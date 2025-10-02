ŽIVOT JU ODVEO U DRUGOM SMJERU
FOTO Prije 16 godina oduševila je u 'Supertalentu', a evo kako danas izgleda Monica Rogić...
Monica Milošević (ex Rogić) iz Rijeke, javnosti je postala poznata još 2009. kad je sa samo 12 godina u prvoj sezoni 'Supertalenta' oduševila glasom i osvojila drugo mjesto. Nakon showa nastupala je diljem Hrvatske, predstavljala zemlju na Sanremo Junior festivalu i gradila glazbenu karijeru, ali kasnije je odlučila skrenuti drugim putem
- Taj period života bio mi je prekrasan i gotovo da ne postoji nijedna loša uspomena, osim upale grla u polufinalu. Iako je prošlo gotovo 16 godina od mog sudjelovanja, sjećam se svakog trenutka, osjećaja kada sam prvi put stala na pozornicu, što je istovremeno bilo i strašno i predivno - ispričala nam je Monika (28).
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
- Djetetu je ponekad lakše; ideš čistog uma, bez opterećenja, vođena samo ljubavlju prema onome što radiš i željom da te drugi čuju. Sjećam se i nestrpljivosti tijekom polufinala i finala, čarobnog osjećaja iščekivanja trenutka kada ću izaći, a posebno me veselilo što su obitelj i prijatelji bili u publici, strastveno navijali i bacali medvjediće - to mi je bilo nezaboravno! Žiri je bio divan, a kandidati jednako talentirani - dodala je.
| Foto: NOVA TV
Riječanka se i dalje bavi glazbom rekreativno.
| Foto: Privatni album
Pjeva u riječkom zboru 'Josip Kaplan' i povremeno na svečanim događanjima, ali profesionalno vodi život u poduzetništvu.
| Foto: Privatni album
Sa suprugom Mišelom vlasnica je kafića i slastičarnice 'MON LE MI' na Trsatu, poznate po toploj atmosferi i raznovrsnoj ponudi kolača i doručaka.
| Foto: Privatni album
- Veliki dio te topline nosi upravo moj Mišel, koji uistinu uživa u radu s ljudima, a oni ga zauzvrat obožavaju. Prolazite li pokraj kafića i čujete glasni smijeh i šalu, to je uglavnom on; zaslužan što nam gosti poput bake Nadice nose mali znak pažnje iz Crkve, Carla iznenadi domaćom šalšom svoje majke (direktno iz Meksika), a znajući koliko Mišel voli bledske kremšnite, zna stići i kolač čak iz Slovenije - smijeh.
| Foto: Privatni album
Foto Privatni album
