ASHLEY GRAHAM

FOTO 'Plus-size' anđelica: Zovu je najseksi ženom na svijetu, pogledajte što je nosila na reviji

Ashley Graham je časopis Maxime 2023. proglasio najseksepilnijom na svijetu, a u srijedu je po drugi put prošetala modnom pistom noseći reviju donjeg rublja Victoria's Secret. Prošle godine je postala prva 'plus-size' anđelica...
The 2025 Victoria’s Secret Fashion Show in New York
Ashley Graham, 'plus-size' model, po drugi put je prošetala po modnoj pisti odjevena u izazovno Victoria's Secret donje rublje.  | Foto: Brendan McDermid
