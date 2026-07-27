FOTO Pogledajte kako je bilo na RockLiveu u Koprivnici! Svirali Baby Lasagna, Mile Kekin...

RockLive u Koprivnici i ove je godine okupio brojna zvučna imena. Tako je u četvrtak nastupio Kawasaki 3P, u petak je sviralo Zabranjeno pušenje i Mašinko, a u subotu Baby Lasagna i Mile Kekin
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U koprivničkom Kampusu je u četvrtak, 24. srpnja počeo RockLive. Festivalsku pozornicu su u četvrtak
zauzeli Mortal Kombat, Kawasaki 3P, Six Pack, Petar Pank i Seljačka buna.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
U koprivničkom Kampusu je u četvrtak, 24. srpnja počeo RockLive. Festivalsku pozornicu su u četvrtak
zauzeli Mortal Kombat, Kawasaki 3P, Six Pack, Petar Pank i Seljačka buna. |
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
U koprivničkom Kampusu je u četvrtak, 24. srpnja počeo RockLive. Festivalsku pozornicu su u četvrtak
zauzeli Mortal Kombat, Kawasaki 3P, Six Pack, Petar Pank i Seljačka buna.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
U petak, 25. srpnja su nastupili Flesh, Emberam, ATHE i Doom Templ. Na glavnoj pozornici svirali su Zabranjeno pušenje, Brkovi, ABOP, Mašinko, Fraktura Mozga i Mile Mijač & krivo društvo.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Posljednjeg dana festivala, u subotu 25. srpnja svirali su Baby Lasagna, Mile Kekin, Bolesna Braća, IDEM, Šarena Pojava i BeetanTone.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
U ostatku galerije pogledajte kako je bilo na 15. izdanju festivala.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL