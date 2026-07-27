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FOTO Pogledajte kako je bilo na RockLiveu u Koprivnici! Svirali Baby Lasagna, Mile Kekin...

RockLive u Koprivnici i ove je godine okupio brojna zvučna imena. Tako je u četvrtak nastupio Kawasaki 3P, u petak je sviralo Zabranjeno pušenje i Mašinko, a u subotu Baby Lasagna i Mile Kekin
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Koprivnica: Druga večer RockLive Festivala
U koprivničkom Kampusu je u četvrtak, 24. srpnja počeo RockLive. Festivalsku pozornicu su u četvrtak zauzeli Mortal Kombat, Kawasaki 3P, Six Pack, Petar Pank i Seljačka buna. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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U koprivničkom Kampusu je u četvrtak, 24. srpnja počeo RockLive. Festivalsku pozornicu su u četvrtak zauzeli Mortal Kombat, Kawasaki 3P, Six Pack, Petar Pank i Seljačka buna. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Komentari 1

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