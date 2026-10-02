FOTO Petra Maroja bila je ikona mode, a onda nestala sa scene. Pogledajte kako danas izgleda

Prije 15 godina bila je jedno od poznatijih lica domaće TV scene, a onda je gotovo potpuno nestala iz javnosti. Petra Maroja iza sebe je ostavila manekenstvo i glumu te krenula sasvim drugim putem. Shvatila je da je takav način života više ne ispunjava
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Zadranka se modnim pistama šetala od svoje 14. godine.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Zadranka se modnim pistama šetala od svoje 14. godine. |
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Zadranka se modnim pistama šetala od svoje 14. godine.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Bila je i česta gošća mnogih tuluma, družila se s domaćim zvijezdama.
| Foto: Marko Lukunić/VL
Glumila je u seriji 'Sve će biti dobro', filmu 'Majka asfalta', sudjelovala u realityju 'Farma' 2009. godine...
| Foto: Ilustracija - Dino Stanin/PIXSELL
Bila je vrlo popularna, a onda se povukla iz javnosti.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Boris Scitar
Zaljubila se u poduzetnika Vuka Bellu, koji ju je nakon dvije godine veze zaprosio.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
- Bila sam jako prisutna u javnosti i živjela prilično intenzivnim tempom. Snimanja, događanja, intervjui i stalna medijska izloženost bili su dio moje svakodnevice. U jednom trenutku jednostavno je došlo do zasićenja i shvatila sam da me ono što mi je nekada bilo uzbudljivo više ne ispunjava na isti način - priznala je nedavno Petra za Net.hr.
| Foto: Petar Glebov
Pojavila se i potreba za većom privatnošću. Maroja više nije htjela da njezin život u tolikoj mjeri određuje način na koji je drugi vide.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL - ilustrativna fotografija
- Počela sam osjećati potrebu za nečim sadržajnijim, za više privatnosti i za životom koji neće biti toliko definiran time kako me drugi vide. Jednostavno sam znala da želim krenuti drugim putem - objasnila je.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Naglasila je da iz TV svijeta nije otišla razočarana niti je od nečega pokušavala pobjeći. To razdoblje i danas pamti kao lijep i vrijedan dio svog života, ali u tom trenutku osjećala je da je vrijeme za nešto novo.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Nakon što se povukla iz javnosti, završila je studij diplomacije i međunarodnih odnosa, potom i magisterij te počela graditi profesionalni život daleko od kamera.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
- Mislim da hrabrost često dođe upravo onda kada shvatite da vam je želja za promjenom postala veća od straha od nepoznatog - rekla je Maroja o velikom zaokretu koji je napravila.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
U četvrtak je bila na jednome partyju u Opatiji.
| Foto: Josip Čekada
Foto Goran Kovacic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Jurica Galoic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Ilustracija - Dino Stanin/PIXSELL
Foto Ilustracija - Dino Stanin/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Petar Glebov
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Davor Visnjic/PIXSELL
Foto Zeljko Mrsic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/Vecernji list
Foto Filip Brala/24sata
Foto Dino Stanin/PIXSELL
Foto Sinisa Kanizaj/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL