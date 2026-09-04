Prokurative zapjevale Runjićeve hitove FOTO Pogledajte kako je bilo na prvoj večeri Splitskog festivala

Splitski festival počeo je u petak navečer programom posvećenim Zdenku Runjiću, autoru čije su pjesme obilježile dalmatinsku glazbu. Na Prokurativama su njegove skladbe izveli Marko Tolja, Natali Dizdar, Ivana Starčević i Maja Posavec uz Jazz orkestar HRT-a pod ravnanjem Mirona Hausera. Festival se nastavlja u subotu praizvedbom dalmatinskog jukebox mjuzikla 'Galeb i ja' u režiji Ivana Lea Leme. Mjuzikl je nastao na pjesmama čije su stihove pisali Tomislav Zuppa, Jakša Fiamengo i Momčilo Popadić

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