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FOTO "Plavuša s Harvarda" je osvojila svijet prije 25 godina: Evo kako sada glumci izgledaju

Elle Woods je kao "Plavuša s Harvarda" prije 25 godina osvojila publiku, a karijera Reese Witherspoon onda je strelovito krenula. Premijera filma bila je 13. srpnja 2001. godine, a u galeriji provjerite gdje je glumačka postava popularnoga filma danas.
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Legally Blonde 2001
Reese Witherspoon već desetljećima zauzima posebno mjesto među najvećim holivudskim zvijezdama. Glumica je filmsku karijeru započela krajem 90-ih, a imala je zapažene uloge u filmovima "Pleasantville" i "Cruel Intentions". Ipak, pravi proboj dogodio se 2001. godine kada je utjelovila simpatičnu i odlučnu Elle Woods u hit-komediji "Plavuša s Harvarda". Uspjeh filma, kao i njegova nastavka "Legally Blonde 2: Red, White & Blonde", lansirao ju je među najveće holivudske zvijezde, status koji uspješno zadržava i danas. | Foto: Profimedia
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Reese Witherspoon već desetljećima zauzima posebno mjesto među najvećim holivudskim zvijezdama. Glumica je filmsku karijeru započela krajem 90-ih, a imala je zapažene uloge u filmovima "Pleasantville" i "Cruel Intentions". Ipak, pravi proboj dogodio se 2001. godine kada je utjelovila simpatičnu i odlučnu Elle Woods u hit-komediji "Plavuša s Harvarda". Uspjeh filma, kao i njegova nastavka "Legally Blonde 2: Red, White & Blonde", lansirao ju je među najveće holivudske zvijezde, status koji uspješno zadržava i danas. | Foto: Profimedia
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