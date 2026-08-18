FOTO Pogledajte kako su prije 17 godina Beyonce i Jay-Z uživali na jahti u Dubrovniku

Prije točno 17 godina, 18. kolovoza 2009., Beyoncé je uživala na luksuznoj jahti Va Bene usidrenoj ispred Dubrovnika. Fotografije svjetske zvijezde koja se sunčala i odmarala na 47,5-metarskom plovilu obišle su medije, a uz nju je na hrvatsku obalu stigao i suprug Jay-Z
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Slavni par na ljetovanje je stigao privatnim zrakoplovom, nakon čega su se ukrcali na luksuznu 47-metarsku jahtu kojom su krstarili Jadranom.
| Foto: Grgo Jelavic/24sata
Slavni par na ljetovanje je stigao privatnim zrakoplovom, nakon čega su se ukrcali na luksuznu 47-metarsku jahtu kojom su krstarili Jadranom. |
Foto: Grgo Jelavic/24sata
Slavni par na ljetovanje je stigao privatnim zrakoplovom, nakon čega su se ukrcali na luksuznu 47-metarsku jahtu kojom su krstarili Jadranom.
| Foto: Grgo Jelavic/24sata
Plan je uključivao posjet Mljetu, Hvaru i Kornatima, no epicentar boravka bio je Dubrovnik.
| Foto: Grgo Jelavic/24sata
Biser Jadrana ugostio ih je u punom sjaju, a fotografi su ih pratili u stopu. Večeri su bile rezervirane za ekskluzivne lokacije, poput restorana 'Gils' u srcu Staroga grada.
| Foto: Grgo Jelavic/24sata
Nakon večere krenuli su prema brodu, a za njima su išli fotografi i snimatelji koji su pokušavali zabilježiti njihov izlazak. Upravo tad situacija je izmaknula kontroli.
| Foto: Grgo Jelavic/24sata
Tjelohranitelj je pokušavao udaljiti okupljene snimatelje, a naguravanje je ubrzo preraslo u fizički obračun.
| Foto: Grgo Jelavic/24sata
Na snimkama koje su potom obišle svijet vidi se kako tjelohranitelj udara kameru, dok mu snimatelj uzvraća stativom.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
- Jako nam je žao što je došlo do incidenta, ali to neće zasjeniti naš boravak u Hrvatskoj - poručili su supružnici.
| Foto: Grgo Jelavic/24sata
- Navikli smo da nas paparazzi prate u stopu, ali ne i da novinari postanu agresivni ako im se zabrani snimanje. Sretni smo jedino što nitko nije ozbiljnije stradao u incidentu - dodali su.
| Foto: Grgo Jelavic/24sata
Beyoncé i Jay-Z nastavili su se vraćati na Jadran, a posebno mjesto u njihovoj obiteljskoj priči dobio je Hvar.
| Foto: Grgo Jelavic/24sata
Tijekom boravka 2011. Beyoncé je snimila stablo obraslo plavim bršljanom, odnosno blue ivy, a kasnije je otkrila da ju je upravo taj prizor inspirirao za ime njihove kćeri.
| Foto: Grgo Jelavic/24sata
Foto Grgo Jelavic/24sata
Foto Grgo Jelavic/24sata
Foto Grgo Jelavic/24sata
Foto Grgo Jelavic/24sata
Foto Grgo Jelavic/24sata
Foto Grgo Jelavic/24sata
Foto Grgo Jelavic/24sata