UPS
Jao, Majo, sve ti ispalo! Šuput imala kratke hlačice, okrenula se. Publika je imala što vidjeti
Maja Šuput je nastupila u Rijeci pred studentima u srijedu, a posebno je oduševila svojim outfitom u kojem je pokazala vitke noge.
'I kako sad da ja nekom objasnim kako je srijeda bila najbolja subota na svijetu?', napisala je Maja na društvenim mrežama, objavivši fotografije svog nastupa sa Student Day Festivala.
| Foto: Ivor Mažar
'I kako sad da ja nekom objasnim kako je srijeda bila najbolja subota na svijetu?', napisala je Maja na društvenim mrežama, objavivši fotografije svog nastupa sa Student Day Festivala. |
Foto: Ivor Mažar
'I kako sad da ja nekom objasnim kako je srijeda bila najbolja subota na svijetu?', napisala je Maja na društvenim mrežama, objavivši fotografije svog nastupa sa Student Day Festivala.
| Foto: Ivor Mažar
'Hvala 4000 studenata koji su do zore ostali na visini zadatka. Bilo mi je savršeno, hvala za ljubav i energiju', poručila je.
| Foto: Ivor Mažar
Foto Ivor Mažar
A svi su primijetili njezinu izazovnu kombinaciju.
| Foto: Ivor Mažar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mažar
Efektni crni kombinezon i svjetlucave mrežaste hulahopke koje su naglasile njene noge privukle su pažnju, a sve je upotpunila cipelama na visoku petu.
| Foto: Ivor Mažar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mažar
'Vremenu u inat oblačim boju sunca, hedonizirat ću cijeli dan, a navečer se vidimo u Rijeci na koncertu' poručila je Šuput u pripijenoj haljini s dubokim dekolteom i otvorenim strukom uoči koncerta.
| Foto: Instagram
Cijelo izdanje upotpunila je efektnom ogrlicom i prepoznatljivim osmijehom.
| Foto: Instagram
Pjevačica je prije nekoliko dana potvrdila prekid veze sa Šimom Elezom, prošlogodišnjim Gospodinom Savršenim.
| Foto: Instagram
- Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti - rekla je kroz smijeh za Dnevnik.hr.
| Foto: Instagram
Šime se potom kratko oglasio za Net.hr.
| Foto: Instagram
- Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati - poručio je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Iako vezu nikad nisu službeno potvrdili, sve je postalo jasno nakon što ih je čitatelj 24sata snimio na jahti kako leže i izmjenjuju nježnosti.
| Foto: instagram
Kasnije se šuškalo kako je ljubav planula na snimanju Majina spota za pjesmu 'Nisam ja za male stvari', ali upućeni su nam rekli kako su strasti počele na jednom partyju još u svibnju prošle godine.
| Foto: instagram
Netom prije Maja se razvela od Nenada Tatarinova. Detalje su uspjeli skrivati od javnosti čak šest mjeseci, a sam postupak finalizirali su u proljeće 2025. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Posebno romantičan je bio Pariz.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram