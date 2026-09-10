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FOTO Prije 18 godina Snoop Dogg je nastupio u Zagrebu, a evo tko je sve bio na koncertu

U prepunom zagrebačkom Domu sportova, Snoop Dogg je nastupio u rujnu 2008. godine, a u prvim redovima bile su i Nives Celzijus, Tia Jurčić, Snježana Mehun...
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Zagreb: Ameri?ki reper Snoop Dogg nastupio u Domu sportova
Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska...repao je Snoop Dogg u ritmu s pozornice zagrebačkog Doma Sportova u rujnu 2008. Američki reper uspio je napuniti veliku dvoranu Doma sportova. Više od osam tisuća ljudi došlo je poslušati stare i nove hitove. | Foto: Dalibor Utukalovic/24sata
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Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska...repao je Snoop Dogg u ritmu s pozornice zagrebačkog Doma Sportova u rujnu 2008. Američki reper uspio je napuniti veliku dvoranu Doma sportova. Više od osam tisuća ljudi došlo je poslušati stare i nove hitove. | Foto: Dalibor Utukalovic/24sata
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