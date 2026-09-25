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KOMEMORACIJA

FOTO Od Jimmyja se oprostili kolege, prijatelji i dimnjačari: 'Hvala ti za našu pjesmu...'

U Maloj dvorani KD Vatroslav Lisinski, prijatelji i kolege okupili su se na komemoraciji za velikana hrvatske glazbe, Stjepana Jimmyja Stanića koji je preminuo 30. kolovoza u Zagrebu, u 98. godini života
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Zagreb: Komemoracija za Stjepana Jimmyja Stanića
Okupljenima su se obratili Nikša Bratoš, Boris Ciglenečki i Drago Diklić | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Okupljenima su se obratili Nikša Bratoš, Boris Ciglenečki i Drago Diklić | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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