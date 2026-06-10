FOTO Postala je prava svjetska senzacija i skidala se u toples, no vjera joj je i dalje najvažnija

Kate Upton je od djevojke zaljubljene u jahanje izrasla u jednu od najpoznatijih svjetskih manekenki i glumica. Njezin život obilježili su slava, kontroverze i obiteljska sreća, ali i čvrsta predanost vlastitim vrijednostima i vjeri.
Kate Upton, punim imenom Katherine Elizabeth Upton, američka je manekenka i glumica rođena 10. lipnja 1992. godine u gradu St. Joseph u SAD-u. Međunarodnu slavu stekla je zahvaljujući pojavljivanju u časopisu Sports Illustrated Swimsuit Issue, gdje je debitirala 2011. godine, a već sljedeće godine postala zaštitno lice naslovnice.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Kate Upton, punim imenom Katherine Elizabeth Upton, američka je manekenka i glumica rođena 10. lipnja 1992. godine u gradu St. Joseph u SAD-u. Međunarodnu slavu stekla je zahvaljujući pojavljivanju u časopisu Sports Illustrated Swimsuit Issue, gdje je debitirala 2011. godine, a već sljedeće godine postala zaštitno lice naslovnice.
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Foto: Hubert Boesl/DPA
Kate Upton, punim imenom Katherine Elizabeth Upton, američka je manekenka i glumica rođena 10. lipnja 1992. godine u gradu St. Joseph u SAD-u. Međunarodnu slavu stekla je zahvaljujući pojavljivanju u časopisu Sports Illustrated Swimsuit Issue, gdje je debitirala 2011. godine, a već sljedeće godine postala zaštitno lice naslovnice.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Naslovnicu ovog prestižnog izdanja krasila je i 2013. te 2017. godine, čime se svrstala među najprepoznatljivija imena suvremenog modelinga. Osim uspješne modne karijere, ostvarila je i niz zapaženih uloga na filmu i televiziji.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Njezina obitelj ima bogatu sportsku i poslovnu tradiciju. Majka Shelley Davis bila je prvakinja savezne države Teksas u tenisu, dok je otac Jeff Upton radio kao ravnatelj srednjoškolskog sportskog programa. Katein stric Fred Upton bio je dugogodišnji član američkog Kongresa, a njezin pradjed Frederick Upton jedan je od suosnivača kompanije Whirlpool, jednog od najvećih svjetskih proizvođača kućanskih aparata.
| Foto: Dennis Van Tine/DPA
Godine 1999. obitelj se preselila u Melbourne na Floridi, gdje je Kate pohađala privatnu kršćansku školu Holy Trinity Episcopal Academy. Još tijekom djetinjstva pokazivala je izniman talent za jahanje te se natjecala na nacionalnoj razini u disciplinama Američkog udruženja za Paint konje (APHA). S konjem Roanie osvojila je tri druga mjesta na svjetskim prvenstvima te niz drugih zapaženih rezultata, dok je s drugim konjem Colbyjem nastavila nizati uspjehe u western jahanju.
| Foto: WALTER / BESTIMAGE/BESTIMAGE
Njezina profesionalna manekenska karijera započela je 2008. godine nakon što je prisustvovala castingu agencije Elite Model Management u Miamiju, gdje je odmah potpisala ugovor. Kasnije se preselila u New York i pridružila agenciji IMG Models. U početku je surađivala s brendovima poput Garagea i Dooney & Bourkea, a ubrzo je postala zaštitno lice modne kuće Guess.
| Foto: Anthony Behar/SIPA USA
Pravi proboj dogodio se 2011. godine kada se pojavila u posebnom izdanju časopisa Sports Illustrated Swimsuit Issue te osvojila priznanje za najbolju debitanticu godine. Nakon toga surađivala je s brojnim poznatim modnim kućama i časopisima, uključujući Vogue, Harper's Bazaar, GQ, Cosmopolitan, Glamour i Esquire. Fotografirala se za kampanje brendova kao što su David Yurman, Sam Edelman, Betsey Johnson, Victoria's Secret, Express i Bobbi Brown.
| Foto: Alberto E. Tamargo/SIPA USA
Veliku popularnost na društvenim mrežama stekla je 2011. godine kada je video njezina plesanja na utakmici košarkaškog kluba Los Angeles Clippers postao viralan. Godinu dana kasnije ponovno je privukla pozornost javnosti videom u kojem izvodi ples Cat Daddy, čime je dodatno učvrstila status internetske senzacije.
| Foto: IMAGO/RW/IMAGOSTOCK&PEOPLE
Osim u modelingu, Kate Upton uspješno se okušala i u glumi. Filmski debi ostvarila je 2011. godine u komediji "Tower Heist", a zatim je glumila u filmu "The Three Stooges". Posebnu pozornost izazvala je njezina uloga sestre Bernice, koja je izazvala kritike dijela vjerske javnosti zbog načina na koji je lik prikazan u promotivnim materijalima filma.
| Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM
Kasnije je ostvarila zapaženu ulogu u komediji "The Other Woman", gdje je glumila uz Cameron Diaz i Leslie Mann, a 2017. pojavila se u filmu "The Layover". Iste godine snimila je scene za film "The Disaster Artist", dok je 2024. postala voditeljica modne reality emisije "Dress My Tour".
| Foto: Hubert Boesl
U svijetu mode Kate Upton nastavila je nizati uspjehe. Godine 2012. proglašena je petom najseksepilnijom manekenkom prema Models.com, a našla se i među najatraktivnijim ženama prema izboru časopisa AskMen i Maxim. Godine 2013. osvojila je nagradu Model godine na dodjeli Style Awards tijekom Mercedes-Benz Fashion Weeka u New Yorku. Bila je i zvijezda posebne naslovnice povodom 100. obljetnice časopisa Vanity Fair, koju je fotografirala slavna Annie Leibovitz.
| Foto: Hubert Boesl
Kate Upton otvoreno govori o važnosti kršćanske vjere u svom životu. U intervjuima je isticala da joj je vjera pružala snagu tijekom karijere te je opisala situaciju sa snimanja kada je netko ismijavao njezino nošenje križa. Taj događaj potaknuo ju je da tetovira mali križ na unutarnjoj strani prsta kako bi simbol svoje vjere uvijek nosila sa sobom.
| Foto: Regina Wagner/DPA
Godine 2014. bila je među poznatim osobama čije su privatne fotografije nezakonito objavljene na internetu nakon hakerskog napada koji je izazvao veliku međunarodnu pozornost.
| Foto: Instagram/Kate Upton
Iste godine započela je vezu s profesionalnim bejzbolašem Justinom Verlanderom. Par se zaručio 2016., a vjenčao 2017. godine u Toskani u Italiji. Zajedno imaju kćer rođenu 2018. godine i sina koji je rođen 2025. godine.
| Foto: Instagram/Kate Upton
Foto Instagram/Kate Upton
Foto Instagram/Kate Upton
Foto Instagram/Kate Upton
Foto Instagram/Kate Upton
Foto Instagram/Kate Upton
Foto Instagram/Kate Upton
Foto Instagram/Kate Upton
Foto Instagram/Kate Upton
Foto CAMA, JOMI10
Foto CAMA, JOMI10
Foto Screenshot Instagram
Foto Instagram royal
Foto Instagram royal
Foto Instagram royal
Foto Harry Uzoka
Foto Harry Uzoka
Foto Patricia Schlein/Press Association/PIXSELL
Foto Ian West/Press Association/PIXSELL