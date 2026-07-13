FOTO "Plavuša s Harvarda" je osvojila svijet prije 25 godina: Evo kako sada glumci izgledaju

Elle Woods je kao "Plavuša s Harvarda" prije 25 godina osvojila publiku, a karijera Reese Witherspoon onda je strelovito krenula. Premijera filma bila je 13. srpnja 2001. godine, a u galeriji provjerite gdje je glumačka postava popularnoga filma danas.
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Reese Witherspoon već desetljećima zauzima posebno mjesto među najvećim holivudskim zvijezdama. Glumica je filmsku karijeru započela krajem 90-ih, a imala je zapažene uloge u filmovima "Pleasantville" i "Cruel Intentions". Ipak, pravi proboj dogodio se 2001. godine kada je utjelovila simpatičnu i odlučnu Elle Woods u hit-komediji "Plavuša s Harvarda". Uspjeh filma, kao i njegova nastavka "Legally Blonde 2: Red, White & Blonde", lansirao ju je među najveće holivudske zvijezde, status koji uspješno zadržava i danas.
| Foto: Profimedia
Reese Witherspoon već desetljećima zauzima posebno mjesto među najvećim holivudskim zvijezdama. Glumica je filmsku karijeru započela krajem 90-ih, a imala je zapažene uloge u filmovima "Pleasantville" i "Cruel Intentions". Ipak, pravi proboj dogodio se 2001. godine kada je utjelovila simpatičnu i odlučnu Elle Woods u hit-komediji "Plavuša s Harvarda". Uspjeh filma, kao i njegova nastavka "Legally Blonde 2: Red, White & Blonde", lansirao ju je među najveće holivudske zvijezde, status koji uspješno zadržava i danas.
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Foto: Profimedia
Reese Witherspoon već desetljećima zauzima posebno mjesto među najvećim holivudskim zvijezdama. Glumica je filmsku karijeru započela krajem 90-ih, a imala je zapažene uloge u filmovima "Pleasantville" i "Cruel Intentions". Ipak, pravi proboj dogodio se 2001. godine kada je utjelovila simpatičnu i odlučnu Elle Woods u hit-komediji "Plavuša s Harvarda". Uspjeh filma, kao i njegova nastavka "Legally Blonde 2: Red, White & Blonde", lansirao ju je među najveće holivudske zvijezde, status koji uspješno zadržava i danas.
| Foto: Profimedia
Nakon uspjeha filmova, Witherspoon je nastavila nizati velike filmske uspješnice. Publika ju je posebno zavoljela u romantičnoj komediji "Sweet Home Alabama" iz 2002. godine, dok je njezina izvedba u biografskoj drami "Walk the Line", u kojoj je utjelovila legendarnu pjevačicu June Carter Cash, donijela brojne prestižne nagrade. Za tu je ulogu osvojila Oscara za najbolju glumicu te nagradu Zlatni globus.
| Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL
Osim pred kamerama, Reese Witherspoon ostvarila je značajan uspjeh i kao producentica. Zajedno s Nicole Kidman bila je izvršna producentica HBO-ove serije Big Little Lies, koja je ubrzo postala jedan od najvećih televizijskih hitova. Serija je 2017. godine osvojila čak osam nagrada Emmy, a godinu kasnije proglašena je najboljom ograničenom serijom na dodjeli Zlatnih globusa. Velik uspjeh prve sezone doveo je i do snimanja druge, koja je također privukla veliku pozornost publike.
| Foto: Janet Gough / AFF-USA.COM/PRESS
Na malim ekranima Reese je nastavila nizati uspjehe glavnim ulogama u serijama "The Morning Show", koja je premijerno prikazana na platformi Apple TV+ 2019. godine, te "Little Fires Everywhere", koja je stigla na Hulu 2020. godine. Na oba projekta sudjelovala je i kao izvršna producentica putem svoje produkcijske kuće Hello Sunshine, koja se istaknula stvaranjem sadržaja s naglašenim snažnim ženskim likovima.
| Foto: Janet Gough / AFF-USA.COM/PRESS
Privatno je majka troje djece, a bila je u braku s kolegom Ryanom Phillippeom te kasnije s agentom Jimom Tothom. Nakon drugog razvoda iz Los Angelesa se preselila u Nashville.
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com
Selma Blair proslavila se krajem 90-ih zahvaljujući filmu "Cruel Intentions", a ubrzo je dodatnu popularnost stekla ulogom Vivian Kensington u hitu "Plavuša s Harvarda". Tijekom karijere ostvarila je zapažene uloge u filmovima "The Sweetest Thing" i "Hellboy".
| Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
U godinama koje su uslijedile nastavila je graditi uspješnu karijeru na filmu i televiziji. Posebno se istaknula ulogom Kris Jenner u seriji "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story", a pojavila se i u serijama "Heathers" i "Another Life".
| Foto: Instagram/The Turner Twins
Godine 2018. Selma Blair otkrila je da boluje od multiple skleroze, kronične bolesti koja zahvaća središnji živčani sustav. O svojoj borbi otvoreno je govorila, a svoje iskustvo podijelila je i u dokumentarnom filmu "Introducing, Selma Blair", koji je objavljen 2021. godine.
| Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Unatoč zdravstvenim izazovima, 2022. godine sudjelovala je u emisiji "Dancing with the Stars" zajedno s plesnim partnerom Sashom Farberom. Zbog pogoršanja zdravstvenog stanja bila je prisiljena napustiti natjecanje prije završnice, istaknuvši da je dala sve od sebe.
| Foto: Danny Moloshok
Foto Profimedia/ilustracija
Luke Wilson filmsku je karijeru započeo u nezavisnom filmu "Bottle Rocket", nakon čega je ostvario zapažene uloge u filmovima "Blue Streak" i "Charlie's Angels". Širu publiku osvojio je ulogom Emmetta Richmonda, šarmantnog odvjetnika u hitu "Plavuša s Harvarda".
| Foto: JPA/Press Association/PIXSELL
Iste godine briljirao je i u hvaljenom filmu "The Royal Tenenbaums", gdje je odigrao jednu od svojih najzapaženijih uloga. Kasnije je nastavio niz uspješnih projekata filmovima "Old School" i "Legally Blonde 2: Red, White & Blonde".
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Iako se posljednjih godina rjeđe pojavljuje u velikim holivudskim produkcijama, Wilson je ostao aktivan u glumačkom svijetu. Glumio je u seriji "Roadies", kao i u filmovima "Berlin, I Love You" i "The Goldfinch".
| Foto: LuMarPhoto/Press Association/PIXSELL
Na privatnom planu, Luke Wilson dugo je svoj život držao podalje od očiju javnosti. Ipak, prije nekoliko dana otkriveno je da je u 54. godini prvi put postao otac. S partnericom Kendall Yates dobio je kćer, a glumac je priznao kako je iznimno ponosan na novu životnu ulogu te da se očinstvu prilagođava iz dana u dan.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Jennifer Coolidge postala je svjetski poznata zahvaljujući ulozi Stiflerove mame u kultnoj komediji "Američka pita", koja ju je pretvorila u jednu od najprepoznatljivijih komičarki Hollywooda. Nakon toga nastavila je niz uspješnih projekata, među kojima se posebno ističu film "Best in Show" te uloga simpatične kozmetičarke Paulette u hitu "Plavuša s Harvarda" koja je postala jedan od njezinih najomiljenijih likova.
| Foto: Profimedia/Pool
Početkom 2000-ih nastavila je graditi uspješnu karijeru nizom komedija. U filmu "A Cinderella Story" utjelovila je ekscentričnu maćehu glavne junakinje, a za svoju izvedbu osvojila je Teen Choice Award. Istodobno se redovito vraćala ulozi Stiflerove mame u nastavcima franšize Američka pita, potvrdivši status jedne od najpoznatijih komičnih glumica svoje generacije.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Osim na filmu, Coolidge je ostvarila zapažene uspjehe i na televiziji. Glumila je u serijama "The Secret Life of the American Teenager", "Gravity Falls" i "2 Broke Girls", dok je glas posuđivala brojnim animiranim projektima poput "The Fungies!" i "I Heart Arlo". Publika ju je mogla gledati i u filmu Promising Young Woman te Netflixovoj seriji "The Watcher", kao i u akcijskoj komediji Shotgun Wedding uz Jennifer Lopez i Josha Duhamela.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Veliko iznenađenje za obožavatelje filma "Plavuša s Harvarda" priredila je 2018. godine kada se ponovno pojavila kao Paulette u spotu Ariane Grande za pjesmu "Thank U, Next", koji je odao počast kultnim tinejdžerskim filmovima s početka 2000-ih. Taj je kratki povratak još jednom pokazao koliko je njezin lik ostao omiljen među publikom.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Novo poglavlje u karijeri Jennifer Coolidge obilježila je HBO-ova serija "The White Lotus", u kojoj je glumila ekscentričnu milijunašicu Tanyu McQuoid. Upravo joj je ta uloga donijela najveća priznanja u karijeri, uključujući dvije nagrade Emmy, Zlatni globus, Critics Choice Award te nagradu Udruženja filmskih glumaca (SAG).
| Foto: (C) Fitzroy Barrett / AFF-USA.COM
Matthew Davis filmsku je karijeru započeo ratnom dramom "Tigerland", no svjetsku prepoznatljivost stekao je već godinu dana kasnije ulogom Warnera Huntingtona III, samodopadnog bivšeg dečka Elle Woods u hit-komediji "Plavuša s Harvarda". Nakon uspjeha filma nastavio je graditi karijeru u projektima poput "Blue Crush", a publika ga je posebno zavoljela zahvaljujući televizijskim ulogama u serijama "What About Brian" te popularnoj nadnaravnoj drami "The Vampire Diaries", u kojoj je godinama tumačio profesora Alarica Saltzmana.
| Foto: Instagram
Tijekom karijere ostvario je niz zapaženih televizijskih uloga. Pojavljivao se u hvaljenoj seriji Damages te kriminalističkoj uspješnici "CSI: Crime Scene Investigation", a od 2018. do 2022. ponovno je utjelovio Alarica Saltzmana u seriji "Legacies". Osim televizijskih projekata, glumio je i u božićnom filmu "Christmas Wishes and Mistletoe Kisses".
| Foto: Instagram
Na privatnom planu Matthew Davis u sretnom je braku s glumicom Kiley Casciano. Par je 2020. godine dobio prvu kćer Ripley Nightingale, a dvije godine kasnije obitelj je proširena dolaskom druge kćeri, Dorothy Lavender.
| Foto: Instagram
Ali Larter već je prije filma Legally Blonde izgradila zavidnu glumačku karijeru. Širu je publiku osvojila ulogom Darcy u tinejdžerskom hitu "Varsity Blues", a ubrzo je postala jedno od zaštitnih lica horor franšize "Final Destination", u kojoj je utjelovila Clear Rivers. U filmu "Plavuša s Harvarda" glumila je Brooke Taylor Windham, instruktoricu fitnessa optuženu za ubojstvo, ostavivši upečatljiv trag u jednom od najpopularnijih filmova tog razdoblja.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Nakon uspjeha romantične komedije nastavila je nizati zapažene filmske uloge. Posebno se istaknula kao Claire Redfield u čak tri nastavka franšize "Resident Evil" – "Resident Evil: Extinction", "Resident Evil: Afterlife" i "Resident Evil: The Final Chapter". Glumila je i u psihološkom trileru "Obsessed" uz Beyoncé i Idrisa Elbu, potvrdivši svoju svestranost u akcijskim i napetim filmskim pričama.
| Foto: C3396 Hubert Boesl
Velik uspjeh ostvarila je i na televiziji. Publika je pamti po ulozi Niki Sanders i Tracy Strauss u hit-seriji "Heroes", koja se prikazivala od 2006. do 2010., dok je kasnije ostvarila zapaženu ulogu dr. Grace Sawyer u seriji "The Rookie". Posljednjih godina pojavila se i u filmovima "The Man in the White Van" te "Spin the Bottle", a privatno je posvećena obitelji sa suprugom Hayesom MacArthurom, s kojim ima dvoje djece, kćer Vivienne i sina Theodorea.
| Foto: Jill Connelly
U posljednje dvije godine Ali Larter ponovno je privukla veliku pozornost zahvaljujući ulozi Angele Norris u hit-seriji "Landman", koju potpisuje Taylor Sheridan. Serija je postala jedan od najvećih uspjeha platforme Paramount+, a Larter je za svoju izvedbu dobila brojne pohvale kritike i publike. Tijekom 2026. nastavila je glumiti u drugoj sezoni serije, dok je potvrđeno i da će se vratiti u trećoj sezoni.
| Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Dobitnica nagrade Emmy Holland Taylor jedna je od najcjenjenijih američkih glumica, s karijerom koja traje više od 60 godina. Nakon završetka studija započela je glumački put na Broadwayu, a ubrzo se nametnula i na televiziji. Šira publika upoznala ju je početkom 80-ih u humorističnoj seriji "Bosom Buddies", u kojoj je glumila uz tada mladog Toma Hanksa, dok je tijekom 90-ih ostvarila zapaženu ulogu u seriji "The Naked Truth". Paralelno je gradila uspješnu filmsku karijeru, postavši jedno od najprepoznatljivijih karakternih lica Hollywooda.
| Foto: Dennis Van Tine/DPA
Veliko priznanje stiglo je ulogom sutkinje Roberte Kittleson u pravnoj drami "The Practice", za koju je osvojila nagradu Emmy. Upravo joj je iskustvo u pravničkim ulogama odlično poslužilo i u filmu "Plavuša s Harvarda", gdje je utjelovila strogu profesoricu prava Stormwell. Kasnije je stekla novu generaciju obožavatelja zahvaljujući ulozi Evelyn Harper u hit-seriji "Dva i pol muškarca", u kojoj je glumila od 2003. do 2015. godine. Pojavila se i u filmovima "Bombshell" te "Bill & Ted Face the Music", a ponovno je surađivala s Reese Witherspoon u uspješnoj seriji "The Morning Show".
| Foto: Screenshot/RTV Novi Pazar
Osim impresivne glumačke karijere, Holland Taylor poznata je i po dugogodišnjoj vezi s glumicom Sarah Paulson, s kojom dijeli život već više od desetljeća.
| Foto: DPA/PIXSELL
Victor Garber već je desetljećima jedno od najuglednijih imena američke i kanadske glumačke scene. Nakon prve zapažene filmske uloge u mjuziklu "Godspell" izgradio je impresivnu karijeru nastupajući u brojnim uspješnicama poput "Sleepless in Seattle", "The First Wives Club", televizijskog filma "Cinderella" i Oscarom nagrađenog spektakla "Titanic". U filmu "Plavuša s Harvarda" utjelovio je profesora Callahana, jednog od ključnih likova koji je obilježio radnju ove popularne komedije.
| Foto: MARK BLINCH/REUTERS
Nakon uspjeha filma nastavio je nizati velike televizijske i filmske uloge. Od 2001. do 2006. glumio je Jacka Bristowa u špijunskoj seriji "Alias" uz Jennifer Garner, a kasnije se pojavio i u serijama "Justice", "Eli Stone", "Deception" te "Family Law". Na velikom platnu ostvario je zapažene uloge u filmovima "Milk", za koji je zajedno s glumačkom postavom osvojio nagradu SAG, zatim "You Again" i Oscarom nagrađenom filmu "Argo". Posebnu popularnost među ljubiteljima superjunaka stekao je ulogom dr. Martina Steina u serijama "The Flash", "Supergirl", "Arrow" i "DC's Legends of Tomorrow", gdje je godinama bio dio televizijskog DC svemira.
| Foto: John Nacion/starmaxinc.com
Na privatnom planu Victor Garber otvoreno živi svoju ljubavnu priču s umjetnikom i modelom Rainerom Andreesenom. Nakon 16 godina veze, par se vjenčao 2015. godine na intimnoj ceremoniji u Tofinu u Kanadi.
| Foto: MARK BLINCH/REUTERS