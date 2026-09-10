FOTO Prije 18 godina Snoop Dogg je nastupio u Zagrebu, a evo tko je sve bio na koncertu

U prepunom zagrebačkom Domu sportova, Snoop Dogg je nastupio u rujnu 2008. godine, a u prvim redovima bile su i Nives Celzijus, Tia Jurčić, Snježana Mehun...
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Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska...repao je Snoop Dogg u ritmu s pozornice zagrebačkog Doma Sportova u rujnu 2008. Američki reper uspio je napuniti veliku dvoranu Doma sportova. Više od osam tisuća ljudi došlo je poslušati stare i nove hitove.
| Foto: Dalibor Utukalovic/24sata
Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska...repao je Snoop Dogg u ritmu s pozornice zagrebačkog Doma Sportova u rujnu 2008. Američki reper uspio je napuniti veliku dvoranu Doma sportova. Više od osam tisuća ljudi došlo je poslušati stare i nove hitove. |
Foto: Dalibor Utukalovic/24sata
Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska...repao je Snoop Dogg u ritmu s pozornice zagrebačkog Doma Sportova u rujnu 2008. Američki reper uspio je napuniti veliku dvoranu Doma sportova. Više od osam tisuća ljudi došlo je poslušati stare i nove hitove.
| Foto: Dalibor Utukalovic/24sata
Snoop je cijelo vrijeme tijekom koncerta govorio kako su Hrvatice seksepilne. Pred kraj koncerta je obukao kockasti dres s brojem 9 na kojem je pisalo njegovo ime kako bi izrazio poštovanje prema Hrvatskoj. Dres je dobio kao poklon od Hrvatskog nogometnog saveza.
| Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Koncert je završio riječima "Ljubav i mir" i "Pušite travu".
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
- Bilo mi je super u Hrvatskoj. Zadovoljan sam nastupom. Jako mi se sviđa dres koji sam dobio - rekao je Snoop nakon koncerta.
| Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
U Zagreb je došao tek u popodnevnim satima. Sletio je privatnim avionom na zagrebački Pleso. Odsjeo je u hotelu Antunović u predsjedničkom apartmanu. Dočekao ga je Don Perignon ukrašen kristalima Swarovski.
| Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Na koncertu su bili mnogi poznati: Snježana Mehun, Lupino, Stoka, Alka Vuica, Nives Celzijus, Lana Banely, Fani Stipković...
| Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Utukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Utukalovic/24sata
Foto Dalibor Utukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Utukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Utukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata