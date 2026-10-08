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U MEĐUVREMENU SE I UDALA

FOTO Petra Sanader preselila se u SAD prije 18 godina. Bavila se i glumom, a evo što danas radi

Starija kći bivšeg premijera Ive Sanadera, Petra Sanader, preselila se u SAD 2008. gdje se usavršavala u svijetu glume. No, karijere je često mijenjala pa je bila i model, scenaristica, a sada se bavi nekretninama
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24express
Sanaderova starija kći Petra (39) već je dugo niz godina u SAD-u, gdje se u međuvremenu udala za Amerikanca. | Foto: 24express
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Sanaderova starija kći Petra (39) već je dugo niz godina u SAD-u, gdje se u međuvremenu udala za Amerikanca. | Foto: 24express
Komentari 3

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