FOTO Prije 16 godina udala se Ana Begić Tahiri: Pogledajte tko je sve bio na vjenčanju glumice

Glumica se 2. listopada 2010. udala za svog dugogodišnjeg dečka, a ispred crkve stigli su njeni kolege iz glumačkog svijeta. U galeriji pogledajte kako je to izgledalo
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Ana Begić Tahiri i Danijel Tahiri vjenčali su se 2. listopada 2010. godine, nakon četiri godine veze. Glumica je tada pokušavala zadržati detalje vjenčanja podalje od javnosti, no fotografi su ipak zabilježili njezin veliki dan.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Ana Begić Tahiri i Danijel Tahiri vjenčali su se 2. listopada 2010. godine, nakon četiri godine veze. Glumica je tada pokušavala zadržati detalje vjenčanja podalje od javnosti, no fotografi su ipak zabilježili njezin veliki dan. |
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Ana Begić Tahiri i Danijel Tahiri vjenčali su se 2. listopada 2010. godine, nakon četiri godine veze. Glumica je tada pokušavala zadržati detalje vjenčanja podalje od javnosti, no fotografi su ipak zabilježili njezin veliki dan.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Ispred crkve okupili su se njihovi najbliži, ali i brojna poznata lica s domaće glumačke scene. Među uzvanicima su bili Zrinka Cvitešić, Hrvoje Rupčić...
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Ispred crkve su bili i Ecija Ojdanić, Robert Orhel, Bojana Gregorić Vejzović, Enes Vejzović, Vedran Mlikota, Ksenija Marinković, Barbara i Lukas Nola, Urša Raukar, Hana Hegedušić te Ivanka Mazurkijević.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anić/PIXSELL
Foto Robert Anić/PIXSELL