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WOW, KAKAV SKOK!

FOTO Poput morske sirene: Mama Renata u nikad manjem badiću pokazala fit tijelo

Renata Lovrinčević Buljan napokon je došla na svoje. Ljeto je u punom mahu, a ona svakodnevno uživa uz more. Poznata po svojim skokovima, uspjela je ponovno zadiviti, pokazujući pritom svu raskoš svoje utrenirane figure
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FOTO Poput morske sirene: Mama Renata u nikad manjem badiću pokazala fit tijelo
Mama Renata nije dugo izdržala ležeći na suncu, pa se odlučila rashladiti skokom u more. | Foto: Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
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Mama Renata nije dugo izdržala ležeći na suncu, pa se odlučila rashladiti skokom u more. | Foto: Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Komentari 5

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