FOTO Pogledajte tko je sve od poznatih došao u HNK na premijeru Krležinih zastava
U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu u petak je održana premijera Krležinih Zastava u režiji Ivana Planinića. Riječ je o scenskoj adaptaciji najvećeg, a ujedno i najkompleksnijeg Krležina romana koji se žanrovski može odrediti kao povijesni, politički, ljubavni i obiteljski roman te roman o odrastanju. Uloge u predstavi igraju Livio Badurina, Nina Violić, Jadranka Đokić, Goran Grgić, Živko Anočić i Marin Klišmanić, a uz njih nastupa i troje plesača i troje glazbenika. U galeriji pogledajte tko je sve od poznatih došao na premijeru.