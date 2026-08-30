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OBJAVILA VIDEO

FOTO Ponoćni tretman: Laura Prgomet stavila je filere u guzu

Laura Prgomet iz 'Gospodina Savršenog' objavila je video s tretmana koji je obavila u noći na nedjelju. S puta se Laura zaputila u salon kako ne bi propustila usavršiti liniju. Osim filera u guzu, obavila je i 'hip dips' tretman
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FOTO Ponoćni tretman: Laura Prgomet stavila je filere u guzu
U videu je Laura rekla kako je prošla ponoć i da je na tretman došla s puta | Foto: Instagram/Laura Prgomet
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U videu je Laura rekla kako je prošla ponoć i da je na tretman došla s puta | Foto: Instagram/Laura Prgomet
Komentari 15

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