele MTV Video Music Awardsa. | Foto: instagram
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Paris Hilton je odlučila kopirati Britney Spears i njen nastup s pjesmom "I'm slave 4 U' iz 2001. godine i dodjele MTV Video Music Awardsa. | Foto: instagram
Komentari 1

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