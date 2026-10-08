FOTO Petra Sanader preselila se u SAD prije 18 godina. Bavila se i glumom, a evo što danas radi

"Nakon što sam upoznala svog divnog supruga, preselili smo se u Texas s našim malim pudlom Homerom, a svoju osobnu strast prema nekretninama pretvorila sam u posao s punim radnim vremenom. Duboko vjerujem u snagu nekretnina kao investicijskog alata. I sama sam aktivna ulagačica i smatram da su nekretnine za većinu Amerikanaca najbolji način za izgradnju i prijenos obiteljskog bogatstva kroz generacije", objasnila je na svom profilu. | Foto: Insagram/screenshot