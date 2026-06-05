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Jao, Majo, sve ti ispalo! Šuput imala kratke hlačice, okrenula se. Publika je imala što vidjeti

Maja Šuput je nastupila u Rijeci pred studentima u srijedu, a posebno je oduševila svojim outfitom u kojem je pokazala vitke noge.
Jao, Majo, sve ti ispalo! Šuput imala kratke hlačice, okrenula se. Publika je imala što vidjeti
'I kako sad da ja nekom objasnim kako je srijeda bila najbolja subota na svijetu?', napisala je Maja na društvenim mrežama, objavivši fotografije svog nastupa sa Student Day Festivala.  | Foto: Ivor Mažar
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'I kako sad da ja nekom objasnim kako je srijeda bila najbolja subota na svijetu?', napisala je Maja na društvenim mrežama, objavivši fotografije svog nastupa sa Student Day Festivala.  | Foto: Ivor Mažar
Komentari 21

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