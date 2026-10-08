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FOTO Pobjednik 'Života na vagi' sada osvaja planinske vrhove: Evo kako izgleda Mislav Šepić

Mislav Šepić u sedmu sezonu showa 'Život na vagi' ušao je sa 171 kilogramom, a izašao kao pobjednik i gotovo 80 kilograma lakši. Danas živi zdravo i aktivno te uživa sa svojom suprugom Almom i prijateljima
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FOTO Pobjednik 'Života na vagi' sada osvaja planinske vrhove: Evo kako izgleda Mislav Šepić
Mislav je u show ušao sa 171 kilogramom, a izašao 78,8 kilograma lakši. | Foto: RTL
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Mislav je u show ušao sa 171 kilogramom, a izašao 78,8 kilograma lakši. | Foto: RTL
Komentari 2

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