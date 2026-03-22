FOTO Pogledajte 24 fotografije koje su obilježile tjedan: 'Gole' haljine i dekoltei dominiraju

Tjedan iza nas bio je prepun novosti, što onih dobrih, što šokantnih. Pamtit ćemo ga po odlasku legendarnog Chucka Norrisa, ali i po oskudno odjevenim damama na dodjeli Oscara...
Chuck Norris, legendarni majstor borilačkih vještina, glumac i internetski fenomen, preminuo je u 87. godini, potvrdila je njegova obitelj. Umro je na Havajima nakon iznenadnog zdravstvenog problema.
Jennifer Lopez ponovno je privukla pažnju zavodljivim fotografijama na kojima pozira u mini haljini i visokim petama.
Carmen Electra, zvijezda popularnog 'Baywatcha', pojavila se na zabavi uoči Oscara i izazvala pomutnju. Nosila je najdublji dekolte ikad i u prvi plan stavila svoje bujno poprsje
Diva Marija Perković, kćer Marka Perkovića Thompsona, služi vojni rok u Požegi. U petak je položila prisegu.
Umro je kazališni, televizijski i filmski glumac Mladen Barbarić, a domaća publika najviše ga pameti po ulozi Pegule u kultnoj seriji 'Velo misto'.
U karlovačku gradsku knjižnicu u sijedu je ušao Michael Wadleigh, autoru legendarnog dokumentarca o slavnom festivalu "Woodstock" iz 1970. za koji je dobio Oscara.
Petar Grašo je u četvrtak proslavio 50. rođendan, a na zabavi su uživali brojna poznta lica domaće showbiz scene.
Claudia Rivier, koju mnogi zovu bujna Slavonka, ponovno je, unatoč niskim temperaturama, odjenula minijaturni bikini.
Na plažama Los Angelesa ovih je dana započelo snimanje nove verzije serije 'Spasilačka služba' (Baywatch).
Dražen Zečić vraća se u Arenu Zagreb i ponovno priprema večer koju će publika dugo pamtiti. Najavio je tako koncert koji će se održati 12. prosinca.
Severina se javila s odmora u Italiji. Podijelila je niz opuštenih, ali i zavodljivih fotografija na kojima uživa uz bazen, upija sunce i ne skriva koliko joj godi mediteranski ritam
Bivša manekenka Tatjana Dragović (46) odmara se na egzotičnoj lokaciji, a svoje je pratitelje odlučila 'počastiti' golišavim fotografijama s putovanja.
Gwyneth Paltrow (53) ponovno je privukla sve poglede na crvenom tepihu dodjele Academy Awards 2026., gdje je zablistala u elegantnoj, ali iznenađujuće odvažnoj haljini. Jedan krivi korak otkrio bi sve...
Show 'Igra chefova' uskoro stiže na RTL, no to nije samo kulinarsko natjecanje - to je test strasti, discipline i spremnosti na iskorak. Samo oni koji su spremni izaći iz zone komfora i dati maksimum moći će se dokazati pred mentorima koji ne pristaju na prosjek.
Nives Celzijus nedavno je objavila novu pjesmu 'Sinkronija', a sada je svoje pratitelje na Instagramu iznenadila fotografijama u bikiniju, koje su zapravo poziv svima da, ako to već nisu učinili, poslušaju njen novi hit
Objava Danijele Dvornik na Instagramu, u kojoj pozira u crvenom čipkastom donjem rublju, ubrzo je završila na Redditu i pokrenula lavinu komentara o samopouzdanju i godinama.
Lidija Bačić je na društvenoj mreži objavila snimku na kojoj otkriva kako i za čišćenje bira seksi outfit. Tako se fotkala u čipkastom donjem rublju dok riba kupaonicu.
Na 98. dodjeli Oscara glumica Teyana Taylor ponovo je zablistala u seksi outfitu. No ovog se puta 'suzdržala' pa nije došla u polugolom izdanju, no nije nosila grudnjak pa joj je bujno poprsje 'ispadalo'.
Megan Fox je bila na zabavi Gold Party, koju organiziraju Jay-Z i Beyoncé, nakon dodjele Oscara. Pojavila se u crnoj mini haljini inspiriranoj donjim rubljem, s korzetnim bočnim dijelovima koji naglašavaju struk i čipkastim košaricama.
Politički triler "Jedna bitka za drugom" (One Battle After Another) redatelja Paula Thomasa Andersona na Oscarima je proglašen najboljim filmom. Film, koji je u utrku ušao s impresivnih trinaest nominacija, na kraju je osvojio čak šest zlatnih kipića, potvrdivši status kritičarskog i komercijalnog fenomena.
U drugoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' pobjedu je odnio Sven Pocrnić. Nakon snažnog nastupa kao Marko Perković Thompson u prvoj epizodi, u drugoj je napravio potpuni kontrast i postao Britney Spears.
U petak navečer u Hrvatskom narodnom kazalištu održana je dodjela medijske nagrade Večernjakova ruža, koja ove godine slavi svoj 32. rođendan.
Maja Šuput stigla je u petak navečer na dodjeli nagrade Večernjakova ruža u neobičnoj haljini koja na prvi pogled izgleda kao muško odijelo. S njom je stigao i Šime Elez koji je nosio odgovarajuće odijelo.
Nakon gotovo dvije godine i duge pravne bitke, policijska snimka uhićenja pop zvijezde Justina Timberlakea iz lipnja 2024. godine napokon je ugledala svjetlo dana.
