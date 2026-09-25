FOTO Od Jimmyja se oprostili kolege, prijatelji i dimnjačari: 'Hvala ti za našu pjesmu...'

U Maloj dvorani KD Vatroslav Lisinski, prijatelji i kolege okupili su se na komemoraciji za velikana hrvatske glazbe, Stjepana Jimmyja Stanića koji je preminuo 30. kolovoza u Zagrebu, u 98. godini života
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Okupljenima su se obratili Nikša Bratoš, Boris Ciglenečki i Drago Diklić
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Okupljenima su se obratili Nikša Bratoš, Boris Ciglenečki i Drago Diklić |
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Okupljenima su se obratili Nikša Bratoš, Boris Ciglenečki i Drago Diklić
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Počast Jimmyju došli su odati mnogi njegovi prijatelji i kolege
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Među okupljenima su bili i Sanja Doležal te Vladimir Kočiš Zec
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Na komemoraciju je došla i skupina dimnjačara koji su se Jimmyju zahvalili na pjesmi 'Dimnjačar'
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Mia Dimšić
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Silvestar Dragoje Šomi i Miroslav Stanić Jimmy
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Luka Korlaet
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Miro Ungar
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Boris Ciglenečki
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Drago Diklić
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Stjepan Jimmyj Stanić preminuo je 30. kolovoza u Zagrebu, u 98. godini života
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL