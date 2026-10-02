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STIGLI MNOGI KOLEGE

FOTO Prije 16 godina udala se Ana Begić Tahiri: Pogledajte tko je sve bio na vjenčanju glumice

Glumica se 2. listopada 2010. udala za svog dugogodišnjeg dečka, a ispred crkve stigli su njeni kolege iz glumačkog svijeta. U galeriji pogledajte kako je to izgledalo
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ARHIVA - 2010. Zagreb: Glumica Ana Begi? udala se za Danijela Tahirija
Ana Begić Tahiri i Danijel Tahiri vjenčali su se 2. listopada 2010. godine, nakon četiri godine veze. Glumica je tada pokušavala zadržati detalje vjenčanja podalje od javnosti, no fotografi su ipak zabilježili njezin veliki dan. | Foto: Robert Anic/PIXSELL
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Ana Begić Tahiri i Danijel Tahiri vjenčali su se 2. listopada 2010. godine, nakon četiri godine veze. Glumica je tada pokušavala zadržati detalje vjenčanja podalje od javnosti, no fotografi su ipak zabilježili njezin veliki dan. | Foto: Robert Anic/PIXSELL
Komentari 0

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