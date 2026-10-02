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SJEĆATE LI SE NJE?

FOTO Petra Maroja bila je ikona mode, a onda nestala sa scene. Pogledajte kako danas izgleda

Prije 15 godina bila je jedno od poznatijih lica domaće TV scene, a onda je gotovo potpuno nestala iz javnosti. Petra Maroja iza sebe je ostavila manekenstvo i glumu te krenula sasvim drugim putem. Shvatila je da je takav način života više ne ispunjava
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ARHIVA - Zagreb - Poznate manekenke pokazale grudi na Wella Fashion Week-u, 2007.
Zadranka se modnim pistama šetala od svoje 14. godine. | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
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Zadranka se modnim pistama šetala od svoje 14. godine. | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Komentari 2

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