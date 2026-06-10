FOTO Postala je prava svjetska senzacija i skidala se u toples, no vjera joj je i dalje najvažnija

Kate Upton otvoreno govori o važnosti kršćanske vjere u svom životu. U intervjuima je isticala da joj je vjera pružala snagu tijekom karijere te je opisala situaciju sa snimanja kada je netko ismijavao njezino nošenje križa. Taj događaj potaknuo ju je da tetovira mali križ na unutarnjoj strani prsta kako bi simbol svoje vjere uvijek nosila sa sobom. | Foto: Regina Wagner/DPA