FOTO Pobjednik 'Života na vagi' sada osvaja planinske vrhove: Evo kako izgleda Mislav Šepić

- Prijavio sam se u 'Život na vagi' kako bih smršavio i naučio jesti jer se u budućnosti želim ostvariti kao otac koji sa svojom suprugom i djetetom ide na planinarenje. Osim očinstva i planinarenja, volio bih se baviti i biciklizmom, skakati padobranom, isprobati zipline, odjenuti neku lijepu majicu i nikad se više se osjećati nelagodno kada moram sjesti na stolac u kafiću ili se skinuti na plaži. Više ne želim razmišljati o tome hoću li dobiti moždani udar, infarkt te kako neću moći dobiti dijete - govorio je Mislav. | Foto: RTL