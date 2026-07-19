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SLAVNA VODITELJICA

FOTO Pionirka talk showa u Hrvatskoj: Evo kako se tijekom godina mijenjala Željka Ogresta

Željka Ogresta jedno je od najprepoznatljivijih lica hrvatskog novinarstva, žena koja je zauvijek promijenila format talk showa na domaćim prostorima. Njezina karijera, duga više od tri desetljeća, obilježena je pionirskim potezima, od prve emisije nazvane vlastitim imenom do međunarodnog uspjeha formata "Piramida". U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
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Goran Stanzl/Pixsell
Kroz oštre intervjue i nekonvencionalan pristup, izgradila je status televizijske ikone, dok je istovremeno sa suprugom Dubravkom Merlićem stvorila jednu od najstabilnijih partnerskih priča na domaćoj sceni. | Foto: Goran Stanzl/Pixsell
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Kroz oštre intervjue i nekonvencionalan pristup, izgradila je status televizijske ikone, dok je istovremeno sa suprugom Dubravkom Merlićem stvorila jednu od najstabilnijih partnerskih priča na domaćoj sceni. | Foto: Goran Stanzl/Pixsell
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