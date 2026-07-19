FOTO Pionirka talk showa u Hrvatskoj: Evo kako se tijekom godina mijenjala Željka Ogresta

Kruna uspjeha stigla je 2007. na prestižnom međunarodnom televizijskom festivalu Rose d'Or u Luzernu. U konkurenciji 76 emisija iz cijelog svijeta, uključujući i produkcije moćnog BBC-ja, "Piramida" je osvojila Zlatnu ružu za najbolji show na svijetu. Bila je to prva takva nagrada za jedan hrvatski televizijski proizvod. Sama Ogresta vijest je saznala tijekom prijenosa uživo, uskliknuvši kako je njezin tim pobijedio čak i BBC. Kasnije je izjavila kako joj je to bila prva nagrada u dotadašnjoj karijeri, što je uspjeh činilo još slađim. | Foto: Davor Višnjić/Pixsell