FOTO Pogledajte novi stan Anje Alavanje: 'Kreće renovacija, bye-bye masažama i bubregu!'

Voditeljica i novinarka Anja Alavanja Viljevac pokazala je svojim pratiteljima na društvenim mrežama stan koji je kupila i koji ide u renovaciju. Našalila se oko troškova renovacije...
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Anja Alavanja Viljevac i suprug Vedran kupili su veći stan za svoju peteročlanu obitelj, a sada je na redu njegova kompletna adaptacija. Anja je objavila snimku na kojoj obilazi novu nekretninu i pritom se šali na račun troškova
| Foto: Instagram/Anja Alavanja Viljevac
Anja Alavanja Viljevac i suprug Vedran kupili su veći stan za svoju peteročlanu obitelj, a sada je na redu njegova kompletna adaptacija. Anja je objavila snimku na kojoj obilazi novu nekretninu i pritom se šali na račun troškova |
Foto: Instagram/Anja Alavanja Viljevac
Anja Alavanja Viljevac i suprug Vedran kupili su veći stan za svoju peteročlanu obitelj, a sada je na redu njegova kompletna adaptacija. Anja je objavila snimku na kojoj obilazi novu nekretninu i pritom se šali na račun troškova
| Foto: Instagram/Anja Alavanja Viljevac
'Štokovi i vrata, bye-bye skin boosteri. Klime u svakoj sobi, bye-bye anticelulitni tretmani, knauf – masaže, spa... Novi parket, bye-bye putovanja, možda i skijanje. I majstor, bye-bye bubreg', našalila se nabrajajći što sve treba renovirati
| Foto: Instagram/Anja Alavanja Viljevac
U opisu videa napisala je: 'Kažu da je 50 tisuća za adaptaciju najbolje potrošenih 100 tisuća'
| Foto: Instagram/Anja Alavanja Viljevac
Iako trenutačno izgleda daleko od gotovog doma, Anjin novi stan uskoro bi trebao dobiti potpuno novo ruho i postati obiteljski dom.
| Foto: Instagram/Anja Alavanja Viljevac
Foto Instagram/Anja Alavanja Viljevac
Foto Instagram/Anja Alavanja Viljevac
Foto Instagram/Anja Alavanja Viljevac
Anju Alavanju Viljevac publika je upoznala u showu 'Story Supernova' na Novoj TV, a od tada je izgradila uspješnu karijeru TV voditeljice i novinarke
| Foto: Nova TV
Njena karijera u potpunosti je vezana uz televiziju -kao voditeljica, reporterka i novinarka, a gledatelji su je imali priliku pratiti i u emisiji "Zdravlje na kvadrat"
| Foto: /Instagram
Foto boris scitar
Foto Nova TV
Foto /Instagram
Foto Instagram
Foto Hrvoje Jelavic/Vecernji list
Foto boris scitar
Tijekom godina radila je na brojnim televizijama od Nove TV, HRT-a, CMC-a do Fight Channela
| Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto boris scitar
Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu
| Foto: boris scitar
Foto boris scitar
Foto boris scitar
Foto boris scitar
Više puta je pričala o tome kako posao na televiziji zna biti stresan i nepredvidiv, pa slobodno vrijeme koristi za opuštanje uz pilates
| Foto: boris scitar
Foto boris scitar
Foto boris scitar
Anja ima tri sina - Jakova i Ivora, iz prvog braka sa Željkom Romcem, te najmlađeg sina Dana, iz braka s Vedranom Viljevcem za kojeg se udala 2021. godine
| Foto: boris scitar
Foto boris scitar
Foto boris scitar
Foto boris scitar
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Nino Strmotic - Vecernji list
Foto Luka Klun/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Boris Scitar/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL// ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL -/ ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Martina Popovcic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Jurica Galoic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Visnjic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Borna filic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL/ - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA