FOTO Pionirka talk showa u Hrvatskoj: Evo kako se tijekom godina mijenjala Željka Ogresta

Željka Ogresta jedno je od najprepoznatljivijih lica hrvatskog novinarstva, žena koja je zauvijek promijenila format talk showa na domaćim prostorima. Njezina karijera, duga više od tri desetljeća, obilježena je pionirskim potezima, od prve emisije nazvane vlastitim imenom do međunarodnog uspjeha formata "Piramida". U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
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Kroz oštre intervjue i nekonvencionalan pristup, izgradila je status televizijske ikone, dok je istovremeno sa suprugom Dubravkom Merlićem stvorila jednu od najstabilnijih partnerskih priča na domaćoj sceni.
| Foto: Goran Stanzl/Pixsell
Kroz oštre intervjue i nekonvencionalan pristup, izgradila je status televizijske ikone, dok je istovremeno sa suprugom Dubravkom Merlićem stvorila jednu od najstabilnijih partnerskih priča na domaćoj sceni.
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Foto: Goran Stanzl/Pixsell
Kroz oštre intervjue i nekonvencionalan pristup, izgradila je status televizijske ikone, dok je istovremeno sa suprugom Dubravkom Merlićem stvorila jednu od najstabilnijih partnerskih priča na domaćoj sceni.
| Foto: Goran Stanzl/Pixsell
Karijera Željke Ogreste započela je dok je još bila brucošica na Filozofskom fakultetu, gdje je studirala hrvatski jezik i književnost. S prijateljima se pridružila timu koji je stvarao Radio 101, a njezina prva autorska emisija "Gost(i)Ona" brzo je postigla iznimnu slušanost diljem Jugoslavije, privlačeći goste iz cijele regije.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Njezin talent prepoznali su i urednici Dobrivoje Keber i Veljko Jančić, koji su je podržavali, ali uz jasan uvjet: studij nije smio patiti. Redovito je morala donositi indeks na uvid kako bi dokazala da polaže ispite. Nakon što je 1988. diplomirala, prvi stalni posao dobila je na Radio Sljemenu. Taj se prijelaz pokazao sudbonosnim jer je upravo ondje upoznala svog budućeg supruga, novinara Dubravka Merlića, čime je počeo njihov zajednički put.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL/Instagram
Početkom devedesetih Ogresta je zakoračila na televiziju, gdje će ostaviti neizbrisiv trag. Njezin late-night talk show "Željka Ogresta i gosti", emitiran na HRT-u, postao je fenomen. Uvela je dotad neviđenu dozu spontanosti, ležernosti i kazališnih elemenata u studijske razgovore.
| Foto: Fran Hitrec
Bila je prva u Hrvatskoj koja je emisiju nazvala svojim punim imenom, postavljajući presedan u domaćem eteru. Njezin stil, koji je kombinirao oštrinu s opuštenom atmosferom, privlačio je najzvučnija imena iz javnog života i osiguravao visoku gledanost.
| Foto: Davor Puklavec/pixsell
Kroz različite formate, poput "Duoptrije" i kasnijeg sportskog serijala "Dva jedan u gostima" gdje je intervjuirala najveće hrvatske sportaše, pokazala je svestranost i sposobnost prilagodbe, uvijek zadržavajući svoj prepoznatljiv autorski pečat. Time je redefinirala ulogu televizijskog voditelja.
| Foto: Sanjin Strukić/ Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Vrhunac njezine i Merlićeve zajedničke vizije dogodio se 2004. s premijerom emisije "Piramida". Format koji je osmislio Merlić, a vodila Ogresta, bio je revolucionaran: troje javnih osoba debatiralo je o aktualnim tjednim događajima, a gledatelji su telefonskim glasovanjem odlučivali o pobjedniku. Emisija je postigla ogroman uspjeh u Hrvatskoj, a uskoro je njezina licenca prodana u osam zemalja, uključujući Srbiju, Sloveniju i Bugarsku.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Kruna uspjeha stigla je 2007. na prestižnom međunarodnom televizijskom festivalu Rose d'Or u Luzernu. U konkurenciji 76 emisija iz cijelog svijeta, uključujući i produkcije moćnog BBC-ja, "Piramida" je osvojila Zlatnu ružu za najbolji show na svijetu. Bila je to prva takva nagrada za jedan hrvatski televizijski proizvod. Sama Ogresta vijest je saznala tijekom prijenosa uživo, uskliknuvši kako je njezin tim pobijedio čak i BBC. Kasnije je izjavila kako joj je to bila prva nagrada u dotadašnjoj karijeri, što je uspjeh činilo još slađim.
| Foto: Davor Višnjić/Pixsell
Priča Željke Ogreste neodvojiva je od njezina odnosa s Dubravkom Merlićem. Njihova veza i brak, koji traju više od 35 godina, postali su sinonim za sklad u medijskom svijetu. Upoznali su se 1988. na Radio Sljemenu, a vjenčali 1990., iste godine kada im se rodila i kći Maja.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Kroz godine su postali jedan od najuspješnijih kreativnih tandema. Nedavno su prvi put stali pred kamere kao voditeljski par u serijalu "Svjetla pozornice". Na pitanje o tajni dugovječnog braka, Ogresta je dala jednostavan odgovor.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
- Nema tajne – bez ljubavi nema ničeg! U braku moraju postojati poštovanje i ljubav, a ako dvoje ljudi pritom još dijeli i isti interes, to je fenomenalno - izjavila je.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Par ima troje djece - kćeri Maju i Martu te sina Mateja - koja su, iako samozatajna, krenula kreativnim putevima. Maja je arhitektica, Matej filmski producent, a Marta studira u Francuskoj. Obitelj, koja je nedavno dobila i unuka Pavela, uspješno čuva privatnost, čuvajući sklad javnog i privatnog života.
| Foto: galoicju
Slavnu voditeljicu nedavno je pogodila obiteljska tragedija. Njezin brat, redatelj i scenarist Zrinko Ogresta, preminuo je 3. srpnja ove godine.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL