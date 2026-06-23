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PRIJE GODINU DANA

FOTO Pjena party na luksuznoj jahti! Ovako su Jeff Bezos i Lauren tulumarili pokraj Cresa

Prošle godine, uoči njihovoj raskošnog vjenčanja u Italiji, Jeff Bezos i Lauren Sanchez priredili su spektakularni pjena-party u blizini Cresa, i to na luksuznoj jahti Koru. Povod je bio 19. rođendan Sanchezinog sina Evana
Jeff Bezos i Lauren Sanchez priredili raskošnu pjena-zabavu kod Cresa uoči vjenčanja u Veneciji
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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