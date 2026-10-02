FOTO Prije 22 godine ljubila se u 'Big Brotheru'! Pogledajte kako se mijenjala Antonija Blaće

Godine 2004. poljubila je sustanarku Sanju Kvastek u jacuzziju i 'digla' Hrvatsku na noge, a danas je jedno od najprepoznatljivijih TV lica. Antonija Blaće preživjela je sve reality faze, modne eksperimente i televizijske trendove, a i dalje je jednako šarmantna i spontana kao onog dana kad je prvi put ušla u Big Brother kuću. Danas slavi 47. rođendan!
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Antoniju gledatelji pamte još iz 2004., kad je ušla u kuću prvog hrvatskog 'Big Brothera'.
| Foto: RTL
Antoniju gledatelji pamte još iz 2004., kad je ušla u kuću prvog hrvatskog 'Big Brothera'. |
Foto: RTL
Antoniju gledatelji pamte još iz 2004., kad je ušla u kuću prvog hrvatskog 'Big Brothera'.
| Foto: RTL
Gledatelje je osvojila odmah, i to ne samo svojim simpatičnim gafovima nego i jednim od najupečatljivijih trenutaka u povijesti domaćih realityja.
| Foto: RTL/canva
Da, riječ je o poljupcu sa sustanarkom Sanjom u jacuzziju!
| Foto: RTL
- Bila je to zabavna situacija. Imali smo feštu, popili, zezali se. Što sad. Bože moj... Ne gledam na to kao nešto čudno. Ne treba etiketirati ni osuđivati. Tolerancija prije svega - komentirala je kasnije Blaće.
| Foto: RTL/canva
Ubrzo nakon sudjelovanja u 'Big Brotheru' dobila je priliku voditi isti reality.
| Foto: RTL
U privatnom životu također joj cvjetaju ruže. Od 2015. u braku je s vaterpolistom Hrvojem Brlečićem.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Antonija i Hrvoje vjenčali su se 26. lipnja 2015. u crkvi sv. Marka u Zagrebu.
| Foto: Marko Lukunić/PIXSELL/
Mladenci su na vjenčanju imali oko 200 uzvanika, a svadbeno slavlje nastavilo se na imanju blizu Zagreba. Bivšem vaterpolistu vjenčana kuma bila je Janica Kostelić.
| Foto: Marko Lukunić/PIXSELL/
Kad govori o svojoj karijeri, ističe da je zahvalna na svemu što je prošla.
| Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
- Toliko sam dobrih projekata radila, bilo je toliko zanimljivih trenutaka, velikih showova, regionalnih, uživo poput ‘Big Brothera’ ili ‘X Factora’, zabavnih formata poput ‘Masked Singera’, pa ‘Superstar’, pa ‘Dođi, pogodi, osvoji’... Stvarno je tu bilo svega. A da je prošlo već dvadeset godina, ne mogu vjerovati! - rekla nam je Blaće svojedobno.
| Foto: Pixsell.
Foto RTL/canva
Foto Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL
Foto MAJA BOTA ŠTRBE za RTL
Foto rtl
Foto rtl
Foto RTL
Foto Borna Filić/PIXSELL
Foto rtl
Foto Matija Habljak/Pixsell
Foto RTL
Foto MAJA BOTA ŠTRBE za RTL
Foto RTL televizija
Foto RTL, Željko Lukunić/Pixsell
Foto RTL
Foto rtl
Foto Goran Jakus za RTL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto RTL
Foto RTL
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/ilustracija
Foto Instagram/Antonija Blaće
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto RTL, Željko Lukunić/Pixsell
Foto RTL televizija
Foto Luka Klun
Foto Danijel Berković/Pixsell
Foto RTL, Željko Lukunić/Pixsell
Foto STR-5687/PIXSELL
Foto RTL, Željko Lukunić/Pixsell
Foto rtl
Foto rtl
Foto Instagram/Antonija Blaće
Foto Instagram/Antonija Blaće
Foto Instagram/Antonija Blaće
Foto Instagram/Antonija Blaće
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram