Dubrovnik opet na svjetskoj sceni FOTO Pogledajte kako izgleda snimanje posljednje sezone Netflixovog hita u Dubrovniku

Dubrovnik je postao kulisa za snimanje posljednje, pete sezone popularne Netflixove serije 'Outer Banks'. Na prvim fotografijama sa seta vidi se veliki broj ljudi, filmska oprema i glumci koji pripremaju nove scene. Autori serije Shannon Burke, Josh Pate i Jonas Pate potvrdili su da će ovo ujedno biti i posljednja sezona. U dirljivoj objavi prisjetili su se kako je sve počelo još 2017. godine: 'Naišli smo na fotografiju tinejdžera na plaži u sumrak tijekom nestanka struje. Ta nas je slika inspirirala za priču o četvero prijatelja koji žele uživati u životu. Iz toga je nastao misterij koji ih je vodio kroz pet godina avantura, potrage za blagom i prijateljstva.'