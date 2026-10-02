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ZAŠTITNO LICE RTL-A

FOTO Prije 22 godine ljubila se u 'Big Brotheru'! Pogledajte kako se mijenjala Antonija Blaće

Godine 2004. poljubila je sustanarku Sanju Kvastek u jacuzziju i 'digla' Hrvatsku na noge, a danas je jedno od najprepoznatljivijih TV lica. Antonija Blaće preživjela je sve reality faze, modne eksperimente i televizijske trendove, a i dalje je jednako šarmantna i spontana kao onog dana kad je prvi put ušla u Big Brother kuću. Danas slavi 47. rođendan!
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FOTO Prije 22 godine ljubila se u 'Big Brotheru'! Pogledajte kako se mijenjala Antonija Blaće
Antoniju gledatelji pamte još iz 2004., kad je ušla u kuću prvog hrvatskog 'Big Brothera'. | Foto: RTL
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Antoniju gledatelji pamte još iz 2004., kad je ušla u kuću prvog hrvatskog 'Big Brothera'. | Foto: RTL
Komentari 1

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