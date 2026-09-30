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NOVI OBITELJSKI DOM

FOTO Pogledajte novi stan Anje Alavanje: 'Kreće renovacija, bye-bye masažama i bubregu!'

Voditeljica i novinarka Anja Alavanja Viljevac pokazala je svojim pratiteljima na društvenim mrežama stan koji je kupila i koji ide u renovaciju. Našalila se oko troškova renovacije...
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FOTO Pogledajte novi stan Anje Alavanje: 'Kreće renovacija, bye-bye masažama i bubregu!'
Anja Alavanja Viljevac i suprug Vedran kupili su veći stan za svoju peteročlanu obitelj, a sada je na redu njegova kompletna adaptacija. Anja je objavila snimku na kojoj obilazi novu nekretninu i pritom se šali na račun troškova | Foto: Instagram/Anja Alavanja Viljevac
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Anja Alavanja Viljevac i suprug Vedran kupili su veći stan za svoju peteročlanu obitelj, a sada je na redu njegova kompletna adaptacija. Anja je objavila snimku na kojoj obilazi novu nekretninu i pritom se šali na račun troškova | Foto: Instagram/Anja Alavanja Viljevac
Komentari 2

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