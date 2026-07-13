FOTO "Plavuša s Harvarda" je osvojila svijet prije 25 godina: Evo kako sada glumci izgledaju

Nakon uspjeha filma nastavio je nizati velike televizijske i filmske uloge. Od 2001. do 2006. glumio je Jacka Bristowa u špijunskoj seriji "Alias" uz Jennifer Garner, a kasnije se pojavio i u serijama "Justice", "Eli Stone", "Deception" te "Family Law". Na velikom platnu ostvario je zapažene uloge u filmovima "Milk", za koji je zajedno s glumačkom postavom osvojio nagradu SAG, zatim "You Again" i Oscarom nagrađenom filmu "Argo". Posebnu popularnost među ljubiteljima superjunaka stekao je ulogom dr. Martina Steina u serijama "The Flash", "Supergirl", "Arrow" i "DC's Legends of Tomorrow", gdje je godinama bio dio televizijskog DC svemira. | Foto: John Nacion/starmaxinc.com