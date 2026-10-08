FOTO Petra Sanader preselila se u SAD prije 18 godina. Bavila se i glumom, a evo što danas radi

Starija kći bivšeg premijera Ive Sanadera, Petra Sanader, preselila se u SAD 2008. gdje se usavršavala u svijetu glume. No, karijere je često mijenjala pa je bila i model, scenaristica, a sada se bavi nekretninama
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Sanaderova starija kći Petra (39) već je dugo niz godina u SAD-u, gdje se u međuvremenu udala za Amerikanca.
| Foto: 24express
Sanaderova starija kći Petra (39) već je dugo niz godina u SAD-u, gdje se u međuvremenu udala za Amerikanca. |
Foto: 24express
Sanaderova starija kći Petra (39) već je dugo niz godina u SAD-u, gdje se u međuvremenu udala za Amerikanca.
| Foto: 24express
Petra je otišla u SAD graditi glumačku karijeru pa je tako upisala Lee Strasberg, poznati i cijenjeni institut za glumačko usavršavanje za televiziju i film.
| Foto: youtube screenshot
Kada je završila školovanje preselila se u Los Angeles gdje se prijavila na nekoliko audicija.
| Foto: Insagram/screenshot
Osim u glumi, Petra se okušala i u svijetu modelinga, pa se pojavila u glavnoj ulozi video tečaja o modnoj fotografiji u režiji Antona Oparina.
| Foto: youtube screenshot
Godine 2007. Petra je doživjela nezgodnu na pozornici Dubrovačkih ljetnih igara kada je igrala u predstavi "Dum Marinu u pohode".
| Foto: Snimio čitatelj
Na nju je pao stalak za garderobu, no to nije spriječilo Petru da odigra predstavu do kraja. No, nakon pregleda liječnika, predložio joj je da se odmori pa se na idućoj predstavi sutradan nije pojavila.
| Foto: Snimio čitatelj
Te 2007. godine dobila je i posebnu Rektorovu nagradu za izvedbu predstave "Euridiče" 2006. na otvaranju Dubrovačkih ljetnih igara.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL/
2010. godine je dobila sporednu ulogu u filmu 'The Land Of Astronauts' pod imenom Petra Sanodovar.
| Foto: youtube screenshot
U jesen te 2010. u Los Angelesu su je posjetili i roditelji, a otac je u prosincu uhićen u Austriji.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)
Petra Sanader je, među ostalim, glumila je u 'Shakespeares’s Gospel Parodies: A Medieval Mystery Tour', parodiji na Shakespeareova djela i to tri puta tjedno u jednoj prezbiterijanskoj crkvi.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Petra je prilikom posjete Hrvatskoj 2019. godine nosila skupu torbicu koja je iznosila oko, tadašnjih, 30 tisuća kuna.
| Foto: Snimio čitatelj
Petra sada živi u Texasu gdje se okrenula karijeri agentice za nekretnine.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
U svojoj biografiji na stranici Experience.com navela da je rođena i odrasla u Hrvatskoj, a prije preseljenja u SAD živjela je i radila u nekoliko europskih zemalja, među kojima su Austrija, Italija i Engleska.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
"Navikla sam razmišljati izvan okvira i pronalaziti kreativna rješenja koja odgovaraju jedinstvenim potrebama mojih klijenata, bez obzira na njihov budžet. Prirodno sam nadarena za pregovaranje – jednom sam uspjela unajmiti lokaciju za snimanje koja je koštala 50.000 dolara dnevno za samo 500 dolara, pritom postižući da obje strane budu zadovoljne!", napisala je Petra.
| Foto: Insagram/screenshot
"Nakon što sam upoznala svog divnog supruga, preselili smo se u Texas s našim malim pudlom Homerom, a svoju osobnu strast prema nekretninama pretvorila sam u posao s punim radnim vremenom.
Duboko vjerujem u snagu nekretnina kao investicijskog alata. I sama sam aktivna ulagačica i smatram da su nekretnine za većinu Amerikanaca najbolji način za izgradnju i prijenos obiteljskog bogatstva kroz generacije", objasnila je na svom profilu.
| Foto: Insagram/screenshot
"Želim pomoći što većem broju ljudi da iskoriste tu priliku. Volim podržavati svoje klijente u ostvarivanju njihove vizije za sljedeći pothvat vezan uz nekretnine, bilo da je riječ o kupnji ili prodaji", objasnila je.
| Foto: Marko Lukunić/Pixsell
"Kao stanovnica područja Hill Countryja koja je aktivno uključena u lokalnu zajednicu, izvrsno poznajem nevjerojatne lokacije i prednosti koje šire područje Austina nudi. Pitajte me za najbolje školske četvrti, restorane, planinarske staze, mjesta s najboljom glazbom uživo... Pokrit ću sve!
Sa strašću prema pronalaženju odličnih prilika i istančanim osjećajem za stil, pobrinut ću se da vaše iskustvo s nekretninama bude pravi blockbuster uspjeh", zaključila je opis Petra.
| Foto: Andrej Kreutz/24sata
Foto Grgo Jelavic/Pixsell
Foto Grgo Jelavic/Pixsell
Foto YouTube/screenshoot
Foto Insagram/screenshot
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto youtube screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto youtube screenshot
| Foto: coldwellbanker.com
Foto Marko Lukunić/Pixsell
Foto Marko Lukunić/Pixsell
Foto Marko Lukunić/Pixsell
Foto 24express
Foto Grgo Jelavić/Pixsell
Foto Grgo Jelavić/PIXSELL/Snimio čitatelj
Foto Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
Foto Petar Glebov/PIXSELL/Sotheby's/Privatni album
Foto Grgo Jelavić/PIXSELL/Snimio čitatelj
Foto Grgo Jelavić/PIXSELL/Snimio čitatelj