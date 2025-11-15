FOTO Pogledajte tko je sve došao na drugu premijeru mjuzikla 'Cabaret' u HNK2

Nova scena Hrvatskoga narodnog kazališta, HNK2, otvorena je u petak 14. studenoga prvim naslovom – mjuziklom 'Cabaret' u režiji i koreografiji Lea Mujića. Veliki uspjeh ponovio se i u subotu na drugoj večeri premijere.
U petak navečer je u Ulici Božidara Adžije 7a premijerno izveden mjuzikl ‘Cabaret’ koji je publiku odveo u zadimljene klubove kasnoga vajmarskog Berlina.
Drugi dan premijere bio je u subotu, a ispunjeno gledalište potvrdilo je da je zaista riječ o hit mjuziklu.
Publika je potpuno ispunila dvoranu, a u redovima gledatelja našla su se i brojna poznata lica.
Djelo su stvorili John Kander (glazba), Fred Ebb (stihovi) i Joe Masteroff (libreto), a temelji se na drami 'I Am a Camera' Johna Van Drutena, nastaloj prema romanu Christophera Isherwooda 'Goodbye to Berlin'.
U premijernoj izvedbi Fabijan Komljenović preuzeo je ulogu Emceeja, Lana Ujević Telenta glumila je Sally Bowles, dok su Marin Klišmanić, Ivana Boban, Ozren Bilušić, Tesa Litvan i Damir Markovina tumačili ključne likove berlinskog kabareta.
U velikom ansamblu sudjeluju članovi sve tri umjetničke grane HNK-a, uz posebno formirani Kit Kat Klub.
