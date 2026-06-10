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KATE UPTON SLAVI 34. ROĐENDAN

FOTO Postala je prava svjetska senzacija i skidala se u toples, no vjera joj je i dalje najvažnija

Kate Upton je od djevojke zaljubljene u jahanje izrasla u jednu od najpoznatijih svjetskih manekenki i glumica. Njezin život obilježili su slava, kontroverze i obiteljska sreća, ali i čvrsta predanost vlastitim vrijednostima i vjeri.
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Kate Upton, punim imenom Katherine Elizabeth Upton, američka je manekenka i glumica rođena 10. lipnja 1992. godine u gradu St. Joseph u SAD-u. Međunarodnu slavu stekla je zahvaljujući pojavljivanju u časopisu Sports Illustrated Swimsuit Issue, gdje je debitirala 2011. godine, a već sljedeće godine postala zaštitno lice naslovnice. | Foto: Hubert Boesl/DPA
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Kate Upton, punim imenom Katherine Elizabeth Upton, američka je manekenka i glumica rođena 10. lipnja 1992. godine u gradu St. Joseph u SAD-u. Međunarodnu slavu stekla je zahvaljujući pojavljivanju u časopisu Sports Illustrated Swimsuit Issue, gdje je debitirala 2011. godine, a već sljedeće godine postala zaštitno lice naslovnice. | Foto: Hubert Boesl/DPA
Komentari 3

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