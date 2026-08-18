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HOLIVUD NA JADRANU

FOTO Pogledajte kako su prije 17 godina Beyonce i Jay-Z uživali na jahti u Dubrovniku

Prije točno 17 godina, 18. kolovoza 2009., Beyoncé je uživala na luksuznoj jahti Va Bene usidrenoj ispred Dubrovnika. Fotografije svjetske zvijezde koja se sunčala i odmarala na 47,5-metarskom plovilu obišle su medije, a uz nju je na hrvatsku obalu stigao i suprug Jay-Z
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ARHIVA - 2009. Dubrovnik: R'n'B zvijezda Beyonce s Jay Z-jem plovi dubrova?kim akvatorijem
Slavni par na ljetovanje je stigao privatnim zrakoplovom, nakon čega su se ukrcali na luksuznu 47-metarsku jahtu kojom su krstarili Jadranom. | Foto: Grgo Jelavic/24sata
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Slavni par na ljetovanje je stigao privatnim zrakoplovom, nakon čega su se ukrcali na luksuznu 47-metarsku jahtu kojom su krstarili Jadranom. | Foto: Grgo Jelavic/24sata
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