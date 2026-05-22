FOTO Plastične operacije više ni sama ne broji, samo zbog grudi je 'pod nož' bila čak 17 puta

Katie Price jedna je od najpoznatijih britanskih starleta, a medijske stupce nerijetko puni i privatnim životom. Plastične operacije vjerojatno više ni sama ne broji, no o njima je redovito javno govorila. Danas slavi 48. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Britanska medijska zvijezda i bivša manekenka Katie Price, rođena kao Katrina Amy Alexandria Alexis Price 22. svibnja 1978. godine u Brightonu u Ujedinjenom Kraljevstvu, već desetljećima privlači pažnju javnosti svojim burnim privatnim životom, televizijskom karijerom i poduzetničkim projektima.
Odrasla je uz majku Amy Charlier i očuha Paula Pricea, vlasnika tvrtke za izradu ograda, po kojem je kasnije preuzela prezime Price. Ima starijeg polubrata Daniela, koji se bavi vođenjem njezine internetske stranice, te mlađu polusestru Sophie, također poznatu u svijetu modelinga.
Njezin put prema slavi započeo je vrlo rano. Kada je imala samo 16 godina, prijateljica joj je predložila da okuša sreću kao manekenka. Nakon što je poslala svoje fotografije jednoj londonskoj agenciji, ubrzo je potpisala prvi ugovor i dobila umjetničko ime Jordan, pod kojim je postala jedno od najpoznatijih lica britanskih tabloida i muških časopisa tijekom devedesetih godina.
Njezina pojava i provokativni imidž brzo su je pretvorili u jednu od najprepoznatljivijih starleta u Velikoj Britaniji.
Kako je njezina popularnost rasla, Katie se okušala i izvan modnog svijeta. Godine 2001. kandidirala se na britanskim parlamentarnim izborima. Iako je njezina kampanja bila više humorističnog karaktera, s obećanjima poput zabrane parkirnih kazni i otvaranja više nudističkih plaža, uspjela je osvojiti 713 glasova i dodatno privući pažnju medija.
Televizijska karijera počela joj je ozbiljnije napredovati nakon sudjelovanja u reality showu "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" 2004. godine. Upravo tamo upoznala je australskog pjevača Petera Andrea, s kojim je započela vrlo medijski eksponiranu vezu.
Njihova romansa ubrzo je postala tema brojnih reality emisija, među kojima se posebno istaknuo serijal “Katie and Peter”, koji je pratio njihov obiteljski život. Par je zajedno snimio i glazbeni album dueta, a godinama su slovili za jedan od najpoznatijih celebrity parova u Britaniji.
Osim televizije, Katie Price ostvarila je uspjeh i kao autorica te poslovna žena. Objavila je nekoliko autobiografija te dječje knjige. Paralelno je razvijala vlastite modne i kozmetičke brendove, uključujući linije donjeg rublja, parfema, proizvoda za njegu kose i opreme za jahanje.
Posljednjih godina posebno se angažirala u borbi protiv internetskog zlostavljanja nakon što je njezin najstariji sin Harvey bio meta brojnih uvreda na društvenim mrežama. O toj temi otvoreno je govorila u dokumentarcima poput "Katie Price: Harvey and Me", u kojem je prikazala svakodnevne izazove života s djetetom koje ima ozbiljne zdravstvene poteškoće.
Njezin privatni život često je bio pod povećalom javnosti. Najstarijeg sina Harveyja rodila je nakon kratke veze s nogometašem Dwightom Yorkeom. Harvey je rođen sa septo-optičkom displazijom zbog koje je slijep, a kasnije mu je dijagnosticiran autizam i Prader-Willijev sindrom. Unatoč brojnim izazovima, Katie je više puta naglasila kako joj je upravo sin Harvey najveća životna motivacija.
S Peterom Andreom dobila je sina Juniora 2005. godine i kćer Princess 2007. godine. Par se vjenčao iste godine kada im se rodio sin, no njihov brak završio je razvodom 2009. godine, što je izazvalo veliku pažnju britanskih medija.
Nakon toga Katie je započela vezu s borcem i reality zvijezdom Alexom Reidom. Vjenčali su se 2010., ali brak nije dugo trajao te su se razveli dvije godine kasnije.
Treći brak sklopila je s Kieranom Haylerom 2013. godine. Zajedno su dobili sina Jetta i kćer Bunny, no ni taj odnos nije opstao unatoč pokušajima pomirenja i obnavljanja bračnih zavjeta. Razveli su se 2018. godine.
Katie je poznata i po brojnim estetskim zahvatima kojima se podvrgnula tijekom posljednjih 20 godina. Čak 17 puta je bila na operaciji grudi, a šest puta je bila na faceliftingu.
Priznala je da je bila na liposukciji, nekoliko je puta povećavala usne, a u intervjuima je govorila i da redovito ide na tretmane botoksom.
