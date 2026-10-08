FOTO Pobjednik 'Života na vagi' sada osvaja planinske vrhove: Evo kako izgleda Mislav Šepić

Mislav Šepić u sedmu sezonu showa 'Život na vagi' ušao je sa 171 kilogramom, a izašao kao pobjednik i gotovo 80 kilograma lakši. Danas živi zdravo i aktivno te uživa sa svojom suprugom Almom i prijateljima
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Mislav je u show ušao sa 171 kilogramom, a izašao 78,8 kilograma lakši.
| Foto: RTL
Mislav je u show ušao sa 171 kilogramom, a izašao 78,8 kilograma lakši. |
Foto: RTL
Mislav je u show ušao sa 171 kilogramom, a izašao 78,8 kilograma lakši.
| Foto: RTL
Slavio je kao pobjednik sedme sezone showa 'Život na vagi'.
| Foto: RTL
- Promijenio mi se život totalno. Borba je svaki dan, ali zasad pobjeđujem. Treniram dva puta tjedno, biciklom idem na posao, puno hodam i jedem apsolutno sve – ali umjereno. Doslovno treniram da mogu jesti - ispričao je Mislav nakon završetka showa.
| Foto: RTL
Danas, kaže, živi zdravo i aktivno.
| Foto: Instagram
Sada se aktivno bavi planinarenjem, a prije showa takva aktivnost bila mu je nezamisliva.
| Foto: Instagram
Uživa u osvajanju vrhova planina, ali i u dobrom društvu prijatelja i obitelji.
| Foto: instagram
Mislav je u više navrata isticao kako mu je supruga bila najveći oslonac i motivacija tijekom showa
| Foto: Privatni album/
- Uživam u životu, radim stvari koje prije nisam mogao i živim ga punim plućima. Velika hvala Životu na vagi i Edinu Mehmedoviću – bez vas to ne bi bilo moguće - poručio je.
| Foto: RTL
Njegova borba s kilogramima počela je još u djetinjstvu nakon teške obiteljske tragedije.
| Foto: Instagram
- Do 14. godine bio sam normalne građe, ali kad je mama umrla od tumora na mozgu, sve se promijenilo. U jednom ljetu dobio sam tridesetak kilograma i otad je počela moja borba - prisjetio se ranije.
| Foto: Instagram
Debljina mu je svakodnevno otežavala život. Nije mogao ni potrčati, penjati se, pa čak ni odrezati nokte na nogama jer se jednostavno previše zadihao.
| Foto: RTL
- Prijavio sam se u 'Život na vagi' kako bih smršavio i naučio jesti jer se u budućnosti želim ostvariti kao otac koji sa svojom suprugom i djetetom ide na planinarenje. Osim očinstva i planinarenja, volio bih se baviti i biciklizmom, skakati padobranom, isprobati zipline, odjenuti neku lijepu majicu i nikad se više se osjećati nelagodno kada moram sjesti na stolac u kafiću ili se skinuti na plaži. Više ne želim razmišljati o tome hoću li dobiti moždani udar, infarkt te kako neću moći dobiti dijete - govorio je Mislav.
| Foto: RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto Privatni album/
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto RTL
Foto RTL
Foto Privatni album/
Foto RTL
| Foto: Instagram
Foto instagram
Foto instagram