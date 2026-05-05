FOTO Peter Doherty nastupio je u Tvornici kulture, pogledajte kako je bilo na koncertu

Londonski boem i jedan od najupečatljivijih autora britanske scene, Peter Doherty (47), u utorak navečer nastupio je u zagrebačkoj Tvornici kulture u sklopu svoje europske turneje 'From the Baltic to the Bosphorus'
Peter Doherty široj je publici postao poznat početkom 2000-ih kao suosnivač i frontmen The Libertinesa, benda koji je britansku rock scenu prodrmao sirovom energijom i snažnom poetikom.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Peter Doherty široj je publici postao poznat početkom 2000-ih kao suosnivač i frontmen The Libertinesa, benda koji je britansku rock scenu prodrmao sirovom energijom i snažnom poetikom. |
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Peter Doherty široj je publici postao poznat početkom 2000-ih kao suosnivač i frontmen The Libertinesa, benda koji je britansku rock scenu prodrmao sirovom energijom i snažnom poetikom.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Nakon globalnog uspjeha Libertinesa pokreće Babyshambles i zapečaćuje status jednog od najintrigantnijih britanskih autora svoje generacije.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Njegov autorski rukopis nastaje na spoju punk nasljeđa, romantične poezije i urbane svakodnevice kakvu, uz London, još rijetko koji grad može pružiti.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Njegove pjesme često djeluju poput uglazbljenog dnevnika, a otuda se publika vrlo lako identificira, pa i na neki način solidarizira s onim što čuje.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Dio njegove osobnosti oblikovan je već spomenutom londonskom ulicom, ali i nogometnom kulturom.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Doherty je strastveni navijač Queens Park Rangersa (QPR), do te mjere da često nastupa i u njihovim dresovima, a nekad je čak uređivao i prodavao njihov fanzin.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Nešto od tog nogometno-navijačkog mentaliteta prenio je i u svoju glazbu, jer, kako i sam kaže: 'Nogomet je život.'
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL