FOTO Ponoćni tretman: Laura Prgomet stavila je filere u guzu

Laura Prgomet iz 'Gospodina Savršenog' objavila je video s tretmana koji je obavila u noći na nedjelju. S puta se Laura zaputila u salon kako ne bi propustila usavršiti liniju. Osim filera u guzu, obavila je i 'hip dips' tretman
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U videu je Laura rekla kako je prošla ponoć i da je na tretman došla s puta
| Foto: Instagram/Laura Prgomet
U videu je Laura rekla kako je prošla ponoć i da je na tretman došla s puta |
Foto: Instagram/Laura Prgomet
U videu je Laura rekla kako je prošla ponoć i da je na tretman došla s puta
| Foto: Instagram/Laura Prgomet
Osim što je stavila filere u guzu, odradila je i 'hip dips' tretman, odnosno popunjavanje udubljenja na bočnoj strani bokova kako bi prijelaz između struka i bokova bio glađi
| Foto: Instagram/Laura Prgomet
Foto Instagram/Laura Prgomet
Laura je nedavno bila na vjenčanju, a osim bujnih grudi, otkrila je i da se i ona želi udati.
| Foto: instagram
"Živjela ljubav! (I udala se i ja nekad, dat će Bog hahahahahah)", napisala je uz fotografije u zelenoj haljini.
| Foto: instagram
Pozirala je obasjana suncem, dok je uživala u svatovima.
| Foto: instagram
Prije nekoliko dana Laura je objavila fotke na kojima se ljubi i grli s misterioznim muškarcem, a prema komentarima objave on je njen novi dečko.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Osim novog dečka, Laura se pohvalila i s bujnim poprsjem dok je pozirala u minijaturnom badiću na pješčanoj plaži u Španjolskoj.
| Foto: Instagram
Novi par na fotkama nije skrivao zaljubljenost, a dok su im neki od pratitelja poželjeli sreću, drugi dio pratitelja sumnja u samu iskrenost njihove veze.
| Foto: Instagram
- Savršenijeg nema, šogi - odgovorila je Laura na komentar jednog pratitelja te time potvrdila kako je njen novi dečko za nju bolji od 'Gospodina savršenog', Šime Eleza.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Posljednjih nekoliko dana Laura Prgomet objavljuje fotografije sa svojeg ljetovanja.
| Foto: instagram
Nedavno je objavila nekoliko fotki s plaže te uz njih napisala: 'Ovako izgleda kad odeš na more, ali zaboraviš badić... Snađi se, druže'.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Ovog ljeta bila je i u Grčkoj s Nevenom Ciganovićem i kolegicom iz 'Savršenog', Barbarom Mandarić. Njihove je fotke objavio Ciganović na društvenim mrežama.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Podsjetimo, početkom srpnja Laura je napravila incident u jednom durovačkom kafiću.
| Foto: RTL
Zbog toga je privedena i odvedena na triježnjenje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Instagram/Laura Prgomet
Foto Instagram/Laura Prgomet
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram