ŽIVOT JU ODVEO U DRUGOM SMJERU

FOTO Prije 16 godina oduševila je u 'Supertalentu', a evo kako danas izgleda Monica Rogić...

Monica Milošević (ex Rogić) iz Rijeke, javnosti je postala poznata još 2009. kad je sa samo 12 godina u prvoj sezoni 'Supertalenta' oduševila glasom i osvojila drugo mjesto. Nakon showa nastupala je diljem Hrvatske, predstavljala zemlju na Sanremo Junior festivalu i gradila glazbenu karijeru, ali kasnije je odlučila skrenuti drugim putem
Zagreb: Finalna emisija showa Supertalent, pobjednik Tihomir Bendelja
- Taj period života bio mi je prekrasan i gotovo da ne postoji nijedna loša uspomena, osim upale grla u polufinalu. Iako je prošlo gotovo 16 godina od mog sudjelovanja, sjećam se svakog trenutka, osjećaja kada sam prvi put stala na pozornicu, što je istovremeno bilo i strašno i predivno - ispričala nam je Monika (28). | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
