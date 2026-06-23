FOTO Pjena party na luksuznoj jahti! Ovako su Jeff Bezos i Lauren tulumarili pokraj Cresa

Prošle godine, uoči njihovoj raskošnog vjenčanja u Italiji, Jeff Bezos i Lauren Sanchez priredili su spektakularni pjena-party u blizini Cresa, i to na luksuznoj jahti Koru. Povod je bio 19. rođendan Sanchezinog sina Evana
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA