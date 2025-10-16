FOTO 'Plus-size' anđelica: Zovu je najseksi ženom na svijetu, pogledajte što je nosila na reviji

Ashley Graham je časopis Maxime 2023. proglasio najseksepilnijom na svijetu, a u srijedu je po drugi put prošetala modnom pistom noseći reviju donjeg rublja Victoria's Secret. Prošle godine je postala prva 'plus-size' anđelica...
Ashley Graham, 'plus-size' model, po drugi put je prošetala po modnoj pisti odjevena u izazovno Victoria's Secret donje rublje.
| Foto: Brendan McDermid
Ashley Graham, 'plus-size' model, po drugi put je prošetala po modnoj pisti odjevena u izazovno Victoria's Secret donje rublje. |
Foto: Brendan McDermid
Ashley Graham, 'plus-size' model, po drugi put je prošetala po modnoj pisti odjevena u izazovno Victoria's Secret donje rublje.
| Foto: Brendan McDermid
Na pistu je izašla u crnoj kombinaciji - grudnjaku i čipkastim gaćicama, a kombinaciju je upotpunila crnim cipelama na petu.
| Foto: Brendan McDermid
Foto Profimedia
Foto Instagram/
Graham je 2023. časopis Maxim proglasio 'najseksipilnijom ženom', a prošle je godine ušla u povijest kada je postala prva 'plus-size anđelica' i prošetala pistom na reviji popularnog brenda donjeg rublja Victoria's Secret.
| Foto: Profimedia/Pool
Foto Instagram/
Foto Profimedia/Pool
Foto Andrew Kelly
Foto Andrew Kelly
Tada je otkrila kako je oklijevala kada su je pozvali.
| Foto: Andrew Kelly
Foto Andrew Kelly
Foto Andrew Kelly
Foto IMPA
Foto IMPA
'Godinama taj brend nije smatrao da njihovo donje rublje nije za nekoga poput mene. Njihova vizija ljepote djelovala je vrlo ograničeno i sve što su radili, radili su za jedan tip tijela - i to nije bilo moje', poručila je te dodala kako je promijenila mišljenje nakon razgovora s vodstvom kompanije.
| Foto: Andrew Kelly
'Vidjela sam pravu razliku. Bili su jako uzbuđeni mogućnošću da se priključim i uvjeravali me da to nije samo jednokratna stvar. Modeli s oblinama nisu samo simbol, kompanija zaista želi biti dio revolucije o prikazu ljepote', dodala je.
| Foto: Andrew Kelly
Foto Andrew Kelly
'Prvo su mi dali neko malecko donje rublje, na što sam im rekla: 'Halo, ja sam mama troje djece!'', rekla je te dodala da ih je nakon toga pitala može li na sebe staviti još nešto te je dobila kombinaciju u kojoj je naposljetku i prošetala.
| Foto: Andrew Kelly
Foto TheImageDirect.com
Foto Profimedia/Pool
Foto Instagram
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto TheImageDirect.com
Foto TheImageDirect.com
Foto TheImageDirect.com